🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 января, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Рыбы. Очень плодотворный период для работы людей искусства и представителей творческих профессий.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 января. Растущая Луна в знаке Рыбы обещает очень плодотворный период для работы людей искусства и представителей творческих профессий, а также подходящий момент для разного рода благотворительных инициатив. Проведите день с пользой — в первую очередь для своего здоровья. Благоприятно скажется на общем состоянии посещение бани, сауны или бассейна, если нет соответствующих противопоказаний. Отдых вблизи водоема или поездка на море окажутся воодушевляющими и приятными.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Иногда вы чувствуете себя в тюрьме, в плену собственных страхов и запретов. Чтобы изменить ситуацию, нужно принять важное решение и действовать. Но совершить путешествие туда, где вы действительно хотите быть — задача не на час. Но этот путь необходимо пройти ради собственного освобождения. Единственное, что имеет значение сейчас — понимание. Вы осознаете свои собственные модели поведения и активно работаете над изменением разрушительных стереотипов. Двигайтесь шаг за шагом в своем темпе, не спешите, работайте на результат, а не на скорость. И будьте нежнее к себе

Космический совет: работайте с паттернами поведения, которые мешают вашему прогрессу.

♉ Телец

Если в вашей личной жизни царят непостоянство, токсичные любовники и односторонние отношения, проблема в вас. Если это повторяется из романа в роман, виноваты уже не посторонние. Пора менять свою реальность и привлекать в жизнь достойных. Загадайте, что хотите видеть в партнере: решительность, целеустремленность, последовательность, соблюдение слова, поддержка, милые телефонные звонки, содержательные разговоры и продуманные подарки. Все до мелочей продумайте. Вы же знаете, чего хотите. И вы всего этого заслуживаете. Ищите спутника, который вам нужен, не соглашайтесь на меньшее. Даже если некоторые вещи придется ждать немного дольше, чем вы ожидали.

Космический совет: перестаньте соглашаться на меньшее, и жизнь заиграет новыми красками.

♊ Близнецы

Карьерные гонки, яростное соперничество, бесконечная борьба за место под Солнцем — все это однажды может раздавить вас, выжать все жизненные соки. Подумайте, что важнее именно для вас. Вы хотите непременно добиться этой должности, чего бы это ни стоило? Или вы мечтаете трудиться с удовольствием и достойным жалованием? Ситуации вроде бы и похожи, но только на первый взгляд. Разница — в пути достижения цели. В первом случае речь идет о работе на убой и хождении по головам. А во втором — в осознании своего профессионализма, ценности своего дела, желании быть на своем месте. Так что стремитесь к цели, но только с добрым вдохновением и честной позицией. Это и есть путь к успеху.

Космический совет: делайте все, что в ваших силах, объективно оценивая возможности.

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♋ Рак

Начинать серьезный разговор всегда не хочется. Это трудно, порой больно, результат не предсказуем, страшно обидеть, еще страшнее быть неправильно понятым. Это всем известно, это все понимают. Но оттягивать сложный момент все равно не стоит. Ведь от него зависит все ваше будущее, верно? Так что действуйте, если сердце требует, не храните тайны — они рано или поздно разрушают отношения. А чтобы диалог был максимально предметным и при этом тактичным, подготовьтесь. Обдумайте свои слова, если нужно, запишите, спланируйте. В этом нет ничего зазорного, только ваше уважение к себе и партнеру.

Космический совет: начните трудный разговор, от вашей решительности многое зависит.

♌ Лев

Что вы всегда хотели сделать, но не хватало смелости? Новый год требует, чтобы вы проявились как самая раскрепощенная версия себя. Вы станете самой яркой и смелой звездой как в галактике! Только позвольте себе немного смелости, даже дерзости, попробуйте, рискните. Это важное решение, которое поможет избавиться от багажа прошлого, освободиться от навязанных или даже выдуманных запретов и реализовать свой высочайший потенциал. Поверьте, полностью войдя в свой свет, вы вдохновите других на исцеляющие душу перемены!

Космический совет: снимите плащ-невидимку и станьте самой смелой версией себя.

♍ Дева

Прямо сейчас у вас есть целеустремленность, и это величайший дар. Не забывайте использовать этот арсенал в ежедневной битве. Вы знаете, чего хотите достичь, и готовы пойти на все, чтобы осуществить большую мечту. Однако есть такое понятие, как чрезмерное честолюбие. Просто убедитесь, что вы не идете на компромисс со своими личными целями, потому что слишком увлечены стремлением захватить мир. Ловите момент, используйте все возможности, трудитесь с энтузиазмом. Главное — выберите достойную цель и справедливые, порядочные методы ее достижения.

