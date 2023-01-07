🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: полнолуние в знаке Рак создает атмосферу неспешности, потребности в стабильности. Не стоит искусственно создавать бури, проведите день за понятной и приятной работой.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 января, полнолуние в знаке Рак создает атмосферу неспешности, потребности в стабильности. Не стоит искусственно создавать бури, проведите день за понятной монотонной работой, приятными заботами, исключительно гармонизирующим досугом. Тогда во всех сферах жизни вам будет сопутствовать успех, ведь в состоянии покоя вы примете верное решение. Будьте осторожны с деньгами: все, что будет потрачено, вложено или отдано в долг, скорее всего, не вернется к вам. Подпитывайте внутренние силы медитацией и практиками самосовершенствования, берегите душу от пагубных искушений. События будут зависеть не от выбранного вами пути, а от реакции на них, от ощущения себя в ситуации — как никогда важны позитивный настрой и уверенность.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Истина так проста, Овны: жизнь предназначена для того, чтобы ее прожить. Все! Она предназначена для того, чтобы ее чествовали, восхищались ею, видели в ней великий праздник! Итак, пересмотрите взгляды на свои будни, контролируйте мысли, не позволяйте черноте отчаяния захватить их. Это сложная работа, но вы справитесь. Не надо чрезмерно анализировать каждую мелочь, каждое сказанное вам слово. Настоящий момент — в нем заключается волшебство, и настоящий момент — это одна из миллиарда возможностей стать счастливым.

Космический совет: вспомните, что жизнь — это праздник! Пришла пора отметить!

♉ Телец

Если вы чувствуете, что кто-то присваивает себе результаты вашей работы, греется в лучах вашей славы или красуется перед начальством в попытке принизить вас, вы, вероятно, правы. Не сомневайтесь в том, что подсказывает ваш инстинкт. В то же время, не позволяйте чужой токсичности разрушать вас. Люди власти, если они достойны, профессиональны и мудры, всегда смогут отличить правду от подделки. Вы не останетесь без награды. Когда дело доходит до сердечных дел, проявляйте осторожность, велик риск совершить прежние ошибки.

Космический совет: слушайте сердце и остерегайтесь старых граблей.

♊ Близнецы

Вселенная в это полнолуние напоминает, что нужно проявлять к себе немного больше любви, быть нежнее с собой, помнить, что совершенство — это иллюзия, и вам позволено сделать несколько ошибок. Она призывает снова прыгнуть в поток жизни и сыграть по-крупному — как никогда раньше. Пора заменить слово «серьезный» на слово «искренний» и сделать все возможное, несмотря на внутренние запреты. В вас есть силы на невероятные победы, просто выпустите их на волю!

Космический совет: вы смелее, чем думаете, долой ненужную скромность!

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♋ Рак

Полнолуние в вашем знаке пробуждает творческий потенциал! Вы смотрите на свои творения с чувством благоговения и удивления. Вы опьянены идеей поделиться этим с людьми из вашего близкого круга, самыми дорогими и ценными. Однако вот в чем дело: не все будут резонировать с вашими передовыми концепциями, и это нормально. Большинство гениев были неправильно поняты своим поколением, помните об этом. Но не меняйте выбранного курса из-за мнений со стороны, если внутренне уверены в себе.

Космический совет: станьте лучшей версией себя, пробуждая творческий потенциал!

♌ Лев

Полнолуние приносит с собой лекарство надежды. Вы знаете, что находитесь в хорошей позиции, что будете продолжать процветать. Итак, распространяйте свой свет во всех направлениях, которые предлагает судьба! Эти пути — личные, профессиональные, творческие — неслучайны, сама Вселенная направляет вас. Знайте, это магнетическое поле, которое вы создали вокруг себя, принесет возможности, соответствующие росту вашей души. Некоторые из вас, возможно, уже обдумывают заманчивое и многообещающее предложение. Если это пробуждает песню вашей души, отвечайте «Да!».

Космический совет: не бойтесь чувства, что все «слишком хорошо» — вы заслужили это.

♍ Дева

Разыгрывание образа «Отчужденный и загадочный» — это ваш 2022 год. Сейчас самое время выложить свое сердце на ладонь и показать всему миру, выразить свои чувства в полной мере. Поверьте, сумев показать себя максимально полно, вы откроете портал для более глубокой близости. Именно это нужно вашим отношениям сейчас. Звезды напоминают, что вы являетесь создателем своей реальности. Выбор, который вы делаете, определяет ход всей вашей жизни. И если вы чувствуете, что переросли что-то или кого-то, дайте себе разрешение двигаться дальше.

