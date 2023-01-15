🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: звезды советуют уже сегодня строить планы на будущее.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 января, убывающая Луна в Весах. Сейчас Вы больше всего нуждаетесь в гармонии и балансе.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Иногда вы получаете то, о чем просили, почти сразу. В другое время период ожидания кажется бесконечным. Знайте, что-то, что у вас отнимают, является частью изменений, к которым вы стремились. Это то, что не соответствует вашему высшему и величайшему благу. Итак, отдайтесь процессу очищения. Овны, верьте, что есть радуги, которые ждут вас за темными облаками.

Космический совет: отдайтесь процессу очищения.

♉ Телец

Исцеление происходит через осознанность, Телец. Речь идет о распознавании мыслей, паттернов и установок, которые стоят на пути вашего роста. Вы уже знаете, что вам нужно изменить внутри. Теперь пришло время принять меры в соответствии с данным намерением. Помните, что поначалу, делая что-то по-другому, вы будете чувствовать себя некомфортно, и это нормально. Хорошо то, что вы наделены мужеством, силой и мудростью.

Космический совет: не бойтесь изменений.

♊ Близнецы

Выбирать себя редко бывает легко, особенно если вы привыкли ставить потребности других выше своих собственных. Тем не менее, доверьтесь внутреннему голосу мудрости и найдите баланс между тем, чего вы желаете, и тем, что от вас требуется.

Космический совет: умейте постоять за себя.

Гадание по таро: на какую сказку будет похожа ваша жизнь в Новом 2023 году

♋ Рак

Ретроградный Меркурий пользуется плохой репутацией, но он дал вам необходимую паузу, чтобы переосмыслить траекторию вашей жизни. В то же время это помогло вам получить более глубокое представление о том, как вы должны служить коллективу. Совет для мудрых: доверяйте импульсам, которые вы получаете в это время, поскольку они помогают вам продвигать свою карьеру в новом направлении.

Космический совет: доверяйте своей интуиции.

♌ Лев

Убывающая луна оставляет место для очищения. Она удерживает пространство для вас, чтобы освободить то, что больше не служит вашему высшему и величайшему благу. Итак, работайте с этой энергией, а не против нее. Лучший способ сделать это — отбросить свое сопротивление. Помните, что перемены поначалу могут показаться пугающими, даже если мы подсознательно желаем их, и это нормально.

Космический совет: не сопротивляйтесь изменениям.

♍ Дева

Необязательно должно быть что одно: это или другое. Может быть, есть средний путь. Возможно, есть способ найти решение, которое учитывает обе точки зрения. Итак, оставьте место для содержательного обмена. Честно поделитесь своей точкой зрения, оставаясь открытым для других. В то же время смиритесь с тем фактом, что все будет двигаться вперед только тогда, когда придет время.

Космический совет: не бойтесь откровенного разговора.

♎ Весы

Не бойтесь ветров перемен. Не бойтесь всех способов, которыми вас призывают трансформироваться и изменить игру. Не бойтесь того, куда вас ведут, даже если вы не видите конечного пункта назначения. Ваши духовные наставники и предки идут с вами, чтобы помочь вам переступить порог.

Космический совет: доверяйте своей Судьбе.

Карты, камни и вареники: необычные способы гадать на Святки с 6 по 18 января 2023

♏ Скорпион

Пришло время поставить здоровье и хорошее самочувствие на первое место в вашем списке приоритетов. Пришло время поставить вас на первое место в вашем списке приоритетов. Вселенная подсказывает: работа над собой изнутри — вот секрет внешнего благополучия.

Космический совет: поставьте себя на первое место в списке ваших приоритетов.

♐ Стрелец

Если голос в вашей голове говорит, что этот роман навсегда, пора поверить ему. Пришло время ослабить бдительность и впустить чувства в свое священное пространство. Сделать себя уязвимым бывает легко. Но хотите ли вы провести остаток своей жизни, принимая решения, руководствуясь страхом?

Космический совет: насладитесь новым романом.

♑ Козерог

Сегодня, когда вы окажетесь в трудной ситуации, сделайте шаг назад и выдохните. Вместо того, чтобы говорить: «Почему это происходит со мной?», скажите: «В чем здесь урок?» Вселенная не наказывает вас. Она просто бросает вам вызов на повышение уровня. О, и еще кое-что! Бросьте игру в сравнение. Избавьтесь от ощущения, что вы каким-то образом опоздали на свой поезд. Вы находитесь там, где вам положено быть, и каждый опыт совершенен.

Космический совет: вынесите урок из ситуации.

♒ Водолей

Единственная причина, по которой вы чувствуете внутренний конфликт, заключается в том, что вы позволяете своей голове мешать вам. Просто прислушайтесь к своему сердцу. Да, это действительно так просто! О, и еще кое-что! Доверяйте тому, что вы получаете из невидимых сфер посредством знаков, символов и посланий. Вселенная защищает вас от чего-то, что не соответствует росту вашей души, вы просто должны доверять этому.

Космический совет: прислушайтесь к своему сердцу.

♊ Рыбы

Ретроградный сезон был полон всевозможных разочарований. Вам пришлось столкнуться с большим количеством задержек, чем вы ожидали. Хорошо то, что теперь все меняется! Все меняется к лучшему! Верьте, что проекты, которые двигались в замедленном темпе, скоро наберут обороты. Скажите «да» спонтанным поступкам, если представится такая возможность!

Космический совет: скажите «да» спонтанным поступкам.

Ранее 5-tv.ru публиковал общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023.