🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна набирает вес в фазе первой четверти. Самое время строить планы и определять необходимые для их реализации ресурсы.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 30 ноября, Луна набирает вес в фазе первой четверти. Самое время строить планы и определять необходимые для их реализации ресурсы. Будьте осторожны со словами — все сказанное сегодня может воплотиться в жизнь, особенно ложь! Добрые пожелания тоже обладают в этот день особой силой, подумайте об этом. Проявите внимательность, так как вас будут провоцировать на необдуманные высказывания. С учетом особенностей периода ваши речи способны возыметь катастрофические последствия. Время также подходит для успокоительных и гармонизирующих практик — созерцания прекрасного, творческих ремесленных увлечений.

Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♈ Овен

Вселенная работает непостижимым и таинственным образом. Иногда она дает не то, что мы просим, а категорически противоположное. Но не потому что хочет наказать нас, нет. Она стремится даровать мудрость и умение ценить момент, используя контрасты. Не стоит сопротивляться и сетовать на несправедливость, ведь все более чем честно и справедливо для вас! Поймите, что некоторые желания не служат вашему высшему и величайшему благу, попробуйте пересмотреть свои намерения. Просто напоминание: что должно быть вашим, всегда будет вашим, никто не в силах отнять положенного вам свыше.

Космический совет: будьте благодарны Вселенной за жизненные уроки.

♉ Телец

Вы рискуете, хотя понимаете, что жизнь не выдает гарантийных талонов. Вы все еще способны открываться людям, демонстрировать свои чувства, хотя много раз были отвергнуты. Вы очень смелы, Тельцы, и это делает вас драгоценным человеком, подарком судьбы. Проглотите остатки горечи и превратитесь в сладкий эликсир. Вы и есть любовь, вас любит весь мир, и вы непременно ощутите долгожданную взаимность от того самого — единственного. Не отчаивайтесь и не позволяйте разочарованиям иссушать душу!

Космический совет: помните, вы и есть любовь, и вы любимы.

♊ Близнецы

Сделайте себе одолжение и снимите этот плащ-невидимку! Вы прячете под смущением и излишней скромностью сокровища, которых мечтают коснуться многие! Сделайте себе одолжение, покажите самую яркую и смелую версию себя этому миру. Поверьте в невозможное и не сомневайтесь, Вселенная вознаградит вас триумфом на вершине! В эти дни вы вступаете в новую временную шкалу, в которой слава и успех будут верными спутниками. Только откройтесь!

Космический совет: снимите плащ-невидимку и покажите себя во все6й красе.

Быкам — карьера, тиграм — спорт: восточный гороскоп на декабрь 2022 года

♋ Рак

Вы — невероятные создания! Вы творите истинную магию и поднимаете настроение окружающим, вдохновляете и дарите уверенность в себе. На данном этапе вы настолько продвинулись в мастерстве, что уже готовы смешивать невероятные идеи и ставить перед собой очень смелые цели. Попробуйте найти комфортное состояние между тем, кем были раньше и тем, в кого мечтаете превратиться. Комфортное состояние, пока не требующее подвигов и огромного риска. Это как представить себя победителем в начале дистанции. Окрыляющее чувство поможет стать увереннее на пути, яснее увидеть праздничный финиш. Не думайте, как вас будут воспринимать, зависеть от чужого мнения сейчас категорически запрещено. Вам не нужно чье-либо разрешение, чтобы стать счастливыми.

Космический совет: вы способны творить чудеса, и ваша сила огромна — не прячьте ее.

♌ Лев

В путешествии каждого искателя наступает момент, когда приходится делать выбор. В вашем случае это выбор между налаженными бытом и карьерой и экспериментами. Всегда немного страшно рисковать, но если не позволить сердцу поверить в неминуемый крах, за спиной вырастут крылья! Однако и в омут с головой бросаться звезды не советуют. Сейчас лучше выбирать срединный путь. Не стойте на месте, двигайтесь к своей мечте, но обходите острые углы и пережидайте, если необходимо. Проявляйте осторожность, но ни в коем случае не отказывайтесь от цели.

Космический совет: принимая решение, придерживайтесь принципа золотой середины.

