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Декабрь сулит удачу в карьере активным и деятельным знакам зодиака.

Последний месяц 2022 года принесет атмосферу праздника и предчувствие удачи. Будет сложно отвести глаза от украшенных витрин, пестрящих многочисленными товарами и новогодними скидками. Желание провести декабрь на широкую ногу естественно, однако некоторым знакам зодиака лучше поумерить свой пыл и воздержаться от непредвиденных трат.

Ирина Павлюкова

Астролог

О том, какие финансовые перспективы сулит декабрь и как выгоднее всего распорядиться своими средствами, эксклюзивно рассказала «Пятому каналу» астролог Ирина Павлюкова.

Общий финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2022

Декабрьские морозы — первые вестники предновогодней суеты. Самое время подвести итоги, оценить результаты и ставить цели на будущий год. Движение планет в этом месяце сулит немало интересных событий в сфере финансов.

8 декабря — полнолуние, Луна в Близнецах.

Этот день считается «неблагодарным». Энергии так много, что она буквально льется через край. Настрой не будет спососбствовать кропотливой работе, поэтому долгосрочные проекты лучше отложить и приступить к неотложным делам. 8 числа, а также за три дня до полнолуния не стоит принимать судьбоносных решений в жизни. Есть огромный риск, что ничего не получится и придется все переделывать.

23 декабря — новолуние в знаке Козерог.

А 23 декабря произойдет новолуние в знаке Козерог, которое предвещает активную деловую жизнь. Все что связанно с работой, карьерой, новыми начинаниями пойдет на лад. Поэтому дерзайте и не бойтесь идти в новое.

29 декабря — ретроградный Меркурий.

29 декабря Меркурий становиться ретроградным. Это означает, что в финансовых делах и бизнесе возникнут недопонимания и задержки. В этот период не стоит покупать технику и транспорт. Лучше отложить важные дела после 18 января, когда Меркурий выйдет в директивное движение.

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Овен — гороскоп финансов на декабрь 2022

Карьера амбициозных Овнов в декабре сложится удачно. Вы добьетесь новых высот! Руководство оценит все начинания, а коллеги будут настроены дружелюблно и незамедлительно поддержат в трудную минуту. Многие представители этого знака зодиака получат интересное и выгодное предложение, от которого не стоит отказываться. Не игнорируйте подарки судьбы.

В коллективе к вам настроены благожелательно, поэтому постарайтесь вести честную игру и не прибегать к сомнительным авантюрам. В противном случае есть риск потерять деловую репутацию или вовсе лишиться работы. Не стоит также посвящать в свои финансовые вопросы малознакомых людей.

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Телец — гороскоп финансов на декабрь 2022

Тельцам декабрь сулит кардинальные перемены. Вам придется подстраиваться под новые обстоятельства. Представителям земной стихии предстоит освоить новые навыки и пересмотреть источник доходов. После 20 декабря появятся хорошие возможности для улаживания дел. В целом, представители этого знака зодиака ощутят прилив идей для финансовых достижений.

В этот период Тельцам захочется эмоций и улыбок, поэтому вы не только будете сами дарить подарки любимым, но и получать с лихвой в ответ. В том числе и от любимого партнера. Поскольку перед праздниками вы будете активно ходить по гостям и получать множетсво звоноков, вы потратитесь чуть больше обычного.

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Близнецы — гороскоп финансов на декабрь 2022

У активных Близнецов в декабре настанет пора множественных встреч со знакомыми. Даже близкие удивятся тому, насколько вы популярны. На работе ваши коммуникативные навыки и организаторские способности будут весьма кстати, однако каких-то премий ожидать не придется. С 6 по 10 декабря движение Меркурия к Юпитеру затруднит продвижение крупных сделок. На вас свалится много бумажной работы, связанной с оформлением.

В остальном это удачное время для инвестиций в прибыльный проект и приобретения техники, например, нового телефона или ноутбука. Никаких рисковых ситуаций не предвидется. Доверяйте своей интуиции и действуйте!

