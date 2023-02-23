🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в новые сутки растущей Луны следует продолжить заботиться о своем эмоциональном здоровье. Окружите себя позитивной энергией и делитесь ей с окружающими.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 22 февраля. В период растущей Луны — повышенной чувствительности — намеренно наполняйте себя добрыми энергиями, формируя вокруг поле положительных воспоминаний и положительных эмоций.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февраля

♈ Овны

У вас есть два варианта: позволить страху взять верх над вами или позволить своему сердцу расшириться любовью. Конечно же, звезды советуют выбрать второй вариант, Овен. Вы достойны всей сладости, которая наливается в вашу чашу. Пришло время расширить само определение того, что для тебя значит любовь.

Космический совет: наполните свою жизнь любовью.

♉ Тельцы

Счастье — это больше, чем просто деньги в вашем банке или количество комментариев к вашим праздничным роликам. Речь идет о качестве вашей жизни. Речь идет о вещах, которые приносят вам радость, добавляют смысл вашей истории и делают вас целеустремленными. Сегодня звезды советуют вам осознать все вещи, людей и переживания, которые наполняют ваше повседневное существование счастьем.

Космический совет: ищите счастье в мелочах.

♊ Близнецы

Внутреннее знание того, что вы находитесь там, где должны быть, и понимаете, что вам нужно, — найдет свой путь к вам в необходимое время. Все, что вам нужно делать сейчас — слушать свой внутренний голос, который мягко направляет вас, Близнецы. Также звезды советуют уделить время работе или учебе.

Космический совет: следуйте вашему внутреннему голосу.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 февраля

♋ Раки

Пришло время перенаправить свой взгляд на себя, Раки. Следуйте за своим желаниями и делайте то, что делает вас счастливыми. Да, и еще одна вещь! Если вы думали о том, чтобы изучить новый навык или инвестировать в курс или какое-то хобби, то дерзайте!

Космический совет: делайте то, что способно вас осчастливить.

♌ Львы

Пора сделать паузу и отдохнуть. Звезды призывают вас оценить то, что сработало и не сработало в ваших планах. Процесс устранения того, что не поддерживает ваш рост, поможет вам освободить место для того, что подготовила для вас жизнь. Доверяйте тому, что говорит вам ваша интуиция. Если вы чувствуете, что выросли из определенных дружеских отношений, это тоже нормально.

Космический совет: пора сделать паузу и отдохнуть.

♍ Девы

Скорее всего, вы уклоняетесь от полной ответственности из-за страха, что это заставит вас чувствовать себя слишком уязвимыми в каких-то вещах. Если вы недавно начали с кем-то встречаться, то звезды советуют изменить такой подход. Проявите к пассии более активный интерес, Девы.

Космический совет: не нужно бояться быть где-то уязвимыми.

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♎ Весы

Прошло время попрощаться со старой версией себя. В вашей жизни начинается новое путешествие, где вам просто будут необходимы легкость и плавность. Энергия растущей Луны даст вам пространство для самосовершенствования — не упустите возможность воспользоваться ей.

Космический совет: пора вступить на путь трансформации.

♏ Скорпионы

Сегодня у вас есть дар ясности. Вы понимаете, что поддерживает, а что не поддерживает ваш рост, Скорпионы. Позвольте себе руководствоваться этим внутренним голосом вместо того, чтобы пытаться логически объяснить все, что вы чувствуете внутри. Звезды призывают вас вернуться к своим корням, к духовным практикам.

Космический совет: прислушайтесь к голосу, который ведет вас изнутри.

♐ Стрельцы

Если вы чувствуете, что кто-то намеренно пытается каким-то образом подсолить вам, то, возможно, внутреннее чувство вас не обманывает. Не оправдывайтесь перед другими людьми и не сомневайтесь в том, что подсказывает вам ваш инстинкт. У вас есть выбор — отойти от драмы или перерезать нити там, где это необходимо.

Космический совет: уважайте свои чувства в любой ситуации.

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♑ Козероги

Готовы ли вы к сезону сбора урожая, Козероги? Вселенная настроена осыпать вас своей милостью на этой неделе за ваши старания. Настройте свою внутреннюю радиочастоту на благодарность. Учитывая сладость, которая льется в вашу чашу, вы, вероятно, почувствуете вдохновение поделиться изобилием с окружающими.

Космический совет: приготовьтесь к подаркам, которые подготовила для вас жизнь.

♒ Водолеи

Вы несомненно устали, Водолеи. Устали от одного и того же образа жизни. Звезды напоминают вас, что ее режиссером являетесь только вы. Проявите фантазию и добавьте новых красок в свой сценарий. А неожиданные повороты, несвойственные вам, и вовсе смогут изменить вашу жизнь к лучшему. В этом вопросе главное не робеть и проявить смелость.

Космический совет: пора отойти от старого образа жизни.

♊ Рыбы

Не нужно сопротивляться ветру перемен, Рыбы. Когда мы плывем против течения вместо того, чтобы позволить течению вести нас туда, куда нам нужно, мы только усложняем наш путь. Звезды советуют вам привнести легкость в вашу жизнь, быть более расслабленными перед принятиями каких-либо решений.

Космический совет: не сопротивляйтесь ветру перемен.

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