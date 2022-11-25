Ровный путь после бездорожья. Китайский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря

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Новая неделя принесет немного покоя, размеренности и эффективности.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Последние дни ноября и самое начало декабря по бацзы смотрятся весьма неплохо. Да, конечно, зима. Да, естественно, что стихии Воды очень много, а Огня почти нет. От этого зябнешь — в прямом и энергетическом смысле.

Однако общее впечатление от взаимодействий энергий на будущей неделе довольно позитивное. Не ожидается серьезных энергетических потрясений, дней разрушения и прочего, к чему мы все привыкли в этом году. Наоборот, большое количество благоприятных раскладов для любых типов важных дел — от свадьбы до развода и обратно.

Понедельник, 28 ноября. Инь Дерево на Петухе

Понедельник принесет чистый лист. Именно в этот понедельник исключительно благоприятно начинать что-нибудь с чистого листа. Энергии благоволят открывать двери и стартовать разного рода начинания.

В понедельник рекомендуется делать все, что открывает ворота в новую жизнь. Например, заводить полезные знакомства, регистрировать бизнес, подписывать важный контракт, выходить на новую работу. Очень хорошо заниматься инвестициями и покупать дорогостоящее имущество.

Параллельно идет помощь в разрешении конфликтов и налаживании отношений. Так что планируйте, кому надо, на понедельник сложные встречи, важные свидания и тяжелые расставания. Есть отличные шансы, что все пройдет как по маслу.

Не стоит открывать двери в понедельник лечению, ремонту, диетам или путешествиям — есть вероятность, что эти занятия продлятся непредсказуемо долго.

Люди с Кроликом в карте, будьте в понедельник предельно внимательны — вам могут грозить порезы и иные травмы.

Вторник, 29 ноября. Ян Огонь на Собаке

Вторник потребует прекратить всякую активность и замереть. В прямом смысле слова. Энергия ци останавливается, и это значит, что она не будет помогать с нашими важными делами. А вот мешать, срывать планы и строить козни — очень даже может.

Рекомендуется в такие дни не планировать ничего серьезного и, по возможности, тоже релаксировать. Если такой возможности нет — практиковать медитацию на рутину. Занятие размеренными повседневными делами может успокоить ум и охладить эмоции. Самое главное — не стройте от этого дня больших ожиданий, плывите по течению.

Не стоит во вторник ходить по докторам и особенно ложиться на операционный стол. Энергии стоят, и это существенно затруднит выздоровление. Но помните, что все рекомендации бацзы не заменяют рекомендаций врачей, особенно касающихся экстренных случаев.

Люди с Драконом в карте могут почувствовать нестабильность — может это для них и хорошо, но может нервировать.

Среда, 30 ноября. Инь Огонь на Свинье

Последний день ноября обещает быть удачным. Энергии располагают к тому, чтобы дела шли гладко, встречи и переговоры были вдохновляющими, а сделки выгодными. Используйте энергии дня по максимуму. Хорошо в такой день выходить на новую работу, делать предложение, проводить разные коммерческие сделки. Походы к докторам тоже ожидаются вполне благоприятными.

Наиболее благоприятно в среду заниматься планированием — смотреть вперед, просчитывать варианты, прогнозировать урожай. Урожай в данном случае — это любая жизненная цель. Как пишут умные люди, чтобы цель осуществилась, она должна быть конкретна, то есть измерима и находилась в некоей точке пространства и времени вашего будущего. Энергия Огня в среду поможет вам разглядеть эту точку максимально детально.

Не рекомендуется начинать в среду ремонт. Тем, кто чувствует себя рассеянным и ослабленным стоит быть более бдительными с документами и деньгами — возможны потери. Самыми уязвимыми в этом плане могут быть люди со Змеей в карте.

Четверг, 1 декабря. Ян Земля на Крысе

Этот четверг просто обязан быть «чистым». Энергии дня будут помогать избавляться от старого. Для кого-то это «избавление» будет выглядеть как горе и потеря, но если присмотреться повнимательнее — может оно и к лучшему? Никто ведь не отменял вселенский закон, гласящий, что новое приходит в жизнь, когда там есть место. Так что используем энергии дня и резво и весело бежим в четверг избавляться от жизненного хлама.

