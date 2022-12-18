🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна находится в Весах и предвещает спокойный и хороший день. Плывите по течению и будьте открыты знакомствам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 декабря, убывающая Луна в Весах обещает хороший день без эмоциональных потрясений. Он подойдет для отдыха и планирования ближайшего будущего. Также звезды рекомендуют быть открытыми новым знакомствам — они обещают оказаться очень приятными.

Какие в 2023 году будут коридоры затмений и какие неудачи они преподнесут?

♈ Овен

Праздничный сезон многих может заставить чувствовать себя одинокими. Особенно, если все вокруг так сильно прижимаются к своим близким. К сожалению, иногда одиночество может заставить нас делать то, чем мы не будем потом гордиться. Помните об этом в течение дня, Овны. Звезды подсказывают, что на заднем фоне притаился ваш бывший партнер. И он может вынудить вас повторить старые ошибки.

Космический совет: не спешите давать людям второй шанс.

♉ Телец

Если все складывается в вашу пользу или не причиняет особых проблем — это знак. Если же вы сталкиваетесь с одним препятствием за другим — это тоже знак. В первом случае — продолжайте в том же духе. Во втором — нужно что-то менять. В конце года звезды рекомендуют вам идти по пути наименьшего сопротивления, Тельцы. Если что-то стремиться развалиться на части — пусть развалится. Возможно, фундамент изначально был плохим.

Космический совет: идите сегодня по пути наименьшего сопротивления.

♊ Близнецы

Иногда мы цепляемся за вещи, потому что боимся узнать, кем бы мы были без них и как выглядела бы наша жизнь. Может ли это быть правдой и в вашем случае, Близнецы? Держитесь ли вы за что-то, что Вселенная давно пытается заставить вас отпустить? Подумайте об этом за чашкой утреннего чая. Помните, что впереди вас ждет что-то гораздо более великолепное, чем остающееся позади.

Космический совет: накопилось много вещей, которые вам нужно оставить в прошлом.

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♋ Рак

Чувствительность Раков сильно обостряется в такие дни, как этот — вплоть до возможности ощущать эмоции окружающих людей. Это может сказаться на вас очень негативно. Так что, прежде чем бросаться на помощь тем, кто чувствует себя плохо, сперва помогите себе. Останьтесь дома, наладьте контакт со своим телом — в этом помогут любимые маленькие привычки и ритуалы. После этого можно браться и за «спасение утопающих» — будет сложно, но пройдя этот путь, вы сами станете лучшей версией себя.

Космический совет: вы живете здесь и сейчас, так что позаботьтесь о себе.

♌ Лев

Семейные узы нередко причиняют боль, потому что близкие, как правило, знают наши самые глубокие раны. Сегодня вы можете почувствовать бремя своего прошлого. Найдите способ освободить то, что вы подавляли годами. Помните, что первый шаг к свободе — откровенный разговор. Не бойтесь этой беседы. Рядом с вами есть люди, которые останутся на вашей стороне даже в самые грозные бури.

Космический совет: пришло время освободиться от бремени прошлого.

♍ Дева

Нередко мы сами мешаем нашему собственному росту. В частности, из-за несовпадения желаний и убеждений. Например, полезно было бы быть с эмоционально зрелым партнером, который отвечает взаимностью на нашу любовь, но постоянно выбираем отстраненных и недоступных. Сегодня звезды рекомендуют Девам зажечь лампу осознания и настроиться на то, чего вы действительно желаете. Помните: то, что вы ищете, ищет вас.

Космический совет: настройтесь на то, чего вы действительно хотите.

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♎ Весы

Любовь не связана с местом, человеком или ситуацией. Это чувство, состояние. И сегодня вы влюблены в саму жизнь, Весы! Вы понимаете, что ваше существование — это дар, который продолжает приносить радость. А пребывание в состоянии благодарности — это секрет того, как стать магнитом для чудес. Звезды указывают, что вас ждут приключения. Вполне возможно, с амбициозным партнером.

Космический совет: ответьте согласием на приглашение отправиться в приключение.

♏ Скорпион

Это были американские горки, не так ли, Скорпионы? Обычно людям требуется несколько жизней, чтобы пройти через все, что вы уже прошли в этой. Однако вы ни на что не променяли бы свою. Вы понимаете, что уроки, которые вы усвоили на этом пути, бесценны. Что они сделали вас тем, кем вы являетесь сегодня. Найдите минутку, чтобы поблагодарить Вселенную за все. Звезды подсказывают, что вас ждет больше стабильности на личном фронте, чем когда-либо прежде.

Космический совет: постарайтесь избегать потрясений на личном фронте.

♐ Стрелец

Праздничный сезон приносит с собой возможность все чаще и чаще общаться с новыми людьми. Кто-то из них вам не понравится, а кто-то — станет приятным сюрпризом. Будьте открыты для новых знакомств и бесконечных возможностей, которые они сулят. Это прекрасное время для тех, кто тоже хочет встретить нового партнера! Если кажется, что чувства зашкаливают, смело сделайте первый шаг.

Космический совет: наступило прекрасное время для новых знакомств!

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♑ Козерог

Сегодня звезды рекомендуют вам войти в режим наблюдателя. Оцените, как вы реагировали на идеи других людей, и как вы закрывали от себя новые возможности. У каждой истории есть несколько граней, и вам нужно осознать все стороны, Козероги. Вместе с тем верно, что нельзя соглашаться на все просто так. Это приведет к столкновению с неприятными последствиями в скором будущем.

Космический совет: займите позицию наблюдателя.

♒ Водолей

Мы любим обвинять других, Водолеи. Нам нравится делать другого человека злодеем в нашей истории. Но при этом мы забываем брать ответственность за свои ошибки на себя. Подумайте об этом за завтраком. Вместо истерик и обвинений постарайтесь оценить ситуацию объективно. Что вызывает у вас столь бурные эмоции на самом деле? Как только вы примете первопричину, сможете приступить к здоровому диалогу.

Космический совет: перестаньте бежать от ответственности, свои ошибки тоже нужно признавать.

♊ Рыбы

Вы разочарованы. Вы чувствуете, что постоянно перенапрягаете себя ради других. Но когда приходит их очередь помочь, они, как правило, пропадают без вести. Задайте себе простое вопросы, Рыбы. Откуда берется эта потребность наладить жизнь каждого, но не свою? Считаете ли вы, что вас по достоинству ценят за все, что вы делаете для других? Правда в том, Рыбы, что другие не увидят вашей ценности, если вы не признаете ее.

Космический совет: пришло время осознать свою ценность.

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