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Рак — гороскоп финансов на декабрь 2022

В начале зимы Раков захлестнет новогодняя лихорадка. Вам захочется общаться и выходить в свет: на людей посмотреть и себя показать. С 5 по 7 декабря звезды сулят вам удачные приобретения в покупках, касающихся обустройства домашнего уюта, например, мебели, текстиля, различных предметов интерьера и других милых безделушек. Удачным шопинг также станет в промежутке между 24 и 29 числами этого месяца, когда вам посчастливится выбрать себе желанный праздничный наряд, обувь, украшения, косметику, а также мини-сюрпризы и различные талисманы для своих близких. А вот уже с 29 декабря крупных покупок и необдуманных трат следует избегать вплоть до 18 января, чтобы не разочароваться.

В какой-то момент душевное равновесие может нарушить беспокойство денежными вопросами, но оно будут совершенно напрасным. Окружающие охотно поддержат обаятельных Раков материально, даже если вам самим ситуация покажется безвыходной. Ожидайте приятных предновогодних сюрпризов! Практически весь декабрь для вас будет периодом спокойствия, стабильности и удачи.

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Лев — гороскоп финансов на декабрь 2022

В последний месяц года Львов будет все чаще одолевать желание сделать что-то масштабное, открыть бизнес или вложить деньги в какое-то многообещающее дело. Вас будет угнетать пропасть между амбициозными планами и ограниченностью в средствах. Придется либо отложить идею на потом, либо занять средства.

Лучшим вариантом станет привлечение в будущий проект заинтересованного лица или инвестора, который предложит альтернативные пути для претворения мечты в жизнь. Расширяйте контакты — они вам обязательно пригодятся как для души, так и для достижения целей. Кроме того, декабрь станет отличным временем для семейного шопинга: ремонте дома, покупки мебели, смены дизайна пола и обоев.

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Дева — гороскоп финансов на декабрь 2022

Девам повезет в любви, но предстоит быть крайне аккуратными в деньгах. Кому-кому, а вам точно не стоит совершать необдуманных покупок и крупных трат. Вам будет трудно пройти мимо скидок и праздничных витрин, но придется побороть в себе искушение спустить в миг накопленные средства. Хорошенько распланируйте свои расходы, потому что, может случится, что они вам очень понадобятся.

Кроме того, в этом месяце представителям земного знака зодиака предстоит навести порядок с документами, которые будут касаться квартирного вопроса, рабочего контракта и других сделок. Но не унывайте! В последней декаде месяца на ваш счет неожиданно поступит перевод крупной суммы. И тогда можно будет разгуляться. Порадуйте себя чем-то, что доставляет вам эстетическое наслаждение, например, фарфоровая посуда, картина или какой-то предмет гардероба. Чтобы привести в порядок себя и восстановить энергетический баланс, отправьтесь на массаж или другие оздоровительные процедуры.

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Весы — гороскоп финансов на декабрь 2022

Предприимчивых Весов ожидают деловые встречи, звонки и командировки. Скорее всего, предстоит коммуникация с иностранцами, поэтому подтяните ваши языковые навыки — они вам обязательно пригодятся. Небесные светила вам благоприятствуют. Если какое-то дело стояло на месте, то в этом месяце вы станете пожинать плоды. Ваши идеи найдут отклик у спонсоров, а начинания увенчаются успехом.

Кроме того, представители воздушного знака зодиака в середине месяца смогут получить знания в какой-то новой области и передохнуть. На работе у вас могут возникнуть разногласия и желание вступить в конкуренцию с коллегами. Звезды советуют воздержаться и направить агрессию в мирное русло, например, выпустить пар в спортивных состязаниях.

