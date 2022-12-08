🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака 8 декабря

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: полнолуние в Близнецах усилит чувства всех представителей зодиакальной дюжины. Их нужно постараться прожить, а не отогнать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 декабря, наступило полнолуние в знаке Близнецы. Оно усилит чувства всех знаков зодиака. В таких условиях лучше избегать импульсивных решений, однако и отгонять эмоции от себя не стоит. Постарайтесь прожить их и позвольте себе быть непродуктивными.

Астролог назвала самые опасные дни декабря

♈ Овен

Сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на эмоциональный багаж, который вы всюду таскаете с собой. Только вы решаете, когда отпустить прошлое, и только вы можете воплотить это решение. При этом сегодня вам не стоит рубить сгоряча — в полнолуние нередко тянет на импульсивные поступки, о которых потом приходится жалеть. Лучше подождите, пока все факты не появятся перед вами.

Космический совет: перестаньте везде таскать за собой эмоциональный багаж.

♉ Телец

Какая мысль беспокоит вас больше остальных, Тельцы? О чем вы думаете в первую очередь утром и в последнюю очередь перед тем, как заснуть? Чем больше вы думаете о том, что у вас якобы не получается, тем больше препятствий будет появляться на вашем пути. Лучше настройтесь на положительный исход дела. Девиз дня для вас: делай, что должен, и будь, что будет.

Космическая вершина: пессимизм отводит от вас успех, будьте позитивными.

♊ Близнецы

Вам кажется, что это был не ваш год и вряд ли что-то изменится за оставшиеся дни. Вселенная же хочет, чтобы сегодня вы просто постарались обрести покой. Сделайте это, несмотря на окружающий хаос. Отпразднуйте полнолуние — зажгите свечу, налейте вина, возьмите в руки любимую книгу. Находясь в режиме такого бездействия, вы дадите своему подсознанию время во всем разобраться.

Космический совет: побудьте сегодня непродуктивным и наберитесь сил.

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♋ Рак

Вам слишком много раз разбивали сердце, Раки. Теперь вы можете либо закрыться из-за боли, либо поверить в невозможное и найти идеального партнера. Полнолуние в Близнецах дает вам возможность, чтобы отпустить прошлое и освободить место для новых чувств и желаний. Кстати, если у вас открыто слишком много вкладок, сейчас самое время сузить область поиска. Задайте чуть больше критериев.

Космический совет: сейчас самое время открыть свое сердце любви.

♌ Лев

Будьте прямолинейными и честными сегодня, Львы. Говорите, что вам нужно, не опасаясь реакции окружающих. Если вы беспокоитесь о том, что это как-то слишком, будьте слишком! Мир просто смирится с этим. Если вас сильно беспокоят финансовые вопросы, перестаньте думать о них хотя бы на несколько часов. Чем больше вы концентрируетесь на экономии, тем хуже себя чувствуете. Лучше поймайте волну изобилия.

Космический совет: сегодня будьте прямолинейны и откровенны.

♍ Дева

Задумайтесь о своей работе, Девы. Вы часто идете на компромисс и многие стали этим пользоваться. Сейчас вам просто необходимо найти баланс, попробовать понять, что делает вас по-настоящему счастливыми. Резкая смена деятельности или шаг, который от вас никто не ожидает — сегодня станет пропуском в новую жизнь.

Космический совет: сделайте то, о чем давно мечтали.

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♎ Весы

Не спешите заполнять пустоту в душе еще одной половинчатой ​​любовью, Весы. Полнолуния, как правило, усиливают наши эмоции. Печаль может легко превратиться в меланхолию, а счастье ощущаться как укол экстаза. Просто помните об этом и посмотрите, какие из ваших эмоций усилятся под лунными лучами. Только не отвергайте свои чувства, какими бы они ни были. Глубокая тоска тоже заслуживает своего места.

Космический совет: научитесь проживать эмоции, а не гоните их прочь.

♏ Скорпион

Если бы Вселенная могла ясно сказать вам что-то, но только одно, это бы звучало так: «Вы на правильном пути и неуклонно движетесь к лучшей жизни». У вас есть сила и мужество, чтобы победить всех демонов и преодолеть все препятствия. Не позволяйте мелким разочарованиям отбросить вас назад, Скорпионы. Вы в одном шаге от большой победы. Продолжайте идти к вершине.

Космический совет: не дайте мелким разочарованиям заставить вас отступить.

♐ Стрелец

Вы устали. Устали играть роль главного персонажа в драме. Устали говорить друзьям и близким о том, что все время что-то не получается. Пришло время совершить масштабный сдвиг в сознании, Стрельцы. Вселенная работает таинственным образом. Однако известно, что оптимизм заразителен и запускает серию событий, которые в конечном итоге помогут исполнить ваши самые сокровенные желания.

Космический совет: ваш успех сегодня будет зависеть от правильного настроения.

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♑ Козерог

Никто не сможет вам назвать дату, когда все станет лучше. Правда в том, что вам просто нужно пройти через все это, Козероги. Помните, что полнолуния усиливают все наши эмоции. Осознание этого облегчит процесс принятия. Да, и еще одна вещь! Эта ночь поможет вам осознать, что вы переросли некоторые из своих убеждений и принципов. Разрешите себе пересмотреть сценарий.

Космический совет: бывают хорошие и плохие дни, последние нужно просто пережить.

♒ Водолей

Вы всегда были свободолюбивыми, Водолеи. Вы не принадлежите ни одному месту, потому что весь мир является вашей обителью. Куда указывает ваш внутренний компас сегодня? Прислушивайтесь к вибрациям своей души. Какие вам приходят идеи, и что вдохновляет вас? Отправьтесь навстречу первым и последуйте за вторым. Вы вряд ли будете разочарованы.

Космический совет: посвятите время тому, что вас вдохновляет.

♊ Рыбы

Сегодня вам нужно задействовать силу слова. Настройтесь на лунные потоки. Сегодня они как никогда могущественные. Наступило время сдачи и освобождения; очистки эмоционального мусорного бака, чтобы вы могли начать все заново. Составьте список ментальных вещей, от которых вы хотите избавиться — например, страха перед величием — и предайте их священному огню.

Космический совет: начните жизнь с чистого листа.

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