Обилие антиквариата и особняк XIX века: кому достанется наследство Инны Чуриковой

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Успела ли знаменитая актриса оставить важное завещание? Ведь у нее осталось роскошное поместье за 300 миллионов.

Сегодня стало известно о кончине легендарной актрисы Инне Чуриковой. У знаменитости остались муж режиссер Глеб Панфилов и сын. О том, кто может получить наследство артистки, рассказал в эксклюзивном интервью звездный адвокат Сергей Жорин.

По его словам, вообще наследниками первой очереди являются дети, родители, супруги. Однако в случае с Инной Чуриковой — это супруг и сын. Но только в том случае, если не было завещания.

«Если завещание все же было, то тогда нетрудоспособный наследник все равно получает обязательную долю, остальное — по завещанию. Также есть и супружеская доля. В наследство не входит половина совместно нажитого имущества с мужем, потому что это его супружеская доля, а остальная половина является наследством», — пояснил Жорин.

На данный момент точное наследство звезды пока не подсчитано, поскольку у Чуриковой и ее мужа было все оформлено на двоих.

К слову, dni.ru выяснили, что у Инны Чуриковой имеется на Николиной горе в Подмосковье шикарная усадьба, похожая на дворянское гнездо XIX века. Известно, что строительство такого трехэтажного особняка длилось более десяти лет. Внутри обилие антиквариата, роскошная итальянская мягкая мебель.

«С третьего яруса спускается роскошная люстра, привезенная из Франции. Она напоминает фонтан из хрустальных подвесок, закрепленных на позолоченном каркасе», — говорится в сообщении.

По мнению опытных риэлторов, особняк можно оценить примерно в 300 миллионов рублей. Плюс, квартира в центре Москвы за 60 миллионов.

Важно отметить, что жизнь и карьера Инны Михайловны Чуриковой никогда не шли по одной дорожке со скандалами и сплетнями, поэтому можно смело предположить, что наследственное дело будет решено без каких-либо скандалов. Полвека актриса прожила со своей главной любовью режиссером Глебом Панфиловым. Пара давно всем доказала, что является крепчайшей в российской культуре. Главным их творением стал сын Иван, продолживший династию, хоть и попытавшись ненадолго уйти в международную юриспруденцию. В 30 лет он вернулся в кино, где сыграл главную роль в фильме своего отца. После Иван уехал в Лондон для получения театрального образования. О личной жизни наследника ничего неизвестно. Из официальных источников — он к своим 44-м годам так и не женился, детей нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с легендой советского и российского кино пройдет в ее родном театре 17 января. Инна Чурикова последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти легендарной актрисы общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются.



