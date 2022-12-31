Карты, камни и вареники: необычные способы гадать на Святки с 6 по 18 января 2023

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

Святки — самое время для гаданий. Существует несколько эффективных старинных способов заглянуть в будущее.

Во время Святок, которые длятся с рождественского сочельника до вечера Крещения (с 6 по 19 января), как считается в народе, отрывается дверь между мирами живых и мертвых, стирается грань между настоящим и будущим. В это время можно получить точное предсказание насчет своего будущего.

С давних времен молодежь ждала рождественского праздника, чтобы узнать, что ждет в новом году. Девушки обязательно спрашивали про своего будущего супруга. Есть несколько проверенных временем способов получить ответ на все интересующие вопросы.

Имя суженого на картах

Читайте также 10 лучших советских киносказок для настроения на Новый год

Проводником между прошлым, настоящим и будущим с давних времен являются карты. Сейчас игральная колода есть практически у каждого, поэтому провести гадание на Святки с ними довольно просто. Карты позволяют узнать имя будущего жениха.

В стародавние времена девушки перетасовывали карты и раскладывали их по одной на столе рубашкой вверх. Гадающие перечисляли мужские имена и по очереди вытягивали карты, пока не попадется король червей. Считается, что имя, которое придется на эту карту, и будет носить будущий супруг любопытной девушки.

Гадание на свечах на имена

Если у девушки на примете есть сразу несколько потенциальных женихов, то для гадания на Святки подойдет этот простой вариант, который многие знатоки народной культуры считают одним из самых древних. Для обряда потребуются восковые свечи.

На них нужно нацарапать иглой имена потенциальных кандидатов в мужья. После этого одновременно зажечь свечи, вслух прося огонь указать суженого. Чтобы не забыть, что было нацарапано свечах, рекомендуется под каждую положить записку с именем. Та свеча, которая догорит первой, укажет, как будут звать будущего супруга.

Гадание на свечах и воде на любовь

Благодаря свечам можно узнать не только имя избранника, но и многое другое. Чтобы выведать о своем будущем муже подробно, следует обратиться к особому гаданию. Для него понадобятся тонкая свеча и глубокое блюдце с водой. Девушка должна сосредоточиться на мысли об избраннике и капать воском свечи в воду. Как только пламя погаснет, необходимо опустить свечу в воду фитилем вниз. Фигурка, которую образует воск, подскажет ответы на многие вопросы. Важно грамотно истолковать форму, исходя из чувств, которые она вызывает у человека.

Гадание на картах таро

Заглянуть в будущее можно и при помощи специальных магических средств, например, карт таро. Это довольно простой способ узнать будущее. Он помогает мгновенно получить ответ на интересующие вопросы из любой сферы жизни. Чтобы узнать точное значение, не обязательно быть магом, можно посмотреть толкование карт в интернете.

Таро-прогноз — 2023: что ждет все знаки зодиака в Новом году

Гадание на варениках

Одним из самых интересных способов приоткрыть завесу тайны является гадание на варениках. Для этого девушка должна налепить на Святки вареники и положить в них несколько монет разного достоинства. После приготовления блюда нужно накормить ими компанию друзей. Кому попадутся «денежные» экземпляры, тому судьба принесет финансовое благополучие в новом году. Правда, перед застольем лучше предупредить собравшихся о наличии монеток в еде.

Гадание по звонку или сообщению

Новые технологии диктуют свои способы заглянуть в мир грядущего. Чтобы узнать сбудется ли задуманное, требуется задать вопрос и подождать, когда кто-нибудь позвонит. Укажет на ответ человек, который позвонит первым. Если это будет мужчина, то ответ — нет. Если звонящей окажется женщина, то да, но с определенными сложностями. Если ребенок — однозначное да. Также можно гадать в социальных сетях и мессенджерах, ориентируясь на того, кто первым напишет после заданного вопроса.

Гадание на маятнике

Чтобы узнать будущее с помощью этого магического предмета, нужно взять лист бумаги и начертить на нем круг. Затем следует поднять маятник над центром рисунка и задавать интересующие вопросы, на которые можно ответить только утвердительно или отрицательно. Если маятник ходит по кругу, то ответ — да, если качается из стороны в сторону, то нет.

Гадание на морской гальке

Если с одного из морских путешествий остались камешки, то можно использовать их для гадания на Святки. Надо отметить один из них маркером, всю гальку сложить в мешочек и убрать под подушку. Утром необходимо вытянуть камушек. Если попадется отмеченный, то желание обязательно осуществится.

Гадание по книге

Чтобы получить подсказку у классиков мировой литературы, надо взять книгу и загадать число. Открыв на произвольной странице, требуется прочитать строчку под загаданным номером. Это и будет ключ к будущему. Если подсказка не понятна, то можно прочитать на три строки выше или ниже полученного результата.

Гадание с кольцом

Кольцо — непременный атрибут свадьбы, поэтому именно с его помощью можно найти ответы на вопросы о замужестве. Девушке нужно взять обручальное кольцо мамы или подруги и продеть через него свой волос. Получившийся маятник следует поместить над стаканом с водой. Когда кольцо начнет раскачиваться, нужно посчитать удары о стенки кружки. Их количество расскажет, столько лет осталось ждать предложения руки и сердца.

Какой будет жизнь с любимым

На Святки также можно узнать, какой будет семейная жизнь с предполагаемым партнером. В ночь перед Рождеством, когда все в доме уже спали, девушка может выйти к окну и произнести слова: «Приходи ко мне, мой суженый». После этого нужно прислушаться к тому, что происходит на улице. Если люди под окнами громко общаются между собой и смеются или из проезжающего автомобиля доносится веселая музыка, то жизнь будет счастливой и яркой. Если вокруг тихо, то после замужества придется столкнуться со сложностями и испытаниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие фильмы посмотреть на Рождество.