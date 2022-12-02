Штормы и водовороты нового сезона. Китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря

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Готовимся встречать шторм в первые дни зимнего периода.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Новая неделя декабря спокойной точно не будет. 7 числа наступает месяц Водяной Крысы. Вода наращивает силу и переходит в свою самую активную фазу за последние несколько лет. Это как океанская волна, которая разгоняется и заканчивается девятым валом. Натуральный девятый вал в декабре нас, я надеюсь, не затронет, а вот вал информационный вполне может.

Месяц начинается, а мы готовимся встречать шторм. На ближайшей неделе ожидаем сразу два дня столкновений, повышенную нестабильность и усиленную эмоциональность. Стратегия поведения в такие периоды — не сопротивляться, становиться гибким и текучим. Вести себя как Вода, которая всегда принимает форму сосуда.

Понедельник, 5 декабря. Ян Вода на Драконе



Понедельник может оказаться вполне себе эффективным. Энергии помогут пройти день ровно, осмысленно, не торопясь. Воспользуйтесь возможностью и сделайте в понедельник важные дела на неделю вперед.

Наиболее благоприятно в этот понедельник заниматься планированием, устраивать стратегические сессии и мозговые штурмы, проводить сложные переговоры. Запланируйте встречу с партнерами, потенциальными клиентами, презентацию нового проекта. Помощь энергий в таких важных вопросах совсем не помешает.

Людям с Собакой в карте в понедельник может повезти с деньгами — выплатят давно ожидаемый гонорар, сделают выгодное предложение, обрадуют повышением зарплаты. Остальным может подфартить с крупными покупками. Если у вас на носу важная сделка, то планируйте ее именно на этот понедельник, в остальные дни этой недели такие дела лучше не проворачивать.

Не стоит устраивать свадеб и переездов. Люди-Собаки, помимо открытия символического сундука, могут получить в понедельник повышенную раздражительность. Не реагируйте так бурно.

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Вторник, 6 декабря. Инь Вода на Змее



Вторник начинает череду турбулентных дней этой недели. Столкновение хозяйки дня Змеи и хозяйки месяца Свиньи обычно проходит эмоционально. Вода и Огонь с одной стороны нуждаются друг в друге, с другой — реагируют друг на друга очень шумно. Во вторник от людей можно ожидать повышенную эмоциональность, склонность к ссорам, несдержанность в речи.

Лучшее занятие на вторник — ничегонеделание. Устройте себе максимальный релакс в предлагаемых обстоятельствах. Если вы на службе — займитесь рутиной, если имеется возможность побыть дома — завалитесь на диван с книжкой или устройте себе прогулку на природе, отправляйтесь в места культурного отдыха.

Важные дела на вторник лучше не планировать. Все может полететь в тартарары, а люди вовсе подвести. Не стоит провоцировать такие ситуации.

Наиболее уязвимыми к негативным аспектам дня будут люди со Свиньей и Змеей в карте бацзы.

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Среда, 7 декабря. Ян Дерево на Лошади



В среду месяц Металлической Свиньи сменит Водяная Крыса. Она будет править вплоть до 7 января. Дни смены сезонов в бацзы считаются неудачными — энергии слишком нестабильные, чтобы планировать что-то определенное.

Среда толкуется как день повышенной турбулентности. Не нужно строить на него серьезных планов. Не рекомендуется покупать и продавать имущество, начинать большие проекты, проводить свадьбы и устраивать переезды. Максимум, что рекомендуется делать в среду: ходить по гостям и отдыхать. Да, и еще благоприятно разводиться.

Не стоит в среду заниматься экстремальными видами спорта и вообще рисковать. Стоит быть аккуратными на дороге. День может принести дорожно-транспортные инциденты. Наиболее уязвимыми в среду будут люди с Крысой в карте бацзы.

