Достать чернил и плакать. Китайский гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября

Фото: 5-tv.ru

Неделя начнется с царствования холодных стихий, а «разогреется» только к выходным.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

На неделе всех ждут довольно холодные энергии. Огонь в небесных столпах придет только к выходным, а все будни довольствуемся Металлом, Водой в большом количество и немножко Деревом. Зима вступила в свои права и села на плечи довольно плотно.

Холодные энергии — это снижение оптимизма, недостаток ясности, сонность и запутанность сознания, переход организма в режим энергосбережения и созерцания. При этом стихия этого сезона Вода — это энергия перемещения, передвижения, передачи информации, коммуникации в самом широком смысле этого слова. Вот разговоры и переговоры и станут главными на будущей неделе.

И еще Вода ноября — это интуиция. Стоит почаще спрашивать внутренний голос и получше ему доверять в этом месяце. Тем более, что обстановка на энергетических фронтах нынче нестабильная и дополнительные знания о том, как и куда идти, нам с вами никак не помешают.

Снимаем жизнь с паузы: как выйти из коридора затмений без потерь в ноябре 2022

Понедельник, 14 ноября. Инь Металл на Козе

Этот понедельник окажется довольно эффективным и благоприятным для большинства. Можно смело — с места в карьер — врываться в новую рабочую неделю и делать важные дела.

День благоприятен для почти всего, за исключением походов в суд и работы отбойным молотком. Планируйте на понедельник все, что будет строить ваше будущее благополучие. Можно начинать лечение, обучение, выходить на новую работу и начинать ремонт и строительство. Благоприятно в понедельник начинать новое дело, регистрировать бизнес, подписывать контракты и проводить инвестиционные сделки.

Энергии понедельника исключительно способствуют налаживанию отношений с людьми. Стоит запланировать на этот день встречи, свидания, переговоры. Ну и свадьба, очень важное событие, особым образом планируемое в бацзы, тоже в этот понедельник крайне желательна, так как будет способствовать семейному благополучию.

Некоторое разочарование от дня получат люди с Быком в карте. Им будет казаться, что все происходит против их желания.

Вторник, 15 ноября. Ян Вода на Обезьяне



Если понедельник — день удачи, то вторник принесет совершенно противоположные эмоции. Как и в любые дни с Обезьяной в карте, этот будет днем столкновения или, как еще говорят в бацзы — днем разрушения.

Конечно, сила столкновения к концу года несколько уменьшается и Тигр, хозяин года, уже несколько подустал, однако не стоит говорить, что мы совсем не заметим проявления сталкивающихся энергий. День обещает быть нервным и нестабильным. Планы могут рушиться, дела откладываться, сделки срываться, договоренности не выполняться.

Все уже, надеюсь, выучили, как стоит себя вести в дни столкновений. Если вам есть что терять и вы не приветствуете силу разрушения в вашей нынешней жизненной ситуации, то стоит «замереть», сделать вид, что вы «просто погулять вышли». Отложите важное на потом, займитесь повседневными делами, рутиной.

Особенно не стоит начинать всяких строек и ремонтов (касается как недвижимости, так и жизни). Будьте предельно внимательны и аккуратны с документами и деньгами. Ну и на новую работу в этот день выходить точно не стоит — перенесите это важное дело на другой день.

Сильно внимательным к неблагоприятным аспектам дня стоит быть людям с Тигром и Обезьяной в карте. Вам точно стоит прикинуться ветошью.

Алкоголизм, брачный договор и хандра: что ждет нас в ноябре по мнению таролога

Среда, 16 ноября. Инь Вода на Петухе

В среду немного полегчает. Энергии чуть смягчатся и количество благоприятных энергетических опций тоже расширится. Есть негативные аспекты, куда без них, но общая картинка дня будет довольно позитивной.

Энергии дня направлены на то, чтобы открывать в вашей жизни новые двери. Это может быть новый бизнес, многообещающий контракт, новые отношения или карьера. Что именно окажется за этой дверью — успех или неудача — зависит от вас, но сила дня поможет открыть даже заблокированную створку.

Планируйте на среду подписание инвестиционных сделок, церемонии открытия и покупку дорогостоящего имущества. Стоит быть осторожным с началом лечения, не рекомендуется в этот день жениться и надо быть очень внимательным в больших путешествиях. Помимо прочего день может принести разного рода травмы и болезни.

Наиболее восприимчивыми к негативным аспектам дня будут люди с Кроликом в карте бацзы.

