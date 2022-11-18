Время успокоиться и строить планы. Китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября

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Стихия Воды — покровительница интуиции — поможет отделить зерна от плевел.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Ожидается довольно спокойная и эффективная неделя. Энергии, конечно, холодные — как и положено зимой. Это время, когда стоит привести в порядок дела, пересмотреть свою жизнь, своих намерений, жизненных целей, и завершить все незавершенное. Как деревья сбрасывают осенью листья, так и люди имеют возможность сбросить со своих плеч ненужное и пересмотреть планы на жизнь. Разрешите себе нырнуть в собственные глубины. Стихия Воды — покровительница интуиции — поможет отделить зерна от плевел.

На бытовом уровне неделя должна пройти без резких движений. Ожидается парочка не совсем благоприятных дней, остальные вполне себе удачны для активной деятельности.

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Понедельник, 21 ноября. Ян Земля на Тигре

Понедельник встретит нас двойным Тигром. Энергии будут не очень сильными, но при этом довольно яркими. В этот день нестерпимо захочется движения. Кто-то в очередной раз задумается о переезде, кто-то пойдет размещать резюме и искать новую работу, а кто-то просто сбежит из офиса пораньше, чтобы вдоволь нагуляться пешком.

Благоприятно в понедельник начинать большие перемещения, делать ремонт, отправляться в путешествия и играть свадьбы (да-да, именно в понедельник). Если путешествия только в планах — помечтайте всерьез. Энергии дня помогут выстроить качественный и легко реализуемый план по достижению вашей цели.

Помимо прочего, энергии дня способствуют балансу, поэтому не стоит в понедельник ввязываться в соревнования спортивные или жизненные, поскольку вероятность победы не очень велика. Но это только в случае, если вы ощущаете себя фаворитом. Тем, кто слабее, наоборот имеет смысл выторговать себе приз от судьбы.

Люди с Обезьяной в карте будут в понедельник вне себя от нервов. Вам не стоит планировать на этот день важные дела.

Вторник, 22 ноября. Инь Земля на Кролике

Вторник принесет размеренность и спокойствие. Потянет на хозяйственные дела, обустройство дома, кулинарные подвиги. Не удивляйтесь, если застанете себя за просмотром фуд-блогеров или блужданием по каталогам мебели и стройматериалов.

Энергии вторника благоприятны для того, чтобы заняться действительно важными, делами, имеющими для вас стратегическое значение. Планируйте открытие нового бизнеса, инвестиционные сделки, покупку дорогостоящего имущества. Если вы давно ищете квалифицированного сотрудника, организуйте собеседования именно во вторник — есть шансы, что удастся нанять лучшего из кандидатов.

Не стоит в этот день заниматься «короткими» проектами. Не устраивайте ремонты и переезды. Неблагоприятно ходить по больницам: как лечиться самим, так и посещать врачей.

Неблагоприятные аспекты дня будут ярче всего ощущать люди с Петухом в карте. Вам стоит прожить этот день максимально спокойно.

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Среда, 23 ноября. Ян Металл на Драконе

Среда принесет тягу к порядку. Не пренебрегайте в этот день вопросами дисциплины и иерархии. Не стоит вступать в конфликты с вышестоящими и подвергать сомнению правила — для этого найдутся другие даты.

Посвятите день серьезным вещам: стратегическому планированию, началу работы над важным проектом, подписанию контрактов, деловым переговорам. Наличие в карте дня знака земли Дракона говорит о благоприятности покупок. Стоит присмотреться к недвижимости и другому дорогостоящему имуществу. Наиболее удачными будут сделки у людей с Собакой в карте. Им, кстати, может повезти и с внезапными выплатами — возвратом долгов, долгожданными гонорарами, повышением зарплаты.

Не лучшим решением для среды будет переезд. Перенесите это важное дело на другую дату. Неблагоприятные аспекты, кстати, могут сильно ощущать люди с Собакой в карте. Им будет в среду довольно нервно.

Четверг, 24 ноября. Инь Металл на Змее

Посреди недели, в четверг, энергии велят отдыхать. Пришел день столкновения. Встреча символа месяца Свиньи и символа дня Змеи обещает быть эмоциональной и обессиливающей. Планы могут срываться, дела отменяться. Если вам позволяет ситуация, устройте себе в четверг релакс.

