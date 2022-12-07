«Гармония или ссора»: на кого точно повлияет полнолуние

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Например, для Овнов, Львов, Весов и Водолеев это будет благоприятное время.

Завтра, 8 декабря, — последнее полнолуние этого года. О том, на какие именно знаки зодиака это повлияет особенно сильно в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

По словам эксперта, для Овнов, Львов, Весов и Водолеев это будет благоприятное время, когда они смогут найти удобный выход из проблемной ситуации.

Также это будет гармоничное время для Раков, Скорпионов и Рыб — они смогут получить поддержку от окружающей среды. Для Близнецов это полнолуние достаточно важное, оно высветит проблемные точки во взаимоотношениях.

«Для Тельцов, Дев и Козерогов это полнолуние может указать на то, что пора отдохнуть и только после вам придут новые силы и удача. А вот для Стрельцов это будет достаточно напряженное полнолуние, вас могут поставить перед выбором, не совершайте необдуманных действий», — заявила астролог.

По мнению эксперта, люди, которые родились в ближайшие дни, особенно чувствительны к полнолунию.

«Но на кого особенно сильно повлияет это полнолуние? На людей, родившихся с 4 по 8 июня, с 6 по 10 сентября, с 6 по 10 декабря. А так же с 4 по 8 марта. И тех, у кого личные планеты, такие как (Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс) находятся в 15-19 градусе Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб», — заключила Ирина Павлюкова.

Ранее астролог рассказала для 5-tv.ru о том, как мы будем себя чувствовать во время «Холодной Луны».