Четверг, 17 ноября. Ян Дерево на Собаке

В четверг энергии придут в неподвижное состояние, и это значит, что никакой помощи от них ждать не придется. Сопротивления, впрочем, тоже. Так что успех любого дела, коим вы решите заняться в этот четверг, будет зависеть только от ваших персональных усилий.

Специалисты по бацзы, строящие свои рекомендации на знании законов взаимодействия энергий, не рекомендуют планировать на даты энергетического штиля важные дела. Рекомендуется потратить время на рутину или вообще устроить себе отдых — желательно как можно менее энергозатратный.

Чего делать в четверг точно не стоит: покупать и продавать дорогостоящее имущество, решать срочные вопросы, браться за работу с четкими дедлайнами.

Сильно не рекомендуется в этот четверг лечиться, особенно ложиться под нож хирурга. Стоячие энергии дня могут сильно затруднить благоприятное течение оперативного вмешательства в ваш организм. Перенесите плановую (!) операцию на другую дату, да хоть на пятницу.

Гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака

Пятница, 18 ноября. Инь Дерево на Свинье

Пятница будет днем Воды. В отличие от стоячего болота четверга, в пятницу дела потекут, как полноводные реки. Главное — в них не захлебнуться. Чтобы этого не произошло, заранее спланируйте день и оставьте в нем место импровизации и спонтанности.

День исключительно хорош для встреч и создания договоренностей. Планируйте на пятницу мозговые штурмы, свидания и деловые переговоры. Даже самые сложные из них должны пройти как по маслу. Для этого настройтесь на волны собеседника и постарайтесь представить себя на его месте. Эмпатия — лучший ключ для построения эффективных и позитивных отношений с людьми.

Хорошо в пятницу начинать лечение, делать операции, проводить диагностические процедуры. У многих в этот день усилится внутренний голос, только не стоит путать интуицию с самомнением. Последнее, к слову, может в этот день навредить. Чтобы не стать жертвой неверных решений, отложите на другую дату финансовые и инвестиционные сделки, начало ремонта, не берите в такой день кредитов.

Особенно осторожными в пятницу стоит быть людям со Змеей в карте бацзы. Ваш эмоции будут в этот день на пределе.

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2022

Суббота, 19 ноября. Ян Огонь на Крысе

В субботу в мир придет энергия Огня. Конечно, сила его будет совсем не та, что летом. Огонь осветит наши души, прибавит энтузиазма и желания действовать. Лучше всего потратить субботу на очищение души, тела, жилища и его окрестностей.

Планируйте на субботу традиционную генеральную уборку. Обязательно вычистите дом от старого и ненужного, вымойтесь сами с ног до головы, устройте специальные очищающие ритуалы. Баня, спа, массажи, детокс-процедуры — то, что доктор прописал.

Когда тело и дом очищены, можно взяться и за душу. Потратьте субботу на ревизию своих мыслей. Зафиксируйте те, что разрушается, просмотрите историю ваших отношений с людьми, и, если хватит решимости, расстаньтесь с токсичными персонажами. Энергии дня будут помогать избавляться от уже отработавшего, старого и уже ненужного. Поблагодарите и отпустите с миром.

Людям с Лошадью в карте точно стоит прислушаться к этим рекомендациям. Упретесь и не захотите решать сами? Мир заберет все ненужное сам. Только вряд ли это произойдет очень экологично.

Воскресенье, 20 ноября. Инь Огонь на Быке

А вот в воскресенье в чистом доме и в чистом теле можно с чистой душой взяться и сделать что-нибудь очень важное и полезное. Энергии дня будут увеличивать результаты ваших действий в разы. Есть хороший шанс приумножить свое благосостояние, усилить атмосферу счастья и благополучия.

Отличная идея — устроить в это воскресенье новоселье. Если только ищете новое жилье — устройте просмотр вариантов, вполне вероятно, в этот день вам удастся напасть на что-о стоящее. Единственное, сделку лучше закрыть в другой день, более благоприятный по энергиям.

Не берите в воскресенье кредитов и не подписывайтесь на сложные, ответственные проекты. День может подкинуть сюрпризов в виде затормозившихся дел или заторможенных партнеров. Смотрите по своему общему состоянию и если крокодил не ловится, то не стоит и пытаться.

Люди с Козой в карте могут ощущать в воскресенье неприятное давление. Им захочется спрятаться от него и это будет правильным решением.

Удачной всем недели!