🧙‍♀ Гороскоп на 5 января для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Близнецы. День для быстрых и энергичных дел, но и соответствующих повышенной импульсивности опасностей.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 5 января. Луна в знаке Близнецы. День для быстрых и энергичных дел, но и соответствующих повышенной импульсивности опасностей. Сегодня лучше заняться не требующими концентрации и серьезных временных затрат вопросами. Но есть в ситуации и плюсы — решения будут приниматься легко, а нужная информация — будто сама течь в ваши руки. Воспользуйтесь моментом! Лучший пример: если вы в процессе подготовки научной работы, сейчас лучше набирать базу данных для нее, а не скрупулезно «причесывать» текст или вести расчеты.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Декабрь выдался активный, и теперь вы жаждете побыть в одиночестве. Понятное желание, и вы, безусловно, имеете право на отдых. Но не стоит пропадать из мира надолго прямо сейчас, потому что Вселенная приготовила вам массу приятных сюрпризов. Возможно, совершенно особенная встреча произойдет на вечеринке, на которую вы не хотите идти! Так что да, проведите немного времени наедине с собой в удобной одежде и за просмотром любимого сериала, а потом взбодритесь — и вперед! Открывать, удивляться, радоваться и жить!

Космический совет: хватит сидеть дома, примите это приглашение на вечеринку!

♉ Телец

В последнее время вы чувствуете, что попали в эпицентр бури, а выхода нет. Сделайте себе одолжение, прекратив поток негативных мыслей. Только вы способны погрузить себя в черную стихию и вывести из нее! Дышите. Пришло время выбраться из головы и погрузиться в тело. Если дыхательные практики вам не по душе, просто включите любимую музыку и побудьте наедине с ней в состоянии покоя. А захочется танцевать — непременно танцуйте. Главное — не искать в этот момент решения всех своих проблем, а отвлечься и отдохнуть от переживаний.

Космический совет: включите свой любимый плейлист, выдохните и расслабьтесь.

♊ Близнецы

Ваш любимый человек проявляет активный интерес к вашей жизни, и это здорово, Близнецы. Для вас это сигнал — можно ослабить бдительность и позволить избраннику увидеть, кто вы на самом деле, со всеми недостатками и достоинствами. Поверьте, вы готовы испытать более глубокий уровень близости, чем предполагаете. Близнецам, которые недавно начали встречаться с кем-то или находятся на ранних стадиях отношений, звезды рекомендуют дать партнерам представление о своей повседневной жизни. Да, уже можно, не бойтесь. Покажите свой дом, свое хобби, расскажите о работе и творчестве. Включите человека в свой мир и позвольте чувствовать себя желанным.

Космический совет: вовлеките партнера в занятие, которое вам очень нравится.

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♋ Рак

Пора уже выбираться из кокона и начать воплощать все свои старые намерения и мечты в жизнь. Действуйте в границах своих возможностей, но все же реализуйте желание. У Раков, которые уже некоторое время находятся в романтических отношениях, может возникнуть потребность в большем сближении. Помните, что несмотря на влюбленность, партнер может быть не готов к новому уровню отношений. Чтобы не разочароваться, оценивайте ситуацию трезво. Никаких фантазий и фраз вроде «так должно быть на данном этапе». Все индивидуально. Слушайте не только свое сердце, но и вторую половинку. Старайтесь замечать мелочи, чтобы понять, насколько партнеру комфортно.

Космический совет: избегайте неоправданных ожиданий, будьте реалистами.

♌ Лев

Нелегко быть отдающим в любых отношениях. Неудивительно, что вы часто чувствуете себя истощенными. Правда в том, что вы не можете исправить внешний мир. Вы не можете изменить поведение других людей. Что вы можете сделать, так это заполнить свои собственные резервы и дать себе любовь, заботу и подпитку, в которых вы нуждаетесь в данный момент. О, и если вы ждете извинений, выдохните и отпустите свои ожидания! В трениях с партнером без взаимного интереса к решению проблемы не будет позитивного результата. Договаривайтесь, обсуждайте, ищите золотую середину вместе.

Космический совет: наладить отношения можно только вместе, не пытайтесь сделать это в одиночку.

