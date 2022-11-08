Снимаем жизнь с паузы: как выйти из коридора затмений без потерь в ноябре 2022

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Астролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как с 9 ноября и до конца года привлекать удачу и спасаться от негативной энергии.

Многие астрологи по окончании периода коридора затмений 9 ноября советуют беречь силы, медитировать, погружаться в себя и решать внутренние, личностные задачи. Однако эксперт Айгуль Хуснетдинова считает эту позицию провальной и даже угрожающей затяжной депрессией. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru она призвала к противоположному — активности, деятельности и максимальной вовлеченности в жизненные процессы.

«Не советую искусственно продлевать этот период, потому что тем самым вы увеличиваете количество негативной энергии, а лучший способ выйти из коридора затмений — закончить процесс. С 9 ноября вы как ни в чем не бывало начинаете свои дела — все, что стояло на паузе. Вы нажимаете на play, и у вас все запускается», — сказала астролог.

По словам Хуснетдиновой, самое время снова давать старт бизнес-проектам и кампаниям, искать новые отношения, заниматься финансовыми вопросами и своим здоровьем. Ни одно важное дело не стоит откладывать даже на считанные часы. При первой возможности берите быка за рога!

Коридор затмений, добавила эксперт — время пребывания в некоем укрытии. Беречь свой покой в этот период важно, чтобы обезопасить себя, не совершать действий, способных привлечь негативную энергию. Поэтому внутренние процессы так долго были на первом плане. Теперь наступает момент ускорения. Не ленитесь, постоянно жить на паузе нельзя! Но и здесь есть нюансы: возвращаться к прошлому недопустимо.

«Даже если вы расстались в период коридора затмений, а после решили, что поторопились и надо дать отношениям шанс, это будет большой ошибкой. После коридора перед вами открыт новый путь, и вам нужно идти по нему, хотите вы этого или нет. Иначе застрянете в большой энергетической дыре, из которой очень сложно будет выбраться», — добавила Хуснетдинова.

Что сделано, то сделано — пусть этот девиз сопровождает вас в ближайшие недели. Двигайтесь вперед без оглядки и разрушительного чувства вины за свои неудачи, профессиональные и личные. Постарайтесь избавиться от сомнений и побороть нерешительность. Только от вас зависит, с какими успехами вы войдете в новый 2023 год.

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