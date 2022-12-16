Опасность ДТП или даже катастроф: таро-прогноз на неделю с 19 по 25 декабря

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Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 19 по 25 декабря.

Основная энергия недели (карта Правосудие в перевернутом положении)

Эта неделя совсем не простая, она — волшебная. На ней мы отмечаем Йоль — праздник зимнего солнцестояния, и это хороший повод собраться со всеми близкими, подвести итоги года, подумать о том, что бы вы хотели привнести в свою жизнь дальше.

Неделя будет состоять из разрушения договоренностей, многое может пойти не по плану. Это могут быть как серьезные проблемы в виде разводов и расставаний, так и поломки, ДТП, катастрофы.

Если вы планируете подписать какие-либо важные документы или купить какие-то нужные и дорогостоящие вещи, то необходимо тщательно проверить каждую букву и цифру в бумагах, иначе потом возникнут проблемы, которые несомненно аукнутся позже. Энергия недели, к сожалению, не очень благоприятная.

Финансы (карта Девятка жезлов в прямом положении)

Будет присутствовать сильная энергия страха потратить все деньги на подарки. Новый год — это достаточно стрессовый праздник, и люди будут сильно беспокоиться, как бы не потерять все свои накопления.

Неделя у многих людей будет наполнена переживаниями по поводу денег — будут ли выплачены премии или, например, долги. Но, к счастью, этот аркан говорит, что с этой бедой можно бороться — смело идти на переговоры, чтобы вернули деньги или повысили зарплату.

Здоровье (карта Луна в перевернутом положении)

В плане самочувствия все должно быть в порядке. Возможны некоторые психологические трудности, но они больше затрагивают эмоциональный фон, а не медицинский. Может появиться легкая хандра или небольшая грусть, но не более того.

По здоровью все в самом деле должно нормализоваться, общая ситуация достаточно благоприятная. От себя таролог советует сделать профилактику респираторных заболеваний — если есть небольшая простуда или насморк, то не стоит переносить его на ногах, лучше сразу вылечить.

Личная жизнь (карта Девятка пентаклей в прямом положении)

На этой неделе все будет благоприятно, если обратить внимание на близких людей, и помогать им не только словами, но и делами — дарить какие-то подарки. Если есть возможность, то лучше посвятить время совместному отдыху со второй половинкой — пойти на каток, покататься на лыжах, провести дни вместе.

Лучшее, что можно сделать, это радоваться тому, что вы имеете, по-настоящему ценить отношения и еще больше внимания уделять своему человеку, чтобы ваша любовь преумножилась и отношения укрепились.

Совет (карта Паж пентаклей в перевернутом положении)

Наслаждайтесь жизнью! Не тратьте время на какие-то жесткие и суровые действия, потому что конец года, пора просто расслабиться и внутренне успокоиться. Посвятите время себе, своим близким и подведением итогов.

Придумывать новые проекты не время, потому что неделя все же больше подходит для семьи, родных и любви. Расслабьтесь, и если что-то не будет складываться, не стоит акцентировать на этом свое внимание. Готовьтесь к Новому году, дарите подарки и от всей души наслаждайтесь жизнью.

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