🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Оксана Тарасова 61

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: звезды советуют уже сегодня строить планы на будущее.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 января, убывающая Луна в Весах. Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества и переговоров в расслабленной обстановке выходного дня. Хорошо подходит день для осмысления жизненного опыта и строительства на этой основе рациональных планов на будущее.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

Овен

Ваше волшебное слово на сегодня и все выходные: интуиция. Обращайте внимание на знаки и на то, куда они вас ведут. Внимательнее относитесь и к случайным встречам. Все складывается для вас самым неожиданным образом. И чем больше вы верите в волшебство, тем больше волшебства появится в вашей жизни!

Космический совет: Вселенная посылает вам дополнительную порцию удовольствий.

Телец

Вы надрываетесь, но вам говорят, что этого недостаточно. Задумайтесь, а не пора ли откровенно и честно поговорить со своим начальством? В выходные самое главное — отдохнуть и морально подготовиться к предстоящей битве.

Космический совет: пришло время постоять за себя.

Близнецы

Все кажется довольно хаотичным в этот момент. Вы чувствуете, что вам приходится переживать одну бурю за другой. Да, вам будет тяжело, но воспринимайте это как период трансформации.

Космический совет: наступает период преображения.

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Рак

Убывающая луна приносит с собой напоминание о том, что исцелять или исправлять всех — не ваша работа. Вселенная предлагает вам шанс освободиться от бремени, которое вы никогда не несли. Более того, вас просят позволить людям, которых вы любите, тоже совершать свои собственные ошибки.

Космический совет: проведите энергетические границы.

Лев

Если вы чувствовали себя немного потерянным и немного одиноким, это значит, что скоро все наладится. Дальше дела пойдут лучше. Что-то подсказывает нам, что в ближайшее время вы воссоединитесь со своими самыми близкими людьми.

Космический совет: обратитесь к друзьям за помощью.

Дева

Это правда, что Судьба играет роль в том, как разворачивается наша жизнь. Но роль свободы воли также важна. Вам предоставится идеальная возможность, но именно ваша инициатива выведет все на новый уровень.

Космический совет: используйте предоставленные вам возможности по максимуму.

Весы

Но вы пришли в этот мир не для того, чтобы мариноваться в своих страданиях. Перестаньте быть королевой драмы и рассказывать окружающим историю о том, что пошло не так, снова и снова. Чем больше вы присутствуете в настоящем, тем удивительнее становится мир вокруг вас.

Космический совет: пришло время насладиться восхитительным опытом.

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Скорпион

Проблемы в отношениях могут возникнуть неожиданно. Вы обнаружите, что слишком остро реагируете, когда вас раздражают, или прячете проблемы под ковер. Уменьшите масштаб происходящего до бытовой драмы. Наблюдайте как за своими триггерами, так и за своим желанием причинить боль другим людям. И лучше откажитесь от принятия спонтанных и эмоциональных решений.

Космический совет: вы обнаружите, что слишком остро реагируете на все происходящее.

Стрелец

Жизнь не предназначена для того, чтобы ею манипулировали или управляли на микроуровне. отпустите необходимость контролировать все вокруг, ведь очень многие вещи вам попросту не подчиняются.

Космический совет: плывите вперед по течению.

Козерог

Что уходит из вашей жизни: как минимум, токсичные любовники или односторонние отношения. У вас освобождается время и звезды советуют потратить его на себя и создание определенных правил: решительность, целеустремленность, последовательность, верность, умение держать слово, появляться даже тогда, когда это неудобно, качественно проведенное время, телефонные звонки, содержательные разговоры и продуманные подарки.

Космический совет: установите четкие правила.

Водолей

Пришло время оставить прошлое в прошлом и почтить это как время освобождения. Вселенная хочет написать новую историю с тобой и через тебя. Вполне вероятно, все окружающие уже устали слушать, как вы себя жалеете.

Космический совет: пора перестать играть в королеву драмы.

Рыбы

Вы на правильном пути. Продолжайте излучать свой свет, продолжайте заниматься любимыми делами, если вы чувствуете вдохновение. В то же время практикуйте непривязанность. Это помогает помнить, что вы не всегда можете контролировать результат того, что вы вкладываете в этот мир.

Космический совет: продолжайте работать.

Ранее 5-tv.ru публиковал общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023.

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