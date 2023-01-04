Это уголовное дело: Эксперт оценила работу отеля, где нашли мумию девушки

Фото, видео: © РИА Новости / Руслан Кривобок; www.frio.ru; 5-tv.ru

Тело красотки в одном нижнем белье в первый день нового года нашли сотрудники гостиницы. Труп уже начал мумифицироваться, а значит пролежал там не один день.

Читайте также Криминалист объяснил, сколько мумифицированный труп девушки лежал в отеле Москвы

Работа московского отеля, в котором в ночь на 2 января обнаружили труп 34-летней уроженки Тюмени, соизмерима с преступлением. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru заявила член экспертного совета Федерации Рестораторов и Отельеров РФ Ирина Жуковская. По словам эксперта, гостиницы должны следовать определенным правилам и нормам. Если бы они соблюдались в том отеле, труп был бы найден раньше.

«Есть правила, есть нормы и уборки, и выселения, и заселения гостя. Даже когда вторые сутки висит табличка „Не беспокоить“, горничная постучится. Если ей не откроют, придет в номер с администратором и вскроет его. Если говорить о том, как повел себя данный отель, это уголовное дело, начиная с собственников и заканчивая горничной», — сказала Жуковская.

Читайте также СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы

К слову, тело девушки в гостиничном номере московского отеля нашли в ночь на 2 января. Сотрудники тут же вызвали правоохранителей. Зайдя в номер, они увидели девушку, лежащую на спине в одном нижнем белье. Следов борьбы или насильственной смерти, а также телесных повреждений, полицейские не выявили.

Уже удалось установить личность умершей красотки — это 34-летняя уроженка Тюмени. Предварительная причина смерти — передозировка запрещенными веществами. Тело сейчас находится в морге. Правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько труп уроженки Тюмени пролежал в московской гостинице.