Фитнес-браслет или книга: что подарить знакам Зодиака к Новому году

Фото: www.globallookpress.com / Harald Theissen

Чем порадовать близкого человека, у которого, кажется, есть все?

До Нового года осталось совсем немного времени. Многие уже во всю готовятся к празднику: например, в супермаркетах уже можно купить новогоднюю атрибутику. Лучше всего выбрать подарки заранее, чтобы в последнюю неделю не тратить время и нервы на очереди в магазине. Астролог Инга Павлюк рассказала, какой подарок подойдет тому или иному знаку зодиака.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком зодиака очень яркие, живые и энергичные. Они ведут активный образ жизни, любят пробовать новое и ощущать прилив адреналина. В качестве подарка для них подойдет что-то экстремальное: сертификат на прыжок с парашютом, квест или посещение VR-клуба. Об этом пишет Сибкрай.ru.

Тельцы

Они ценят практичность и стабильность, а также стремятся к комфорту. При этом это творческие люди. Телец будет рад подарку, который пригодится в жизни и будет как-то связан с его интересами: книга с необычными рецептами, термос или термокружка с изображением героев любимого сериала.

Близнецы

Рожденные под этим знаком зодиака очень любознательные, тянущиеся к новым знаниям. Кроме того, они отличаются нестандартным мышлением. Они скорей всего оценят научно-популярную литературу, настольную игру или какой-нибудь гаджет.

Рак

Представители этого знака зодиака чувствительны, эмоцональны, душевны, любят заботиться о других и ценят заботу о себе. Раку можно подарить что-то теплое: текстиль,набор чая или кофе. Его такой подарок очень порадует.

Лев

Львы харизматичны, притягательны. Они любят быть в центре внимания. Например, представителям этого знака понравится деревянный чехол для смартфона с выгравированным именем. Наверняка он оценит парфюм и свой стилизованный портрет.

Девы

Это люди с тонкой душевной организацией. Они аккуратны, внимательны, любят порядок в своем доме и в своей жизни. В качестве подарка Девам подойдет красивый планировщик, шкатулка для хранения мелочей или именная флешка.

Весы

Весы уравновешены, спокойны и дипломатичны. Они ценят гармонию вокруг себя и чувствуют красоту внешнего мира. Весам понравятся сертификат в массажный и спа-салон, набор для чайной церемонии или благовония для дома.

Скорпион

Представители этого знака зодиака - натуры страстные, горячие, эмоциональные, но иногда загадочные. Лучше всего Скрппиону подарить бутылку хорошего алкоголя, историческую литературу или что-то, что качается его увлечений.

Стрелец

Стрельцы сильны духом, решительны, умеют преодолевать трудности и приспосабливаться ко всему. Стрельцы часто увлекаются здоровым образом жизни и любят спорт, поэтому им понравится фитнес-браслет, мини-тренажер или беговые кроссовки.

Козероги

Люди, родившиеся под этим знаком зодиака - надежные, прагматичные и дисциплинированные. Они являются хорошими организаторами и руководителями. Вероятно, им понравятся беспроводные наушкники или гарнитура, стильные часы или умная колонка.

Водолей

Люди-Водолеи славятся своим нестандартным мышлением, независимостью, безграничностью фантазии и идейностью. Выбирая им подарок, обратите внимание на стильные яркие аксессуары, а также на книги-биографии известных личностей.

Рыбы

Это творческие натуры, мечтательные, с богатым воображением и постоянно находящиеся в поиске вдохновения. Им понравится любой подарок, связанный с творчеством: картина по номерам, набор для вышивания или для изготовления свечей, графический планшет или швейная машинка.

Как ранее писал 5-tv.ru, астролог Татьяна Бережная рассказала, что 2023 год будет продуктивным и прибыльным.