Когда гений встретил гения: как Чурикова разглядела талант в юном Михалкове

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Знаменитость искренне умела радоваться за успехи других коллег. Так было в том числе, когда она впервые встретила будущего актера и режиссера.

Сегодня, 14 января, не стало легендарной актрисы театра и кино Инны Чуриковой. Ее уход — большая потеря для родных, коллег, страны. Необычайно порядочная, скромная, культурная и безмерно талантливая — такой она останется в памяти всех, кто ее знал, дружил с ней, работал на сцене или съемочной площадкой. Несмотря на всеобщее признание, актриса не была зациклена на своей гениальности, а вот в других ее видела, признавала, ценила без всякой профессиональной ревности. Наоборот — умела радоваться за других, быть счастливой за их успехи. Так было и в случае с режиссером и актером Никитой Михалковым.

Инна Михайловна — одна из первых, кото заметила талант у сына известного писателя. Сам Михалков, признавалась в интервью в октябре 2010 года 5-tv.ru актриса, и не помнит обстоятельства первой встречи. Но у нее память была хорошей, как и профессиональное чутье. Тогда Никите Сергеевичу было примерно 14 лет — знали его больше по знаменитому родству. Но для Чуриковой значения это не имело. Просто в один прекрасный день в перерывах между съемками она увидела этюд в исполнении Никиты Михалкова, и это были минуты непередаваемого счастья.

«Никита посмотрел на нас и говорит: «Ну я вам сейчас покажу «Утро делового человека». И стал показывать такой этюд, так талантливо, что мы просто изнемогали от счастья. Он-то, конечно, меня не заметил, а я его заметила. Это был свободный, импровизирующий парень», — вспоминала первую встречу актриса.

И она будто в воду глядела: в 1963-м они уже были коллегами по картине «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии. Михалков блистал в главной роли, Чурикова — во второстепенной, но не менее запоминающейся (девушка на конкурсе — Прим.ред.). Каждый потом шел своим звездным путем, каждая сыгранная ими роль обоих попадала в историю российского и советского кинематографа. Оба уважали и ценили друг друга, потому уход Инны Михайловны стал невосполнимой потерей для режиссера. Даже находясь в больнице, Никита Сергеевич нашел время на искренний, трогательный пост в адрес покойной.

«В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден ее повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека», — написал режиссер в своем Telegram-канале «Бесогон».

Вспоминая знаменитую коллегу, режиссер вспомнил строки из стихотворения Владимира Корнилова, где автор призывает настоящего мужчину даже в самой сложной ситуации молчать и не мельчить словом «горе». Но в связи с уходом легендарной актрисы это просто невозможно, считает Михалков.

«Я никогда не думал, что через такое короткое время мне вновь не захочется мельчить словом горе. Бытует мнение, что незаменимых нет, но они есть. И мы это видим», — отметил он.

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