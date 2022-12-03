Водный и деревянный сезон: китайский гороскоп на зиму 2022-2023

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Что нас ждет в три зимних месяца по китайской системе предсказаний «бацзы»?

Зима пришла — снега принесла. Кто радуется, а кто печалится первого декабря. Между тем, по китайскому календарю сезон Зимы начался еще в ноябре и закончится с приходом китайского нового года и началом сезона Весны — 4 февраля. Наша привычная зима, декабрь–январь-февраль, это только две трети зимы и треть весны для китайцев. Запутались? Давайте по порядку.

Декабрь и январь по китайскому календарю — это зимние месяцы, когда правит стихия Воды. Февраль же уже относится к весне, и с него начинается новый год и сезон стихии Дерева. Разница в главенствующей стихии определяет характер месяца, поэтому в бацзы декабрь и январь — это время холода, сна и подсознания, а февраль — месяц пробуждения надежд и роста.

Декабрь 2022 года — это месяц Водяной Крысы.

В этом месяце обычно самая сильная Вода в году, а в нынешнем будет самая сильная Вода за последние пять лет. Как это проявится?

Вода — это стихия, отвечающая за связь и коммуникацию. Транспорт, логистика, передача информации, общение, перемещения, слухи, маркетинг, продажи, инвестиции, музыка и театр, СМИ, торговля, массовые сборища, шествия и демонстрации — это все относится к стихии Воды. Соответственно, в декабре все эти виды деятельности будут на подъеме.

Пиковая сила Воды в этом декабре удвоится. Реки выйдут из берегов и физически и фигурально. Не будем удивляться наводнениям, штормам, ливням, снегопадам, а также авариям на водопроводах, разрывам труб и инцидентам на воде. Бешеная Вода принесет также и информационные наводнения, будет ответственна за путешествия и переезды, а также за людские реки на улицах городов. Шествия, и демонстрации — тоже приметы этого декабря.

Бурная Вода вынесет наверх все, что было скрыто, а также усилит интуицию — то есть связь сознания с подсознанием. Активизируются маги и эзотерики всех мастей, а спокойные обычно люди могут оказаться эмоциональными и чересчур экзальтированными.

Ну и, конечно, этот декабрь — месяц разговоров, переговоров, общения и создания договоренностей. Люди и возможности общаться с ними будут сыпаться как из рога изобилия. Иногда будет возникать ощущение, что за этот декабрь вы разговаривали больше, чем за весь прошедший год.

Главный вызов этого декабря — учиться ловить импульсы и действовать не по приказу эмоций, а осознанно и рассудительно. Возьмите себе за правило не принимать мгновенных решений. Дайте себе время взвесить все за и против. Не переживайте: ваше от вас точно не уйдет.

В январе люди, у которых день рождения — Инь Дерево или Инь Вода могут рассчитывать на помощь и поддержку сверху. Подмога может прийти неожиданно, главное ее артикулировать, высказать вслух. Люди Ян Воды в декабре могут стать жертвой интриг и сплетен — будьте бдительны. Инь Вода заработает много денег, а люди Инь Металла в декабре воспылают харизмой мастера/преподавателя и им понадобятся ученики. Ну или сами срочно захотят учиться чему-то новому.

Начиная с 6 января в мир придет месяц Водяного Быка.

Это третий месяц китайской зимы и сезона Воды. При том сам Бык — это знак Земли. Земля зимой холодная, замерзшая, неуютная. Чтобы не поскользнуться на ней, надо идти медленно и осторожно. Таков и сам Бык — спокойный, рассудительный, осторожный, не падкий на эмоции.

Зима в месяце Водяного Быка тоже чуть угомонится. Бешеные шторма декабря сменятся на спокойную, но от этого не менее неприятную стужу. Энергии января сильны, но проявляются размеренно. Основные темы месяца — общение и дом. Бык, как знак Земли, любит хозяйственных, рукастых, экономных. Ну, а поскольку Бык — Водяной, то в январе будет много встреч, дискуссий и переговоров. И большинство вопросов будет решаться коллегиально

Стихия Земли покровительствует сельскому хозяйству, геологии, горнорудной промышленности, точным наукам, строительству и архитектуре. Страховые компании и банки — это тоже сферы деятельности Земли. Они будут в январе в фаворе. Можно подумать о том, чтобы купить или продать недвижимость, взять ипотеку или выйти на рынок аренды жилья.