Космический совет: целеустремленность — ваш лучший подарок самим себе.

♎ Весы

Если вы хотите остаться дома, перевести телефон в режим полета, устроиться на диване в обнимку с кошкой и смотреть любимые передачи — сделайте именно это. Не заставляйте себя делать то, что не нравится, общаться с неприятными людьми, находиться в некомфортной обстановке. Вы не должны заставлять себя, если всем существом чувствуете внутреннее сопротивление. Примите то место, где вы находитесь в данный момент, не устраивайте искусственную борьбу с течением, если это течение вас волне устраивает. Всем сердцем примите радость упущенного! Звезды просят пока двигаться по пути наименьшего сопротивления. Сосредоточившись на том, что получается, остальное отложите. Вы сможете обрести покой именно там, где находитесь.

Космический совет: вы находитесь там, где должны быть — увидьте красоту этого места!

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♏ Скорпион

Если бы ваше будущее «я» могло с вами поговорить — это были бы слова «Ты на правильном пути». Так что продолжайте движение в выбранном направлении, вы же и сами чувствуете, что жизнь складывается органично! Пусть вокруг говорят другое, пусть «часики тикают», какое вам дело до принятых правил? Кому вы должны? Разве это не ваша жизнь и только ваша? Продолжайте излучать свой свет в мир всеми способами, к которым чувствуете призвание. Будьте честны с собой и окружающими — такая позиция всегда проясняет ситуацию и помогает побороть сомнения. Вы на правильном пути!

Космический совет: честность — это суперсила. Она выручит вас в любой ситуации.

♐ Стрелец

Сейчас не время принуждать себя к определенному виду деятельности. Знаете это чувство, когда вроде бы и надо заняться уборкой, но начать просто невозможно? Возможно, вам просто нужно что-то другое. Потратьтесь на клининг или просто отложите это дело. Сядьте за холст, любимый музыкальный инструмент, просто включите музыку и потанцуйте! Да, прямо посреди своего беспорядка! Творческое вдохновение требует выхода — дайте ему выход. Что касается сферы общения, звезды вам напоминают: есть тонкая грань между честностью и жестокостью. Так что найдите способ подать правду мягко, будьте милосердны. Ваша цель — уметь работать с людьми, а не против них.

Космический совет: позвольте себе полностью выразить свои творческие порывы.

♑ Козерог

Сегодня Вселенная активно расставляет в вашей жизни знаки, указывающие на змею в траве. Если чувствуете, что кто-то намеренно пытается насолить, вмешивается в вашу судьбу, личные или профессиональные связи, возможно, вы правы. Не игнорируйте свой инстинкт, интуиция ваша всегда была сильна, не подведет и на этот раз. В то же время постоять за себя звезды рекомендуют исключительно по мере необходимости. Не нужно агрессии, действуйте с холодной головой, ощетиниваться заранее бесполезно. Те, кто у власти, не смогут в полной мере оценить ваш вклад, пока вы не научитесь быть напористым и ясно выражать свои мысли.

Космический совет: пришло время постоять за себя — рядом притаился недоброжелатель.

♒ Водолей

В этом году Вселенная будет учить вас красоте совершенства. Но не такого, о котором вы подумали. Не придется соответствовать заявленным высоким идеалам, чьему-то представлению об идеале. Наоборот! Вам нужно будет решить одну из самых сложных задач — стать собой. Первый и важнейший шаг на этом пути — в преодолении страха. Не сомневайтесь, вас правильно поймут, с вами будут считаться, вас будут уважать только если вы сами сможете сделать это для себя. Поэтому неважно, насколько вы выбиваетесь из серой массы, насколько ярко выглядите, нетипично поступаете, необычно говорите. Будьте странными, будьте неудобными, будьте смелыми. Сумеете обрести эту смелость — и жизнь невероятно изменится! Единственный способ измерить успех — взвесить количество радости в вашем сердце.

Космический совет: не бойтесь быть странными, главное — будьте собой.

♊ Рыбы

Любовь ужасно неудобна, Рыбы. Любовь ужасно неудобна. Но в этом и ее прелесть, ее ценность, ее преображающая сила. Это связь, которую вы хотите развивать сознательно. Соединение, которое может выдержать испытание временем и бурным течением жизни. Одиноким представителям знака в этом году предоставится возможность заложить фундамент прочных отношений. Рискуйте, зная, что вас полностью поддерживают высшие силы, не соглашайтесь на меньшее, выбирайте достойного человека.

Космический совет: ищите любовь, которая выдерживает испытание временем.

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