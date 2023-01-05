Жорин о теле женщины, найденном в отеле Москвы: «Персонал что-то недоговаривает»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Swen Pförtner; Личный архив Сергея Жорина; 5-tv.ru

Если уроженка Тюмени умерла от передозировки запрещенными веществами в номере, произошло это много дней назад, так как тело сгнило и мумифицировалось. Неужели персонал не проверял комнаты постояльцев?

Если уроженка Тюмени действительно умерла от передозировки запрещенными веществами в московском гостиничном номере, как утверждают правоохранители, то со всей внешней очевидностью, произошло это много дней назад, так как тело частично сгнило и частично мумифицировалось. Но как такое могло произойти? Неужели персонал не проверял комнаты постояльцев? Пока эта история провоцирует возникновение все новых и новых вопросов, но неохотно делится хотя бы какими-то ответами…

Это уголовное дело: Эксперт оценила работу отеля, где нашли мумию девушки

В этой запутанной истории с обнаруженным в столичном отеле мумифицированном теле жительницы Тюмени остро чувствуется нехватка информации — какой-то важной детали, которая бы объяснила произошедшее. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин подчеркнул, что пролежавший много дней подряд на двуспальной кровати труп — это нонсенс, ведь уже через сутки тишины или после отъезда постояльца персонал должен проверить, все ли в порядке. Проводит уборку, наконец. Во всяком случае, так гласят инструкции, старательно развешиваемые на всех видных местах.

Какая-то байка? Работники московского отеля не знали о мумии в стрингах в номере

Мертвую женщину 1988 года рождения, предположительно, вебкам-модель (при ней была видеотехника), в нижнем белье нашли в ночь на 2 января. На ней было бирюзовое бюстье и стринги, тело при этом успело сгнить, начался процесс мумификации. Следов насильственной смерти эксперты не зафиксировали, причиной названа передозировка, однако этот факт не проясняет: сама ли погибшая принимала запрещенные вещества или ее заставили.

Сергей Жорин отметил, что один лишь факт — тело пролежало несколько дней (а может, недель) в номере — вызывает много вопросов к сотрудникам и администрации гостиницы.

«Как минимум некоторые сотрудники отеля что-то недоговаривают. Все знают, что не может быть, что в течение суток постояльца, не подающего признаки присутствия, не проверяют. Даже если висит табличка „Не беспокоить“, все равно кто-то время от времени стучится или звонит, и это нормально. Человек внутри в течение суток должен есть и пить, и если он там пролежал несколько дней, а сотрудники не в курсе, кто-то лжет, и надо разбираться», — сказал адвокат.

Жорин осторожно озвучил три возможных причины неоднозначного поведения персонала отеля. Первая может косвенно касаться бизнеса интим-услуг. Если дама в белье была представительницей этой профессии — кто «предоставил» ее гостю либо закрыл глаза на использование номера для соответствующих целей? Нередко в подобных ситуациях, а они порой происходят, страх запятнать репутацию оказывается сильнее здравого смысла и законопослушного образа жизни. И это лишь один из множества возможных вариантов…

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«Вторая версия более криминализированная. Было установлено, что девушка находилась в состоянии наркотического опьянения, соответственно, должно быть возбуждено уголовное дело по факту сбыта. Ведь кто-то ей продал наркотики. Такая практика. Возможно, кто-то из администрации отеля опасался, что если будет возбуждено уголовное дело, то расследование может затронуть интересы отеля. Не буду никого обвинять, но исключать, что отель является звеном в цепочке сбыта — нельзя», — высказал еще одну догадку Жорин.

Как отметил адвокат, уголовное дело относительно сбыта наркотиков должно возбуждаться каждый раз, когда у кого-то из фигурантов или жертв преступления находят следы запрещенных веществ в крови. Потому что раз человек их принял — ему продали. Логично. Так, в деле актера Михаила Ефремова помимо причин смертельного ДТП расследовалось, где и как он достал наркотики, под действием которых сел за руль. А в данном случае, даже если уроженку Тюмени не убили, должно быть возбуждено дело по факту сбыта наркотиков.

«Третья версия — администрация отеля, сотрудники могут иметь косвенное отношение к смерти. Не сами убили, а просто невольно или по ошибке допустили, но эти аспекты исключать нельзя. Когда в крови умершего человека находят наркотики, это далеко не означает, что вещества были приняты добровольно. Следственный комитет выяснит обстоятельства смерти, и картина станет яснее», — заключил эксперт.

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По мнению Сергея Жорина, если правоохранители не установят связь инцидента в гостинице с наркобизнесом или сферой интим-услуг, едва ли последствия будут фатальными — сам отель не закроют. Однако существующие пока пробелы в расследовании могут вывести на конкретных людей, скрывающих важную информацию. Им лично, и это, весьма вероятно, может грозить уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о похожем происшествии в московской гостинице. Тело экстрасенса Анны Амбарцумян было найдено в номере отеля «Петр I» на Неглинной улице. Правоохранители не выявили на теле 26-летней женщины признаки насильственной смерти. Позже стало известно, что незадолго до кончины она жаловалась Сергею Жорину на преследование.