В январе заботы потребует дом. Если вы сами не начнете приводить его в порядок, чистить и украшать, то могут случиться поломки и внезапные аварии. Нам этого не надо, потому планируем мелкий ремонт, стирку штор, приглашение гостей на горячий час с пирогами.

В январе люди Ян Металла, Ян Земли и Ян Дерева могут рассчитывать на помощь и поддержку в сложных вопросах. Просите помощь и получите ее.

У Инь Воды могут возникнуть обиды и недопонимания с друзьями родственниками.

Ян и Инь Металл, у которых есть в карте знак Козы, смогут открыть в январе сундук с сокровищами — то есть получат внезапную прибыль. Это может быть наследство, гонорар, дивиденды. То же самое касается людей, рожденных в день Инь или Ян Дерева. Они в январе также могут претендовать на сундук с богатствами и для того, чтобы его открыть, в их карте должен быть хоть один из земных знаков — Бык, Дракон, Коза или Собака.

Из важного, но не самого радостного — те, у кого в карте бацзы есть Коза и Собака могут в январе попасть в лечебное учреждение. Чтобы этого не произошло экстренно, запланируйте самостоятельный поход к докторам. Медицинский чек-ап будет оптимальным решением. Китайский год Водяного Тигра закончится 3 февраля 2023 года.

А 4 февраля начнется как новый год — Водяного Кролика, так и новый месяц — на этот раз Тигра Деревянного.

То есть, в феврале произойдет двойная смена энергий: и года и месяца. И это будет сильно ощущаться. Февраль будет совсем другим по силе и настроению, чем январь.

Главная действующая сила февраля — энергия Дерева. Оно в этом месяце дублируется (Тигр символизирует Дерево, а тут и он сам Деревянный).

Энергия Дерева — это трансформация, рост, развитие, оптимизм, тяга к прогрессу и образованию. Сильное дерево подобно бамбуку: растет не по дням, а по часам. Резкое, быстрое, активное, беспощадное — как раз таким, как бамбук и был в 2022 году Водяного Тигра.

Деревянный Тигр — это лес. Деревьев много и укрыться от энергии роста и трансформации нет никаких шансов. При этом не обязательно, что ощущения от роста и трансформации будут приятными. Чаще всего это довольно болезненный процесс избавления от старой шкуры: прежних привычек, убеждений и шаблонов. Будет чувство «голого на ветру», пока не вырастет новая кожа. Успокаивает то, что за всеми этими болезненными процессами стоит надежда. Она позволит нам выстоять на ветру февральских перемен.

Дерево благоволит разной деятельности — от образования до цветоводства. Всему, что связано с бумагой, (от производства и полиграфии до написания книг). Композиторы и художники — люди стихии Дерева. Те, кто изготавливает мебель, столяры и плотники. Программисты и лекари. Учителя и воспитатели. Парикмахеры и репортеры. Нутрициологи и фитнес-инструкторы — это тоже профессии стихии Дерева. Не удивлюсь, если в феврале многим их нас захочется если не взяться за новый учебный курс, то хотя бы прикупить домой домашних растений.

Каждый человек имеет свою уникальную конфигурацию карты бацзы. И каждый будет ощущать на себе уникальное воздействие постоянно меняющегося круговорота стихий. Но некоторые общие моменты мы выделим. Они касаются взаимодействия с главными животными карты — зверя года и дня рождения.

У людей Инь Дерева, Инь и Ян Воды в феврале по плану получение помощи и поддержки от влиятельных людей. Инь Вода озаботится вопросами самообразования. Ян Дерево может оказаться сильно вспыльчивым, а Инь Дерево имеет шанс заработать кучу денег.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Тигра

Люди с Тигром в карте в декабре–январе будут активными и полными сил, а в феврале их может даже слегка занести. Они будут склонны к резким и не всегда продуманным поступкам. Усилится храбрость и огонь. Особенно у тех, у кого в карте есть Лошадь и Собака. У них стихия Огня будет доминирующей. Насколько это полезно или вредно, зависит от индивидуальной карты.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Кролика

Кролики по дню и году рождения этой зимой будут необычно активны и экзальтированы. Этому способствует как большое количество Воды, так и переизбыток стихии Дерева в феврале. В декабре Кролики могут внезапно завести роман или впасть в эротическое приключение. Все будет внезапно и похоже на помутнение рассудка. Те, кто связан узами брака с Кроликами, будьте бдительны и внимательны к своей второй половине. Январь пройдет относительно спокойно, а вот в феврале Кролики почувствуют прилив энергии. Придет их год, а также наступит их сезон.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Дракона