Не рекомендуется в четверг начинать судьбоносные дела, строительство, ремонт, путешествие. Не подписывайте контрактов и не устраивайте свадьбу. Есть вероятность, что все пойдет наперекосяк. Постарайтесь не реагировать болезненно на задержки и отказы. Поймайте «пофигизм» и разрешите энергиям дня нести вас куда глаза глядят. Велики шансы, что вы проживете этот нервный день на позитиве.

Лучшее занятие на четверг — прогулки на свежем воздухе, домашняя и офисная рутина и созерцание прекрасного. Если нервы на пределе — стоит вырваться на свободу. Хоть в музей сходите, хоть сериал дома посмотрите: отвлекитесь от мыслей о дне сегодняшнем, и все постепенно придет в норму.

Для людей со Свиньей и Змеей в карте денек будет особенно нервным. Постарайтесь сильно не вестись на неприятные ситуации.

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Пятница, 25 ноября. Ян Вода на Лошади

Когда Огонь встречается с Водой, случается большой «бум!». Для кого-то это будет разрушительный взрыв, а для кого-то полезная сила — как будто паровой двигатель начинает тянуть за собой огромную железную машину. Люди и периоды Водной Лошади обычно полны эмоций и разрушительно-созидательной силы. Если вы сейчас растеряны и ослаблены, лучше прожить этот день максимально спокойно и рутинно.

Лошадь — это символ бега, перемещений, передвижений и не исключено, что в эту пятницу вас неумолимо потянет куда-то. Идите, поезжайте, только будьте максимально аккуратны и консервативны на дороге.

День может принести травмы и неприятности, поэтому всем, даже очень уверенным в себе людям, стоит перенести на потом рискованные развлечения, вообще любой экстрим.

Категорически не стоит эту пятницу жениться и лечиться. Все пойдет не по плану и это будет как минимум, нервировать. Людей с Крысой в карте предупреждение касается сильнее всего.

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Суббота, 26 ноября. Инь Вода на Козе

А вот суббота, напротив, будет вся собрана из благоприятных, помогающих, доброжелательных энергий. День обещает быть исключительно успешным по большинству параметров. И если в пятницу стоило труда отыскать позитивные аспекты, то в субботу ищем с лупой неприятные энергии.

Лежать в эту субботу не стоит — планируйте и осуществляйте судьбоносные для вас дела. Хорошо пойдет все, что связано с людьми: разговоры, переговоры, встречи, свидания. Вы будете как никогда харизматичны и неотразимы. Смело назначайте и празднуйте свадьбу, открывайте бизнес, подписывайте контракты и начинайте большое строительство или путешествие. Походы к докторам также очень благоприятны. Лечение, начатое в субботу, обещает быть весьма эффективным.

Правильно в субботу заключать инвестиционные и иные торговые сделки, начинать учебу, договариваться о выходе на новую работу. Единственное «но»: не стоит в субботу ввязываться в судебные тяжбы. Дело может вырасти так, как не ожидаете.

Люди с Быком в карте, вам в субботу может подфартить с деньгами. А так день для вас покажется не очень стабильным, и это обстоятельство будет вас тревожить.

Воскресенье, 27 ноября. Ян Дерево на Обезьяне

После трудов праведных всей недели в воскресенье стоит максимально отдохнуть. Да и день, плюсом, еще и преподнесет очередное столкновение. Обезьяна с Тигром сильно друг друга не любят. Лучше им под руку не попадаться.

Лучшее занятие в воскресенье — максимально расслабиться и разрешить себе течь по волнам энергий. Не стоит затевать долгоиграющие проекты и вообще хоть сколько-то важные для вас дела. Разрушительная энергия столкновения может сильно осложнить их реализацию.

Свадьбы, путешествия, ремонты, строительство — поставьте эти дела на паузу. Имеет смысл быть очень осмотрительными с деньгами и документами — могут пропадать. Ну, и с лечением тоже стоит повременить (если это возможно).

Обезьяны и Тигры, будьте вдвойне бдительными и практикуйте успокоение ума и расслабление тела.

Удачной вам недели!