♍ Дева

Сегодня Вселенная призывает вас уделять первостепенное внимание заботе о себе, Девы. Чтобы помочь всему миру нужно много сил, верно? А вы из тех, кто не может пройти мимо чужой беды. Грань здесь очень тонка, но важно ее для себя определить и провести красную линию. Будьте рациональны, безумная самоотдача сгубит так быстро, что не успеете исполнить все свои благие намерения! Чтобы делиться силой, нужно обладать большой собственной силой. Не забывайте об этом и давайте себе отдых.

Космический совет: начинайте с пополнения своих резервов, после — заботьтесь о других.

Ровный путь после бездорожья. Китайский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♎ Весы

Не каждое желание, которое мы посылаем в космос, исполняется здесь, на Земле, и это порой приносит боль разочарования. Но если взглянуть на мир немного шире, это только хорошо, Весы. У вас наверняка есть в памяти истории, когда несбывшийся план оборачивался неожиданной радостью. Это Вселенная приносила вам дары, перенаправляла на верный курс. Она отказывала в одном, чтобы дать лучшее, большее, важнейшее другое. Отрезвляла, чтобы открыть истину. Вам не нужно играть в перетягивание каната с высшими силами. Что должно быть вашим, уже ваше — в недалеком будущем.

Космический совет: будьте благодарны за то, что не получилось, все неслучайно.

♏ Скорпион

Это время исполнения желаний, Скорпионы! Вы купили лучший лотерейный билет у судьбы, просто выигрыша пришлось немного подождать. Наступил момент, когда сны начинают обретать форму в физической реальности. Примите это как факт, поверьте в свой успех и действуйте. Вы сумеете восстановить разрушенное, построить прекрасное новое, встретить единомышленников, которые поднимут настроение и усилят ваши вибрации. Не упускайте прекрасных возможностей!

Космический совет: настало время исполнения желаний, ловите момент!

♐ Стрелец

Если кто-то влюблен в вас — действительно, по-настоящему влюблен — нет места для сомнений и догадок, Стрельцы. Встретив такого человека, вы будете чувствовать себя в безопасности. Сможете снять доспехи и обнажить свою душу, не боясь удара со спины. Потому что безусловная любовь очевидна, она не требует доказательств. Доверяйте тому, что сейчас говорит интуиция. И не забывайте, вы заслуживаете любви не меньше остальных. Вы заслуживаете всего, о чем просили, и даже больше. Знайте, что истинное чувство нельзя «сглазить» или отнять, открывайте сердце смелее.

Космический совет: уясните себе раз и навсегда — вы заслуживаете безусловной любви!

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря

♑ Козерог

Сегодня звезды напоминают вам о важности хорошего настроения. Если чувствуете истощение — это знак, что вам нужно бежать к ближайшему выходу. Если парите и ощущаете прилив энергии — принимайте это как подтверждение верного выбора. Говорите со своим телом, слушайте его внимательно. Все внутренние вибрации должны получить отклик в ваших поступках. Занимайтесь тем, что наполняет душу и дарит силы физической оболочке. Только приятные дела, отдых ради будущей плодотворной работы.

Космический совет: найдите островок покоя и хорошего настроения, чтобы сберечь энергию.

♒ Водолей

Вы просыпаетесь с легкостью и светом в сердце. Вы можете почувствовать, что туман рассеялся. Вы можете увидеть радугу за облаками. Все обретает правильные очертания, мысли воплощаются в правильные поступки и притягивают замечательные события. Это происходит, если вы ждете, если готовы. Но нужно и кое-что еще — способность отдать немного своего света, своей любви этому миру. Будьте щедры и открыты, благодарны и приветливы. И даже птицы захотят петь только ваши песни!

Космический совет: наденьте свою самую обезоруживающую улыбку и идите покорять мир!

♊ Рыбы

Ваша жизнь не предназначена для контроля. Не предназначена для манипуляций и управления кем-то другим. Даже вы сами не всегда способны удержать судьбу в собственных руках, ее повороты непредсказуемы, она способна на невероятные сюрпризы. Хотите вы того или нет. Выдыхайте и отпускайте, Рыбы. Не пытайтесь все держать в узде. Вы находитесь там, где должны быть, и находитесь в энергетическом поле чудес прямо сейчас. Займите позицию наблюдателя. Посмотрите, куда ведет Вселенная, ведь именно она организует чудеса от вашего имени.

Космический совет: вы попали в энергетическое поле чудес — наслаждайтесь!

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на декабрь 2022 года для всех знаков зодиака.