Драконы зимой живут обычной жизнью. Нельзя сказать, что зима им сильно нравится, как и утверждать обратное. Декабрь–январь традиционные. В феврале явно взбодрятся — наступит их сезон, усиленный годом Водяного Кролика. Захочется движения, разительных перемен и саморазвития.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Змеи

Для Змей зима — время очень противное. Большая Вода обессиливает Змею, делает ее безвольной и подверженной заболеваниям. В декабре могут быть проблемы с ресурсом и здоровьем. В январе у людей со Змеей и Петухом в карте усилится стихия Металла. Она тоже может Змею ослабить, а может и нет — это зависит от индивидуального расклада. В феврале у Змей может усилиться вероятность получения травм и даже попадания в ДТП.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Лошади

Люди Лошади этой зимой в центре внимания и на пике экзальтации. Во-первых, Тигр 2022 года, плавно переходящий в Тигра февраля 2023, дает Лошадям усиление стихии Огня. Во-вторых, в декабре Лошади полностью во власти столкновения с Водяной Крысой: их шарахает из стороны в сторону, они импульсивны и очень эмоциональны. Январь для Крыс — это встреча с Быком, что делает Лошадей крайне раздражительными. В феврале грядет новое усиление Огня. Так что спокойной зимы, товарищи Лошади, лучше и не ждите.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Козы

Люди-Козы в декабре спорят и ссорятся с детьми, а в январе дуются на весь белый свет. Основы их мира испытываются на прочность столкновением с Быком месяца. Козам стоит обратить внимание на здоровье, особенно если в их карте еще есть и знак Собаки. Следует запланировать поход к врачам на всесторонний чек-ап. Февраль для Коз — рутина и ничего необычного.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Обезьяны

Для Обезьян весь 2022 и февраль 2023 — это испытание на прочность. Нервная система, карьера, здоровье, отношения с людьми — все это в периоды Тигра подвергается трансформации. И силы Обезьян уже на пределе. В декабре и январе Обезьянам стоит максимальное внимание уделить отдыху, ментальному и физическому. И почаще заниматься спортом.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Петуха

Люди-Петухи по году и дню рождения этой зимой живут насыщенной жизнью. В декабре нет-нет да и накатит на душу «чернуха». В этом случае Петухам важно не разрешать себе впадать в зависимости и ограничить как употребление алкоголя, так и других веществ.

Январь даст соединение с Быком и усиление стихии Металла. А вот в феврале, с наступлением года Водяного Кролика, Петухи окажутся под обстрелом длиной в целый год. Вступает в силу столкновение с Кроликом. Это значит, что как минимум стоит ждать неожиданностей от судьбы. Не всегда приятных.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Собаки

Собаки зимой активны. В декабре их слегка потряхивает от активной Воды, но не настолько, чтобы бить в набат. Соединение с Быком в январе призовет Собак показаться медикам. Наступление февраля откроет светлую полосу длиной минимум в год.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Свиньи

Для людей со Свиньей в году и дне рождения зима — время усиления Воды. Декабрь и январь пройдут под этой энергией — будет водоворот общения и тусовок, настолько сильный, что в нем можно будет спрятаться от мира, раствориться. Как Свиньям будет в этом комфортно, зависит от того, насколько полезна им стихия Воды. В феврале Свинья рискует насовершать непродуманных поступков под мороком самонадеянности и неоправданного оптимизма.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Крысы

Крысы в декабре — в своем знаке. Их сила дублируется и усиливается. Энергия прет, Вода заливает все вокруг. Вода для Крыс этой зимой бескомпромиссна, и если она полезна по карте, то будет человеку усиление сил и процветание. Если вода неполезна, то ожидаем болезней и опустошения. Декабрь — пик, январь поспокойней, а в феврале Кысы чуть выдохнут, но рискуют влезть в любовные отношения, которые продлится минимум год.

Гороскоп на зиму 2022 — 2023 для Быка

У Быков зима — это их стихия. Если Вода им полезна, то в декабре и январе они полностью в своей тарелке. Их сила и уверенность в себе увеличивается. Удаются самые сложные планы, и складываются самые трудные пасьянсы судьбы.

В феврале энергия пойдет на спад. Сильное Дерево февраля может истощить Быков, они почувствуют усталость и желание спрятаться от большого мира. Если в карте есть Бык, Коза и Собака, то в январе можно попасть в лечебное учреждение. Чтобы этого избежать, лучше наметить визит к врачам самостоятельно. Медицинский чек-ап — идеальное решения для таких случаев.

Бодрящего вам сезона и радостных зимних праздников!