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Четверг, 8 декабря. Инь Дерево на Козе



В четверг буйность энергий чуть спадет, но назвать день полностью благоприятным нельзя. Вокруг будет сохраняться неопределенность. Строить четкие планы и завышенные ожидания в этот день неблагоразумно.

Правильно в среду тихо-мирно заниматься домом, хозяйством, саморазвитием и самообразованием. Посвятите время не очень важному, но приятному для вас занятию. Для кого-то это будет рукоделие, для кого-то поход на массаж, а кто-то отправится в музей или на выставку. Главное, чтобы ваши дела в четверг вас вдохновляли. И не были из разряда рискованных.

Турбулентность энергий дня диктует спокойное времяпрепровождение. Не рискуйте и не занимайтесь экстримом. А внимательность на дороге зимой — наше все. И для пешеходов, и для автомобилистов. Наиболее аккуратными в этот день должны быть люди с Быком в карте. Они будут сильно нервными.

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Пятница, 9 декабря. Ян Огонь на Обезьяне



Пятница — день амбивалентных энергий. И снова, похоже, бурный. С одной стороны, нас ждет очередное столкновение Тигра и Обезьяны (слышны удары топора), с другой — мы видим энергии, благоприятные для многих полезных дел, включая свидания и помолвки.

В результате нас ожидает день полный сюрпризов. Если готовы к любым — и приятным и не очень, то смело планируйте на пятницу все интересное. Если же не хочется рисковать, то займитесь рутиной. Или вообще возьмите выходные на эту пятницу и три предыдущих дня.

Смелым стоит заранее приготовиться, что день пойдет не так, как задумано. Рецепт успеха прост: плыть по течению. Точно не стоит в пятницу заниматься финансами — подписывать контракты, договариваться о сделках, устраивать большой шопинг.

Однозначно рекомендуется общаться с людьми, налаживать отношения и устраивать нетворкинг. На то ведь она и пятница, чтобы веселиться, не так ли?

Негативные проявления пятницы особенно неблагоприятны для людей с Тигром и Обезьяной в карте. Вас, товарищи может эмоционально нести и все раздражать.

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Суббота, 10 декабря. Инь Огонь на Петухе



Фух, суббота, наконец, обещает быть днем без изъянов. По крайней мере, глобальных. Энергии, бушевавшие накануне, к субботе чуть поутихнут и дадут нам возможность спокойно сделать накопившиеся за неделю дела.

Суббота благоприятна для дел, связанных с получением результатов от трудов праведных. Хорошо начинать обучение и заниматься новым проектом. Правильно в этот день собирать долги и подписывать долгосрочные контракты.

Те, кто нуждается в помощи и поддержке, могут смело за ними обращаться. Поиск меценатов, спонсоров и сильных партнеров также весьма благоприятны в эту субботу. Назначайте встречи, устраивайте презентации и мозговые штурмы.

Не очень благоприятно в эту субботу лечиться, жениться и брать кредиты. Есть вероятность, что это загонит вас в долгосрочную кабалу. Наиболее внимательными к предупреждениям дня стоит быть людям с Кроликом в карте.

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Воскресенье, 11 декабря. Ян Земля на Собаке



Воскресенье — стабильный день. Сильная Земля сдержит бешеную Воду, направит ее в четкое русло. Энергии воскресенья благоприятны для множества занятий, за исключением денежных дел. Сделки, заключенные в воскресенье, имеют шанс оказаться очень сомнительными.

Рекомендуется делать что-то новое и открывающее двери в будущее. Правильно: отправляться в путешествие, начинать ремонт, стартовать проект, записываться на обучающий курс или проходить тренинг.

Свадьбы и переговоры будут удачны, только если не поднимать денежные вопросы. Покупка имущества и инвестиционные сделки временно блокируем. Стоит подождать лучшего энергетического расклада.

Люди с Драконом в карте имеют шанс увидеть в воскресенье потенциальную прибыль. Однако вам стоит контролировать свои эмоции и не принимать в этот день поспешных решений.

Удачной вам недели!