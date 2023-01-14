«Встретился однажды, а запомнилась на всю жизнь»: режиссер Владимир Бортко об Инне Чуриковой

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Режиссер очень жалеет, что больше не сможет встретиться с этой великой женщиной.

Суббота омрачилась грустной новостью о смерти российской актрисы Инны Чуриковой. Каждому из нас она запомнилась своими великими ролями в кино и театре, а вот режиссеру Владимиру Бортко — по-своему. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

«Я встречался с ней на съемочной площадке один раз и это запомнилось на всю жизнь. Когда встречаешь такого актера, это производит колоссальное впечатление. Это была крупнейшая личность. То, что она делала и говорила, всегда было значимо. Я счастлив, что встретился в своей жизни с этой актрисой и с этим человеком. Очень жалко, что больше не сможем встретиться», — сказал режиссер.

Известно, что Инна Чурикова последние десять дней провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти легендарной актрисы общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прощание с легендой советского и российского кино пройдет в ее родном театре 17 января.



