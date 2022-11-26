Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Фото, видео: 5-tv.ru

Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех знаков зодиака.

На этой неделе активна энергия знака Стрелец. А значит, что поднимаются все вопросы, связанные с юриспруденцией, правами человека и другими. Благородство и щедрость, часто без меры, подкрепляются идеалами и несбыточными надеждами.

Главное, не уплывать слишком далеко. Напряженный аспект Нептуна к Меркурию, Венере и Марсу искажают восприятие реальности, приносят грезы, слезы и большие сомнения. В личной жизни возможны колебания, в рабочих делах проскальзывает безответственность, проявленная ныне или ранее. И только мудрый Сатурн подсказывает нам, что преодолеть неприятности помогают терпение и выдержка.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака конкретно, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам лучше повременить с поездками на дальние расстояния, инициацией новых проектов и ведением дел в судебных инстанциях. Чувства носят неопределенный характер, преисполнены большой фантазией. Склонность к самообману, иллюзиям и разочарованиям трансформируется в возможность выразить себя в искусстве.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит не самая легкая неделя с точки зрения материальных аспектов жизни. Не стоит рассчитывать на скорую финансовую помощь деловых партнеров или супруга, а также на получение крупного дохода денежных займов. Радикальные перемены ждут представителей бизнеса и политики. Усиливается склонность рисковать, принимать спонтанные решения и идти на поводу у своих чувств.

Ровный путь после бездорожья. Китайский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам не хватает устойчивости и ясности. Возможен разрыв деловых соглашений и охлаждение в отношениях с супругами. Не рекомендуется на этой неделе заключать официальные контракты. Главное — держать себя в руках и не рубить сплеча, идя на поводу у эмоций.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков на этой неделе возможны поездки, связанные с решением рабочих вопросов, лечением, отстаиванием судебных интересов или защитой проекта. Возможен ориентир на чужие ценности, потворство сиюминутным желаниям. Главная особенность этой недели — усиление чувствительности и сентиментальности.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022-2023

Лев — гороскоп на неделю

У Львов наблюдается напряжение в любовных и финансовых делах, искаженное восприятие себя, создание иллюзорного образа своего избранника. Захочется потратиться на дорогие вещи, развлекаться и посещать светские мероприятия. Не рекомендуется участвовать в валютных и биржевых операциях, брать кредиты и займы, потому что эти мероприятия могут затянуться на долгое время.

Дева — гороскоп на неделю

У Девы недопонимание с домочадцами приведет к конфликтам и разногласиям. Искаженное восприятие ситуации обостряет чувства и ведет к разочарованиям. Просмотр мелодрам позволит нейтрализовать переживания и перевести внимание на более важные сферы вашей жизни.

Гороскоп здоровья для всех знаков зодиака на декабрь 2022

Весы — гороскоп на неделю

У Весов особого внимания потребуют дела, связанные с оформлением или подписанием документов. В личной жизни усилятся тревожность и раздражительность, даже может возникнуть чувство оторванности от реальности, что нарушает душевное спокойствие. Это не самая простая неделя, наберитесь терпения.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов возможны чрезмерные затраты на детей, возлюбленных или развлечения. Но это может ударить по вашему бюджету. Вообще усилится тяга к удовольствиям, но дальние путешествия нежелательны. Вы смотрите на мир через розовые очки и склонны потворствовать своим прихотям. Не переборщите.

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2022

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, с точки зрения социальной реализации, вы — звезды этого периода. Но вам нужна пауза от домашних дел и семейных проблем. Не стоит проявлять активность в сферах, связанных с недвижимостью, строительством или ремонтом. На этой неделе возникнет острое ощущение незащищенности, обратитесь за помощью к своей семье и родным, будьте искренниим.

Козерог — гороскоп на неделю

Несмотря на присущую Козерогам рассудочность, и у этого знака притупляется возможность трезво оценивать ситуацию. Преобладает рассеянное внимание, оторванность от мира, раздражительность. Ощущение, будто вы не вс воей тарелке. В это период вам стоит остерегаться телефонных мошенников, тщательно проверять документы и всю поступающую вам информацию.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям будет трудно планировать денежные поступления. К тому же возможны непредвиденные траты и даже изменение источника дохода. Много энергии будет уходить на пустые размышления. У кого-то порыв дойдет до того, что ситуация приведет к увольнению с работы. Позвольте себе любить. Лучшие моменты вы найдете со своей второй половиной.

Рыбы — гороскоп на неделю

У Рыб наблюдаются трудности в достижении целей. На этой неделе преобладает состояние неопределенности, размытости чувств и желаний. В таком состоянии не рекомендуется обращаться к начальству или любые другие вышестоящие инстанции.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на декабрь 2022 для всех знаков зодиака.