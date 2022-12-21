🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Стрелец. Один из лучших дней всего лунного месяца для медитации, так как есть вероятность духовного прозрения, просветления.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 декабря. Луна в Стрельце. Сейчас Вас тянет на поиск себя, смысла жизни, какой-либо высшей цели. Чувство уверенности и комфорта придет, если найти эту цель, миссию, философию, которая придаст смысл существованию. Луна в Стрельце придает Вам оптимизма, способности смотреть вперед с надеждой, невзирая на любые трудности.

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♈ Овен

Работа с командой может быть очень утомительной, особенно когда вовлеченные в нее люди не согласны с вами. Итак, как вы собираетесь бороться с темой несправедливости, которая, похоже, здесь преобладает? Собираетесь ли вы поддерживать мир ради сохранения мира или говорить о том, что не соответствует ценностям компании? Овны, выбор есть, и всегда был, и он — за вами. Просто убедитесь, что принятое вами решение позволяет вам спокойно спать ночью.

Космический совет: убедитесь в правильности своего решения.

♉ Телец

Единственное, что освещено более ярко, чем рождественская елка, это ваше резюме. Вы — профессионал в том, что вы делаете. Другими словами, вы заслужили право сказать «нет» тому, что вам не нравится. Итак, делайте свой выбор сознательно.

Космический совет: делайте выбор сознательно.

♊ Близнецы

Сегодня Вселенная предлагает вашему вниманию дискуссию «потребление против созидания». Во что вы вкладываете свою энергию, Близнецы? Были ли вы одержимы продуктивностью до такой степени, что это влияет на ваше психическое и эмоциональное благополучие? Это ваше напоминание о том, чтобы сойти с дистанции повышения производительности и на мгновение побыть самим собой. Настоятельно рекомендуется упростить свой список дел в течение следующих нескольких дней.

Космический совет: избавьте себя от лишних дел.

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♋ Рак

Вселенная продвигает вас в направлении, которого ранее не было на вашей карте. Пристегните ремни безопасности и приготовьтесь к веселой поездке! На этом пути вы многое узнаете о себе и Вселенной. Таким образом, это счастливое время для вас. Раки, время привлечения возможностей, которые когда-то были далекой мечтой. Воспоминание о вашей собственной силе и потенциале даст вам возможность сказать «да» тому, что соответствует вашим вибрациям.

Космический совет: примите то, что Вселенная готовит для вас.

♌ Лев

Работа в команде каждый день сопряжена с новыми вызовами. На этой неделе тема несправедливости может близко коснуться вас. Вы можете обнаружить, что окружающие вас люди являются недобросовестными. Львы, у вас есть выбор между тем, чтобы вызвать их на откровенность или поддерживать мир ради мира. Просто убедитесь, что действия, которые вы предпримете в ближайшие дни, направлены на наивысшее благо коллектива.

Космический совет: сделайте свой выбор.

♍ Дева

Чем больше вы выглядываете наружу, чтобы увидеть, что накопили другие, тем более неудовлетворенными вы будете. Чем больше вы будете направлять свою энергию обратно на себя и свои цели, тем легче вам будет осознать богатство и изобилие, которые вы создали за определенный период времени. Выбор есть и всегда был за вами, Девы. Итак, призовите свою энергию обратно к себе. Начните сосредотачиваться на своем собственном росте. Вселенная уже показывает вам доказательства ваших способностей. Верьте в невозможное и продолжайте двигаться вперед.

Космический совет: продолжайте двигаться вперед.

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♎ Весы

День может принести много забот, Весы. Вам придется не только заниматься своим собственным бизнесом, но и решать проблемы других людей. Это не всегда будет легко, но вы справитесь с этим. Вам удастся сохранить доброжелательность и оптимизм. Вы не будете злиться на других и не позволите им испортить вам настроение.

Космический совет: приготовьтесь помочь окружающим.

♏ Скорпион

Вы хотите поступать по-другому, быть другим, вести себя по-другому. Но раздвигаете ли вы границы ради того, чтобы раздвигать границы, или потому, что это то, что кажется вам подлинным, Скорпионы? Помните, что нет правильного или неправильного ответа. Это просто приглашение собраться со своими сокровенными мыслями и понять свое намерение, стоящее за данным действием.

Космический совет: поймите подлинную природу свих желаний.

♐ Стрелец

Вы чувствуете, что вы лучший в том, что вы делаете, и что нет никого, похожего на вас. Недостаток в этом плане? Вы, в конечном итоге, изолируете себя. Стрельцы, отложите свое эго в сторону и найдите способ работать с командой, а не против нее. Использование силы коллектива окажется секретом вашего успеха.

Космический совет: работайте в команде, а не против нее.

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♑ Козерог

Человеческий разум имеет тенденцию быть чрезвычайно сложным. Разуму легче поверить в то, что хаос неизбежен, чем верить в то, что хорошие вещи уже на подходе. Козероги, повысьте свою осознанность, чтобы вы ни в коем случае не стали жертвой этого ограничивающего убеждения. Вселенная напоминает вам о том, что вы как никогда близки к проявлению позитивных изменений, к которым стремились, особенно на профессиональном фронте. Доверяйте дверям, которые открываются перед вами, поскольку они ведут вас в направлении роста.

Космический совет: доверяйте открывающимся возможностям.

♒ Водолей

Проблема заключается не в вашем окружении. Вы застряли в бесконечном цикле, даже если вы осознаете, что стоите на пути к своей собственной свободе. Вселенная прочит вас долго и пристально смотреть в зеркало. Осознать паттерны, которые препятствуют вашему росту, и отпустить их с любовью. Перемены — это не одномоментный процесс, Водолеи. Ваша готовность сделать этот первый шаг освободит место для чудес.

Космический совет: освободите место для нового.

♊ Рыбы

Это счастливое время для вас, Рыбы! Время привлечения возможностей, которые действительно находят отклик в вас. Вселенная напоминает: вам больше не нужно соглашаться или действовать, исходя из парадигмы страха. Звезды поддерживают вас в повышении вашего уровня и создании жизни, приносящей эмоциональное, финансовое и творческое удовлетворение одновременно.

Космический совет: не принимайте решения из страха.

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