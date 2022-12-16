Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 декабря

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех знаков зодиака.

Меркурий и Венера на этой неделе соединяются в пространстве стабильного и делового Козерога. Природа этого земного знака помогает настроиться на серьезные вопросы, связанные с работой, бизнесом и самореализацией. Сфера отношений требует перемен. Чувства интенсивны, и сейчас они способны перевернуть жизнь точно так, как и собственные мысли.

Взаимодействие Урана и Венеры задают новые тенденции в эмоциональной сфере. С одной стороны — неустойчивость, смена настроения, с другой — креативность и умение порадовать себя и близких приятными сюрпризами.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 декабря

Овен — гороскоп на неделю

Практические цели приводят Вас к желаемым результатам и высокой оценке обществом ваших конкретных заслуг. Деятельность, связанная с выбором профессии, карьерой, социальным положением, повышением авторитета и статуса имеет долгосрочный успех. Это продуктивный период для всех трудовых вопросов.

Телец — гороскоп на неделю

Ожидается повышение авторитета в обществе, уважение других людей. Успешная научная деятельность, получение высшего образования, квалификации, степени. На этой неделе открываются новые возможности и перспективы, способствующие расширению кругозора и раскрытию творческого потенциала.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы почувствуют мощный прилив сил, ощущение своего могущества и даже превосходства над другими. Желание «свернуть горы» находит возможности осуществления задуманного, особенно в делах карьеры, бизнеса, финансовых вопросах. Это период выгодного страхования и решения производственных вопросов.

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Рак — гороскоп на неделю

Раки, вы вовлечены в активную общественную деятельность. Помогает ваше умение убедить людей в правоте своих идей. Это период удачного сотрудничества, партнерства, связанного как с личными отношениями, так и с деловыми. Возможно заключение удачных договоров, официальных документов, юридических бумаг. Включайтесь в культурный досуг и развивайте свои коммуникативные навыки.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов активизируется события вокруг сферы работы, решения бытовых вопросов, личного здоровья и принятия профилактических мер по укреплению организма. Перед вами ставятся задачи повышения результативности. Можно найти общественно-полезное занятие по душе. Но фокус внимания направлен на личное здоровье.

Дева — гороскоп на неделю

Дорогие Девы, на этой неделе важно понять, в чем именно заключается для вас источник радости и вдохновения. Делая что-либо с удовольствием, вы раскрываете своё творческое начало. Благоприятно проходят конкурсы, выставки и соревнования, а также публичные выступления. Возможен приятный досуг с детьми или возлюбленными. Не отказывайте себе в удовольствиях и подарках.

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Весы — гороскоп на неделю

Весов занимают вопросы, касающиеся условий проживания, и общей атмосферы в доме, а также насколько вы удовлетворены своей жизнью и мировосприятием. Покупка земельного участка, недвижимости или пакета акций заложит надёжный фундамент семейного древа.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, самое время заводить знакомства, общаться, договариваться, находить нужную информацию. Вы легки на подъем, и с удовольствием совершаете поездки для поддержания отношений с родственниками, приятелями, одноклассниками и деловыми партнерами. Поездки важны, и, главное, вы можете встретить интересного собеседника, который станет вашим спутником по жизни.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы чувствуют удовлетворенность и ощущают собственной ценности. Таланты и способности, используемые по назначению, приносят на этой неделе материальные блага. Период сулит спокойное, стабильное и размеренное существование.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги вовлечены в развитие собственных способностей и достижений, возможны новые подходы к своему имиджу и смелые изменения. На этой неделе вы стремитесь к полному переустройству жизни. Сосредоточены на себе. При этом во внешнем мире проявляете инициативность и конструктивную деятельность.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев происходит пробуждение источника внутренней силы и интуиции. Время служить другим, помогать, учиться прощать. Ощущение долгожданного вдохновения и счастья, обретение истинного «я». Неделя благоприятна для лечения и оздоровления, покоя. Вы в абсолютном преддверии отдыха.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб на этой неделе притягивают оригинальные общества и неординарные друзья. Происходит постоянное обновление связей и окружения. Феерическая жизнь открывает перед вами новые горизонты. Осуществляются смелые надежды и планы. Главное — проявлять дружелюбие и конструктивность.

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