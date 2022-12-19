🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в знаке Скорпион. Настало время принятия самых ответственных решений.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 декабря, Луна в знаке Скорпион. Настало время принятия самых ответственных решений. Улучшенная мыслительная деятельность, возросшая способность к концентрации на сути проблемы и высокий уровень самокритичности как нельзя лучше позволяют отделить истинно важное от наносного и малозначимого. Можно смело браться за новые начинания, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и возлагать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Мы понимаем это, Овны. Вы хотите сказать «да» всему, и вы хотите сделать все, за что вы поручились, самостоятельно. Но даже у сверхлюдей есть свои ограничения. Это то, о чем вы должны помнить, вступая в сезон новогодних каникул. Итак, скажите «да» предложениям, которые находят отклик в вашей душе, и найдите способ найти баланс между множеством ролей, которые вы играете в данный момент. Помните, Вселенная — это добрый и любящий родитель, который оставляет пространство для развития души, сейчас и всегда.

Космический совет: скажите «да» предложениям, которые находят отклик в вашей душе.

♉ Телец

Преобразуйте вновь полученный опыт в мудрость. Не забывайте о магии, которая живет внутри вас, Тельцы. Помните, что выбор, сделанный в пользу самих себя, вполне может разочаровать других людей, и это нормально. Пришло время освободить себя от бремени чужих ожиданий.

Космический совет: освободите себя от бремени чужих ожиданий.

♊ Близнецы

Вы пришли в этот мир не для того, чтобы мучиться мыслями «а что, если». Итак, перестаньте ждать идеального момента и найдите в себе мужество сделать шаг, Близнецы. Подходящий момент — это сейчас. Ничто не гарантирует успеха, но именно поэтому и нужно дерзать!

Космический совет: перестаньте ждать подходящего момента.

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♋ Рак

Что происходит, когда мы подсчитываем наши победы, а затем мысленно умножаем их на десять? Мы даем им силу многократно расти, Раки. Что происходит, когда мы повторяем историю неудач? В конечном итоге мы сталкиваемся с обстоятельствами, которые мешают нашему росту и не дают нам создать самую грандиозную версию нашей жизни. Может ли это быть правдой и в вашем случае? Пришло время присмотреться к себе. Пришло время выдергивать сорняки из вашего сада, один за другим.

Космический совет: почаще напоминайте себе о своих победах.

♌ Лев

Если вы чувствуете, что попали в тяжелое положение, то, скорее всего, так оно и есть. Хорошая новость заключается в том, что бразды правления вашей жизнью находятся в ваших руках, и у вас есть возможность переписать сценарий несколькими способами. Однако начните с небольших, простых изменений. Если вы сделаете что-то радикальное, у вас останется чувство усталости, с которым вы можете справиться, а можете и нет. Некоторые из вас, возможно, стремятся расширить свои географические границы или пересечь их. Если данное решение поможет вам двигаться в направлении роста, не стесняйтесь рисковать.

Космический совет: начните с небольших, простых изменений.

♍ Дева

Единственное, в чем вы можете быть уверены сегодня, так это в том, что вряд ли все пойдет по-вашему. Итак, позвольте Вселенной вмешаться и убрать с вашего пути то, что больше не соответствует вашему высшему и величайшему благу. Звезды открывают вам секрет, Девы: чем больше вы будете стараться, тем скорее сможете достичь желаемого.

Космический совет: позвольте Вселенной навести порядок в ваших делах.

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♎ Весы

Вы не верите в то, что нужно делать что-то вполсилы, и уж точно не верите в посредственность. У вас есть желание вложить свое сердце и душу в свои творения. Во всем, что вы выпускаете в мир, есть частичка вас, и именно это наделяет вас такой силой, с которой нужно считаться другим, Весы. Вселенная считает, что ваша готовность отдать все силы тому, во что вы верите, откроет новые двери.

Космический совет: отдавайтесь полностью тому, во что верите.

♏ Скорпион

Плохая новость такова: список дел бесконечен. Хорошая новость в том, что вам необязательно делать все самостоятельно. Возьмите лист бумаги и разделите его на две части. Озаглавьте первую колонку «Что мне нужно сделать». Озаглавьте вторую «Вещи, которые я отдаю Вселенной». А затем проводите свой день с внутренним знанием того, что ваши помощники в таинственных сферах работают сверхурочно, чтобы все исправить от вашего имени. О, и еще кое-что! Не забудьте также связаться со своими друзьями. Изучение искусства делегирования полномочий позволит вам сосредоточиться на том, что действительно важно.

Космический совет: поручите неважные занятия другим.

♐ Стрелец

Это нормально, время от времени испытывать разочарование. Мы все так делаем. Но реальный вопрос заключается в следующем: что вы собираетесь с этим делать? Как вы собираетесь преобразовать чувства потери и неудачи в радость, благодарность и блаженство? Вселенная говорит: вы часто чувствуете усталость не потому, что сделали слишком много, а потому, что сделали слишком мало из того, что зажигает в вас свет.

Космический совет: делайте больше того, что зажигает в вас свет.

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♑ Козерог

Доверьтесь закону вселенской справедливости. Верьте в то, что принадлежит вам по праву, найдет свой путь к вам неожиданным образом, Козероги. Но это не значит, что вы должны стать пассивным участником игры жизни. От вас требуется целенаправленное действие, и именно целенаправленное действие приведет вас к успеху.

Космический совет: начните действовать, чтобы прийти к успеху.

♒ Водолей

У вас огромная творческая сила, Водолеи! Не теряйте темпа. Выбираете ли вы поэтические пути или художественные направления, не имеет значения. Единственное, что имеет значение, это то, что вы едины с ритмом и потоком Вселенной. Слово мудрецу: используйте инструменты, которыми вы уже обладаете, освобождая себя от бремени совершенства. Нам всем позволено совершить несколько ошибок, и это самая прекрасная часть процесса жизни.

Космический совет: слейтесь в единое целое со Вселенной.

♊ Рыбы

Не спешите заполнять пустоту внутри себя еще одним поверхностным увлечением, Рыбы. Не торопитесь соглашаться просто потому, что вы боитесь, что лучше, чем есть, не станет. Праздничные сезоны, как правило, приносят с собой грусть, особенно для тех, кто уже некоторое время испытывает чувство пустоты. Воспоминание о том, что вы сами являетесь источником радости и счастья, удержит вас от принятия решений, которые каким-либо образом помешают вашему росту.

Космический совет: не торопитесь принимать новые предложения.

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