СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы

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Теперь стало ясно, почему умерла 34-летняя уроженка Тюмени.

Появились новые подробности страшной находки в виде мумифицированного тела в одной из гостиниц Москвы. Оказалось, что смерть девушки наступила в результате передозировки запрещенными веществами. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Предварительно, смерть женщины наступила в результате передозировки запрещенными веществами», — говорится в сообщении.

Тело женщины, умершей при загадочных обстоятельствах, обнаружили в одном из отелей в Таганском районе Москвы. Труп нашли в состоянии мумификации и гнилостных изменений — сколько там пролежала девушка до сих пор неизвестно.

Инцидент произошел в ночь на 2 января. В полицию сообщили, что на двуспальной кровати в одном из номеров лофт-отеля в центре столицы лежит на спине мертвая женщина. Одета она была только в бюстье бирюзового цвета и черные стринги. Прибывшие на место правоохранители убедились, что так и есть.

Следов борьбы или насильственной смерти, а также телесных повреждений полицейские не выявили. Уже удалось установить личность умершей красотки — это 34-летняя уроженка Тюмени. Тело направили в морг.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности смерти девушки.