♍ Дева

Девы катятся по первым дням нового года кувырком, и все в беспорядке, из которого никак не получается выбраться. Выдыхайте, скоро вы сумеете взять себя в руки и поставить точку во всей этой неразберихе. Начните с изменения точки обзора — например, путем поиска хорошего в вашей текущей ситуации. Никогда не забывайте о благодарности за все ваши испытания. Это бесценный опыт, который делает мудрее и сильнее, так что не оставайтесь надолго в слезах, двигайтесь дальше. Ваша непоколебимая вера во Вселенную поможет вам шагнуть в лучшее будущее.

Космический совет: худшее, что происходит с вами — для вашего блага, помните это.

♎ Весы

Что внутри вас: любовь, романтика, верность и приверженность. Что вам говорит возлюбленный: «Посмотрим, куда это нас заведет», «Давай плыть по течению», «У меня сейчас много дел», «Я не хочу, чтобы у тебя были какие-то ожидания от меня». Абсолютная истина — если вы не в приоритете сегодня, завтра будет то же самое. И через пять лет. Определите свою ценность и действуйте соответственно. Когда вы верите, что заслуживаете лучшего, Вселенная находит способы дать вам это. Просто смиритесь с тем, что переход к лучшей версии себя и отношений могут быть одинокими, это нормально.

Космический совет: вы заслуживаете лучшего, хватит соглашаться на меньшее!

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♏ Скорпион

На этой неделе вы излучаете энергию, представляете свою лучшую жизнь, повторяя аффирмации вслух, практикуете ритуалы заботы о себе, укладываетесь спать вовремя и откладываете несколько монет на будущее. Читайте этот совет сразу как действие — все это просто необходимо сейчас. Следуйте за своими мечтами, ищите гармонию во всех делах. Собираясь на природу, думайте о благополучии места вашего отдыха, об экологии. Общаясь с близкими, проявляйте заботу и понимание. А глядя в зеркало, радуйтесь отражению — вы красивы, талантливы и достойны самого лучшего.

Космический совет: ищите гармонию во всем — в быту, отдыхе, работе и отношениях.

♐ Стрелец

Любовь приходит во многих формах, и порой любовь приходит неожиданно, когда вы ее совсем не ждете. Итак, продолжайте жить, будучи самой счастливой и блестящей версией себя, распространяя только добрые вибрации, не позволяя внешнему выбить из колеи. Создавайте сами самую лучшую обстановку вокруг и будете вознаграждены! Именно это магнитное поле обещает привлечь в вашу реальность желаемый опыт. Вселенная не жалеет сил на счастье достойных и благодарных, она позаботится о вас.

Космический совет: Вселенная обещает привлечь в вашу жизнь всех нужных людей, ждите.

♑ Козерог

Если бы это должно было сработать, это сработало бы вопреки всему. Перестаньте огорчать себя жалобами, укорами, переигрыванием неприятной ситуации снова и снова. Помните, что каждый момент — это подарок. Опыт, даже крайне негативный, предназначен для того, чтобы научить мудрости душу и помочь обрести покой именно там, где вы находитесь. К слову о покое и мире: звезды указывают на человека, о котором вы много думали в последнее время, с которым хотели помириться. Сделайте первый шаг, не привязываясь к конкретному результату. Попросите прощения или простите, это даст вам надежду и исцелит.

Космический совет: смиритесь с неизбежностью некоторых событий, не все зависит от вас.

♒ Водолей

Сегодня Вселенная просит вас подружиться с собственным телом. Начните больше «слушать» его, займитесь здоровьем, прекратите мучить его диетами и вредными привычками. Можете попробовать интуитивное питание или другую технику, обратиться к профессиональному диетологу, но наконец прекратите испытывать тело. Вы можете или не можете сразу избавиться от старых привычек, и это нормально. Важно, что вы делаете шаг в верном направлении. Что же касается сердечных дел, будьте осторожны! Есть вероятность, что вашими интересами попытаются злостно пренебречь.

Космический совет: замените слово «диета» на формулировку «правильное питание».

♊ Рыбы

У вас есть сила превратить любую неудачу в прорыв. Повторяйте это почаще, примите как данность, порадуйтесь прекрасной возможности. У вас есть сила превратить оставшуюся горечь в сладкий эликсир, использовать мудрость для дальнейшего роста. Отдохните от множества обязанностей и ответственности, обратив взор внутрь себя. Разберитесь в уроках судьбы, полученных за последние месяцы, подумайте, для чего они вам даны и как применить знания в будущем. Вы найдете ответы на все свои вопросы.

Космический совет: превратите неудачу в стимул добиться большего в будущем!

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