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Скорпион — гороскоп финансов на декабрь 2022

Озабоченность материальным положением заставит Скорпионов жертвовать отдыхом ради работы. В карьере у вас намечаются отличные перспективы. Тем не менее, водным представителям знака зодиака необходимо задуматься куда и на что уходят ваши деньги. Ваша собственная непрактичность и расточительность принесет вам огорчения. Также поменьше откровенничайте с коллегами: в вашем окружении может появиться завистник, распускающий про вас сплетни.

В середине декабря возможны серезные траты. Если перед праздниками вы задумываетесь о покупках, то вместо безделушек вложитесь во что-то по-настоящему стоящее. Особенно когда речь идет о членах семьи. Это могут быть практичные подарки, например, бытовая техника. Лучше дождитесь весны 2023, для вас это станет лучшим временем для инвестиций в будущем году.

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Стрелец — гороскоп финансов на декабрь 2022

Отличные карьерные возможности ожидают Стрельцов. Ваши идеи найдут воплощение, а параллельные источники дохода и подработки принесут вам радость. Звезды благоприятстсуют вам в денежных вопросах, но лучше все-таки избежать крупных трат.

Будьте осторожны в вопросах займа средств. Не давайте и не берите в долг, если нет острой необходимости. Доверяйте своей интуиции. В остальном финансовая ситуация у вас стабильная, поэтому на новый год можно щедро уставить стол вкусностями, украсить жилье, нарядиться в праздничную одежду и подарить подарки своим любимым.

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Козерог— гороскоп финансов на декабрь 2022

В начале месяца могут быть у Козерогов могут возникнуть препятствия на пути к расширению своего финансового потока, но уже к середине декабря дела, которые были начаты ранее, начнут приносить ожидаемую прибыль. Представителей вашего знака зодиака ожтдают удачные сделки, связанные с имуществом, оформлением ипотеки и страховки, а также, возможно, получение наследства. Причем оформленный кредит в перспективе не принесет никаких неприятностей, связанных с возвращением долга.

Гордые Козероги получат огромное удовольствие от покупки дорогих и красивых вещей. Особенно благоприятно для вас приобретение предметов интерьера, связанных с освещением: гирлянды, люстры, обогревателя или камина. Козероги не только порадуют своих близких подарками, но и сами получат немало щедрых сюопризов и материальных предложений, в том числе от вашего партнера.

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Водолей — гороскоп финансов на декабрь 2022

Водоляем под конец 2022-го следует быть внимательными в финансовой сфере. С одной стороны декабрьский период станет плодотворным в плане прибыли, а с другой — предвидятся недопомнимания и размолвки из-за денег. Вы можете оказаться в обстоятельствах, в которых предложенные условия вас не устроят и придется отстоять свои интересы. Постарайтесь не обсуждать конфиденциальную информацию в присутствии третьих лиц, поскольку высока вероятность утечки.

В целом, у вас наметится много интересных задумок и перспективных целей, которые принесут плоды. Только не спешите их воплощать сразу. Для начинаний самым лучшим временем станет январь 2023. Вообще в декабре представителей воздушного знака зодиака затянет интеллектуальная деятельность. Возможно, ближе к праздникам вы отправитесь в долгожданное путешествие. Радость Водолеям принесут «живые» приобретения, например, решение завести домашнего питомца или поставить дома экзотическое растение.

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Рыбы — гороскоп финансов на декабрь 2022

Большие финансовые перспективы Рыбам сулят новые связи, приобретенные в поездках. В декабре многие знакомства станут судьбоносными. Новые бизнес-проекты принесут прибыль, но понадобится проявить смелость и настойчивость. Представители знака зодиака смогут выступить благодетелями, выручив кого-то из материальных передряг.

Праздничное настроение заставит Рыб выступить в роли организатора торжества. Вы сможете заразить окружающих своим задором, творчеством и энергетикой. Удачными станут покупки, связанные с водной энергетикой и имеющие отражающую поверхность: аквариум, джакузи, фонтаны, зеркала, мозаика, хрустальные вазы, стеклярус или стеклянные шары. Да и вас самих ожидают великолепные подарки, в особенности от любимого партнера.

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