Космический совет: не прячьте чувства и самих себя под маской безразличия.

♎ Весы

Копайте глубже, Весы. Прокопайтесь во многих слоях своей личности, проясните сомнения души, найдите скрытые болезни тела. Изучите себя досконально и исправьте все, что мешает добиваться успеха и жить беззаботно (хотя бы не усложнять действительность внутренними конфликтами). Найдите сокровище, спрятанное глубоко внутри. Найдите себя, спрятанных под слоями историй, которые вам рассказали, и историй, что вы рассказали себе. Вы находитесь в путешествии, Весы, и это путешествие приведет вас домой. К себе.

Космический совет: определите, что в вашей личности — вы, а что — ожидания окружающих.

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♏ Скорпион

Быть занятым ради того, чтобы просто быть занятым и работать 24 часа в сутки без перерыва — вы действительно этого хотите? Не чувствуете, что тратите время на бесполезные дела, хотя и крутитесь как белка в колесе? Пора завязывать, Скорпионы, пора завязывать! Работайте разумно, а не усердно, не забывайте про ритуалы заботы о себе, заботьтесь о нервной системе, спите по 8 часов, а не по три! Бывайте на природе, ловите лучи солнца по утрам, медитируйте, ешьте вкусно и полезно, тренируйте осознанность и ищите здоровых отношений. Неустанным стоит быть только в погоне чистой радостью.

Космический совет: расставьте приоритеты и неустанно стремитесь к тому, что вас радует.

♐ Стрелец

Вы можете иметь все, что пожелаете, если приложите к этому свое сердце и разум! Вселенная напоминает вам о необходимости изменить внутренние убеждения, которые мешают реализовать вашу силу и потенциал. Это напоминание, что нужно отказаться от завышенных ожиданий и желания соответствовать посторонним мнениям, поскольку вы вновь привержены своим целям и мечтам. Вы можете не добраться до нужного пункта назначения сразу, и это нормально. Единственное, что имеет значение — вы готовы делать шаг, а за ним еще один.

Космический совет: неважно, сколько раз вы терпели неудачу. Вставайте и действуйте!

♑ Козерог

Вы не созданы для того, чтобы подчиняться, жить по устаревшему сценарию, переданному предыдущими поколениями. Вы пришли в этот мир, чтобы быть собой, самой яркой и смелой версией себя, исследовать вдоль и поперек свой творческий потенциал и бросить вызов самой идее «нормальности». Помните, вы сможете изменить восприятие других. Так зачем пытаться соответствовать ожиданиям посторонних людей? Что вы действительно можете сделать, так это отбросить чужие субъективные суждения и принять себя. «Творчество — величайший в существовании бунт. Ты можешь быть творческим, только если ты — индивидуальность, ты не можешь творить, оставаясь частью психологии толпы», — Ошо.

Космический совет: освободитесь от условностей и воплощайте в жизнь свое вдохновение.

♒ Водолей

Если переданные предками сценарии не срабатывают, значит, они вам и не предназначались. Вы не обязаны повторять чужие судьбы, вы вольны идти своей дорогой и делать собственный вклад в историю. Возможно, в вашем роду пришло время для новых сценариев, и вы станете его создателем, первооткрывателем. Меняйте ход событий, Водолеи, меняйте свою реальность и целый мир. Начните революцию, к которой высшие силы призывают вас в данный момент. В своей работе не оглядывайтесь и не тащите на плечах груз ожиданий других людей. Ненавистники будут ненавидеть, потому что это их работа!

Космический совет: пришло время сделать свой вклад в историю, вы давно этого ждали.

♊ Рыбы

Может быть, мы зависимы от наших страданий? Иначе зачем из раза в раз мы повторяем, как нам больно внутри? Отчасти это побочный эффект повышенной эмпатии, способности глубоко чувствовать и свое, и чужое. Но жить хорошо — это все же решение, а не везение. Есть о чем подумать в это полнолуние. Сегодня звезды направляют вас к переменам, просят заменить негативные модели мышления на позитивные. Да, и еще одна вещь! Хватит ждать, пока люди изменятся. Если к вам относятся не как к приоритету, а как к варианту, так будет всегда. Разве этого вы хотите?

Космический совет: осознайте свою ценность и действуйте соответственно.

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