🧙‍♀ Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: будьте готовы к тому, что в первый рабочий день года желания работать не будет совершенно.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 января, убывающая Луна находится в знаке Льва, а это значит, что сегодня многих потянет к общению и развлечениям. В этот день захочется легкости и свободы. Но, как ни странно, именно он идеален для заключения брака.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Если вы находитесь во внутреннем противоречии между тем, что правильно, а что легко, выберите первое, Овен. Защита интересов является частью вашей миссии сегодня. Возможно, вы встретите сопротивление со стороны тех, кто старше вас по должности. Но подключитесь к своему воинскому духу и приготовьтесь идти вперед. Для тех, у кого есть незаконченные дела: проконсультируйтесь с юристом, если это необходимо, и избавьтесь от них как можно скорее!

Космический совет: не бойтесь делать то, что должны.

♉ Телец

У вас сейчас много дел, и вы понятия не имеете, как будете выполнять поставленные задачи. Сделайте себе одолжение и расставьте приоритеты. Сосредоточьтесь на том, что нужно сделать прямо сейчас. Уделите этой задаче все свое внимание.

Космический совет: откажитесь от мимолетных удовольствий.

♊ Близнецы

Вас сегодня поджидает раскрытие вашего мистического потенциала. Сегодня вы предрасположены к тому, чтобы исследовать то, что лежит за завесой, читать на языке звезд, общаться со своими духовными наставниками, строить планы на год вперед, использовать магию и гадать на картах. Но волшебство откроется только тем, кто готов на какое-то время отказаться от логики.

Космический совет: ваш третий глаз поможет увидеть то, что скрыто.

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♋ Рак

Ядовитая дружба и отношения превращают вашу жизнь в драму. Вам нужно установить здоровые границы, сосредоточиться на том, что приносит вам радость, и позаботиться о себе. Визуализируйте свою лучшую жизнь и идите к ней.

Космический совет: пришло время сосредоточиться на себе.

♌ Лев

Когда мы действуем из пространства эго, мы воспринимаем каждого встречного как угрозу. Всегда есть кто-то еще с «лучшей работой», «желанным спутником жизни», «более красивой машиной» и жизнью, которая выглядит и кажется приятной снаружи. Не забывайте, что вы никогда не сможете прожить чужую жизнь. Воспринимайте сегодня все встречи, как шанс.

Космический совет: все встречи предначертаны вам свыше.

♍ Дева

Вы пытаетесь понять вещи ценой отказа от того, как вы относитесь к данной ситуации. Открытый и честный разговор и прямые вопросы помогут вам обрести ясность, которую вы ищете в данный момент.

Космический совет: не бойтесь откровенно говорить на сложные темы.

♎ Весы

Вы действительно хотите наблюдать за тем, что происходит со стороны, когда вы можете прыгнуть прямо и стать активным участником игры? Сделайте себе одолжение и выкиньте неуверенностью в себе. В конце концов, начните уже признавать свою внутреннюю силу и стремитесь к тому, чего действительно желает ваше сердце.

Космический совет: настала пора прыгнуть в бурлящий поток жизни.

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♏ Скорпион

Если предложение выглядит многообещающе, то, скорее всего, так оно и есть. Но это не точно. Не спешите с решениями и убедитесь, что-то, что вам предлагают, соответствует тому, что вы ищете в данный момент. Кстати, не бойтесь вести переговоры о том, чего вы хотите.

Космический совет: не спешите двигаться вперед.

♐ Стрелец

Учитывая, что мы находимся в середине ретроградного Меркурия, будет легко что-то предположить. Представить наихудший возможный сценарий и поверить, что мир каким-то образом работает против вас. Нельзя говорить, что все идеально. Но сила общения и умения рассказать о том, что происходит у вас на душе, способна сворачивать горы.

Космический совет: мир не идеален, но и не настолько плох, как вам кажется.

♑ Козерог

То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Трансформируйте свои знания в мудрость, продвигаясь вперед. Вы готовы к вызовам, которые ждут вас впереди. Вы готовились к этому моменту уже много месяцев. Тем из вас, кто находится в процессе вдохновляющих изменений на коллективном уровне, напоминают, что вы столкнетесь с оппозицией, и это нормально. Если вы сомневаетесь, делайте то, что правильно, а не то, что легко. Это окажется секретом вашего успеха в долгосрочной перспективе.

Космический совет: вы готовы к предстоящим испытаниям.

♒ Водолей

Вам придется столкнуться сегодня с изменениями. Помните: уничтожение того, что вам больше не помогает, — нормальный процесс. Мир постоянно меняется, и вам тоже стоит меняться, чтобы не остаться позади.

Космический совет: пришло время освободить место для нового.

♊ Рыбы

Сделайте себе одолжение и перестаньте зацикливаться на прошлом. Вы сами себе источник радости и блаженства. Вы тот, кто собирается спасти себя. Внесите в повествование больше легкости и яркости, если ваша жизнь утонула в рутине.

Космический совет: ищите то, что приносит вам радость.

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