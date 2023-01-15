Уже есть покупатели: родные Чуриковой задумались о продаже особняка XIX века

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

Официально наследниками актрисы являются ее супруг и сын. Но Глеб Панфилов, по некоторым источникам, решил сначала все отдать сыну. Теперь же стали поговаривать — от некоторого имущества избавятся.

Читайте также Она его боготворила: почему единственный сын Чуриковой не успел с ней проститься

Народная артистка СССР Инна Чурикова оставила немалое наследство: московскую квартиру стоимостью порядка 60 миллионов рублей и роскошный трехэтажный особняк в Подмосковье, оценивающийся в 300 миллионов рублей, который обставлен антиквариатом. Все это достанется ее мужу Глебу Панфилову и сыну Ивану. Но супруг, по некоторым источникам, решил все отдать сыну. Однако теперь стали поговаривать — роскошный дом на Рублевке совсем скоро выставят на продажу.

Как рассказала соседка Чуриковой по особняку певица Алена Кравец, она, проживая рядом, знала, как обстояли дела на самом деле. По ее словам, дом актрисы называли «барским двором». Ведь за участком Чурикова тщательно следила, вкладывала немалые деньги. При этом сына народной артистки СССР никогда там не видела.

«У нас говорят, что они (сын и муж Чуриковой — Прим. ред.) думают о продаже особняка. С этим, думаю, проблем не будет. Претенденты уже есть. В том числе и я. Место элитное, дом роскошный. Хорошее вложение средств», — добавила Кравец в беседе с «МК».

Сердце Инны Чуриковой остановилось в субботу, 14 января. Последние десять дней советская актриса провела в Боткинской больнице, куда была доставлена еще 4 января. О смерти общественности сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. Причины смерти Инны Чуриковой пока не называются. Сейчас коллеги приносят соболезнованию «Ленкому», для театра это тяжелая утрата. Прощание с легендой советского и российского кино пройдет в Храме Христа Спасителя 17 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует Глеб Панфилов после потери жены.