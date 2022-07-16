🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 16 июля

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в знаке Рыб говорит о напряженном и динамичном дне, который необходимо разбавить небольшой прогулкой на природе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 июля, убывающая Луна находится в созвездии Рыб. Это продуктивный и насыщенный день, идеальный для посиделок с друзьями или занятия любимым хобби. Такое время необходимо провести с пользой.

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♈ Овен

Даже если вы уверены в своей правоте — это не говорит о достижении вами истины. В последнее время Овны очень сердиты, будто решили пойти против всего мира. Откуда такая агрессия? Пора расслабиться и хорошенько проанализировать последние события. Напряженная неделя плохо отразилась на ментальном состоянии. Отдых и положительные эмоции вернут вас в норму.

Космический совет: не делайте поспешных выводов, посмотрите на ситуацию под другим углом.

♉ Телец

Представителей этого знака зодиака немного перемкнуло на самобичевание. Вы слишком много задумываетесь о своих недостатках и забыли о прошлых достижениях. Куда подевались свойственные Тельцам жизнелюбие и боевой настрой? Если ранее вы потерпели неудачу — это не должно стать препятствием для новых попыток достичь успеха.

Космический совет: пора перестать прятаться в себе, отпустите прошлые обиды.

♊ Близнецы

Все больше и больше счастливые Близнецы погружаются в мрачность и пессимизм. Причина резких перепадов настроения — усталость и эмоциональное выгорание. Это сильно отражается на отношениях с окружающими, люди чувствуют вашу озлобленность и предпочитают держаться подальше. Одиночество настигло в самый неподходящий период, что усугубляет ситуацию. Пора избавиться от враждебности к миру.

Космический совет: будьте добрее к миру, и тогда он потянется к вам.

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♋ Рак

В стремлении все успеть и никого не обидеть нет ничего плохого. Однако все полезно в меру, а Раки уже перестали замечать границы. Вашей доброты и мягкости становится слишком много. Из-за этого окружающие начинают устраиваться на вашей шее. Пора научиться говорить «нет» и уйти с поста «полезной лошадки». Вы и сами чувствуете дискомфорт, но излишнее добродушие не дает проявить жесткость.

Космический совет: не пытайтесь всем угодить, живите по своим правилам.

♌ Лев

Несмотря на огонь и страсть, что так ярко выражены у Львов, они тоже могут давать слабину. Когда вокруг слишком большой выбор, то глаза разбегаются, а в голове закрадываются сомнения. Нужно ли? Правильно ли? Перед вами слишком много путей, и вы не знаете, какой из них верный. Звезды советуют слушать свое сердце и ни в коем случае не следовать иным указаниям.

Космический совет: только вы можете управлять своей судьбой, не поддавайтесь чужому влиянию.

♍ Девы

Кто-кто, а Девы точно узнали, что такое «плохо». Вселенная будто невзлюбила вас и отправила на самый трудный участок жизненного пути. Однако испытания не просто так свалились на вашу голову. Прежде чем получить огромное счастье, нужно заслужить его. Вооружитесь терпением и, стиснув зубы, двигайтесь вперед. В будущем это воздастся вам стократно.

Космический совет: лишь преодолев трудности, вы обретаете силу. Не бойтесь ошибаться.

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♎ Весы

Не нужно бояться перемен и спасаться бегством от неизвестности. Да, новый путь может казаться страшным и неприятным, но все же лучше ошибиться, чем остаться на месте. Помните поговорку — кто не рискует, тот не пьет шампанского? Она как раз подходит под случай Весов, которые так обожают контролировать ситуацию. Примите, что не все вам подвластно — иногда можно немного схулиганить и поддаться спонтанности.

Космический совет: пора выходить из зоны комфорта и избавляться от комплексов.

♏ Скорпион

Что-то Скорпионы совсем повесили нос. Неудивительно, ведь совсем недавно жизнь казалось райским уголком, а потом пара ошибок, и все снова пошло под откос. Поймите, не бывает идеального мира, где обстоятельства никогда не срывают планов. Раз уж ожидаемого успеха не случилось, следует принять печальную новость и идти дальше. Всему свое время.

Космический совет: черная полоса в жизни — не повод для депрессии.

♐ Стрелец

Давно представители этого знака зодиака не были так счастливы, как сейчас. Никакие трудности и жизненные обстоятельства не в силах испортить им настроение. В чем причина такого упоения? Все просто — Стрельцы влюбились. И это необязательно романтические перемены, работа и хобби тоже могут заставить душу ликовать. Главное — продолжать в том же духе и не терять настрой.

Космический совет: любовь и красота — персональный рецепт вашего счастья.

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♑ Козерог

Бедные Козероги до последнего не хотят брать на себя ответственность. Ящик с отложенными «на потом» делами скоро рассыпется от количества несовершенной работы. Праздность, лень и прокрастинация крепко стиснули представителей зодиакальной семьи и не отпускают. Вам срочно следует взять себя в руки, осталось очень мало времени.

Космический совет: снимите розовые очки, пора принять суровую реальность.

♒ Водолей

Постоянные заботы и вечный труд подарили вам не только километровые синяки под глазами, но и нервозность с раздражительностью. Звезды подсказывают — долго Козероги так не протянут, необходима эмоциональная разрядка. Сходите в кино, оторвитесь на вечеринке или просто запритесь дома с чаем и сериалами. Маленький отпуск никому не повредит.

Космический совет: побалуйте себя и хорошенько отдохните от рутины.

♊ Рыбы

Чтобы понравиться окружающим, люди часто надевают маску лучшей версии себя. Это объяснимо, но неправильно — рано или поздно тайное все равно станет явным. Особенно плачевно, если маска требуется для завоевания собственного расположения. Так и произошло у Рыб, которые хотят измениться и якобы стать лучше, хотя на самом деле нужно просто принять себя и полюбить.

Космический совет: не стройте из себя того, кем вы не являетесь.

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