Что делать? Генеральные уборки все видов и сортов — дома, на работе, в компьютере, отношениях. Разбираем шкафы, отдаем вещи, которые не носим, расхламляем чердаки, антресоли и балконы. Собираем и сдаем вторсырье. Решительно и бесповоротно отказываемся от абьюзеров и токсичных отношений. Садимся на диету. Бросаем курить, пить и ругаться матом. Если у вас не хватало смелости на эти подвиги раньше, то в четверг она точно появится. Итогом дня должно стать ощущение чистоты — эмоциональной и физической.

Стоит помнить, что энергии не перехитришь и если вы будете артачиться и отлынивать от «генеральной уборки», то избавление все равно произойдет само собой. В виде потери, утери, ошибки, срыва планов и т. п. Так что будет правильней хоть подоконник, да все-таки от пыли-то и протереть.

Особое внимание на предупреждения дня обращают господа с Лошадью в карте. Их будет в четверг штормить, и неслабо.

Пятница, 2 декабря. Инь Земля на Быке

Пятница — отличный день для шопинга. Причем как для будничного, так и для солидного — покупка дорогостоящих вещей в пятницу обещает быть весьма выгодной. Помимо прочего, энергии дня увеличивают все то, чем вы занимаетесь. Учитывайте это обстоятельство.

Особенно благоприятен день для коллекторов — сбор долгов пойдет как надо. А вот брать в долг и вступать в неравноценные отношения в пятницу не стоит. Из кабалы долго потом не сможете выбраться.

Поскольку есть в карте дня есть еще и указания на затруднения и препятствия, не планируйте на этот день действительно важных для вас дел. Типа ответственных переговоров с инвесторами или поездок. Перенесите их на другую — более благоприятную дату.

Наиболее уязвимыми в пятницу будут люди с Козой в карте. Не нервничайте и все пройдет.

Суббота, 3 декабря. Ян Металл на Тигре

Суббота обещает быть просто отличной. Ни конфликтов, ни ссор, ни споров — энергии дня приводят все к балансу. День хорош как для отдыха, так и для активной деятельности. Смело планируйте на субботу любые дела, в которых вам не важен выигрыш или прибыль.

Благоприятно отправляться в путешествие, проводить разные деловые и не деловые встречи. И харизма обнаружится, и ораторские способности проклюнутся. Хорошо в субботу гулять свадьбу, устраивать ремонт и копать рвы, канавы и траншеи. Фундамент опять же устраивать. Физический и фигуральный. Выбирайте дело по душе.

Не стоит в субботу ходить по судам и соревноваться. Ну, и доказывать свою правоту тоже будет гораздо сложнее, чем в другие дни. Отдохните от споров, расслабьтесь.

Наиболее чувствительными к негативным аспектам дня могут быть люди с Обезьяной в карте.

Воскресенье, 4 декабря. Инь Металл на Кролике

В воскресенье придет стабильность. Захочется основательно отдохнуть, осознанно расслабиться, спокойно выдохнуть после трудовой недели. Ну и приготовиться к новой. Делайте в воскресенье все то, что вам принесет дивиденды, выбирайте долгосрочные проекты, не суетитесь. Занимайтесь здоровьем, отношениями, строительством домашнего очага.

Благоприятно в воскресенье играть свадьбу и открывать новое дело. Хорошо — покупать имущество и осуществлять инвестиционные сделки. Неплохо лечиться и заниматься домашними животными. День неплох для встреч с друзьями и душевных посиделок с домашними.

Не стоит устраивать в воскресенье переезд и начинать ремонт, а то, глядишь, обернется все это долгими мытарствами. Люди с Петухом в карте могут испытывать в воскресенье необъяснимое раздражение. Вам лучше не провоцировать конфликты и избегать в этот день большого скопления людей.

Удачной вам недели!