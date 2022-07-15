Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 июля

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann; 5-tv.ru

Провидец Игорь Вечерский раскрыл секреты спасения из ловушек, которые расставили звезды на пути некоторых представителей астрологического круга.

Древнее искусство чтения рун не раз помогало провидцу Игорю Вечерскому предупреждать мир о глобальных переменах и грядущих природных катаклизмов. Эксперт также предсказывал неожиданные повороты в судьбе знаменитостей. Многие специалисты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Для читателей 5-tv.ru Вечерский подготовил прогноз и ценные советы, которые помогут преодолеть сложности периода с 18 по 24 июля 2022 года.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 июля

Овен

Руны наутиз, отал и перевернутая вуньо советуют вам обратить внимание на взаимоотношения с близкими, родственниками, своей семьей. Эта сфера жизни должна сейчас выйти на первый план, и в ней вам стоит в первую очередь навести порядок. Постарайтесь провести время в кругу самых дорогих людей, уладить недопонимания, примириться, если вы в ссоре. Это поможет в дальнейшем развивать семейные отношения и сохранять ощущение гармонии бытия.

Телец

Руны наутиз, уруз и дагаз дарят вам большие возможности для завершения неподвластных ранее вершин, успешных финишей и преодоления тернистых путей. Грядущая неделя принесет много приятных сюрпризов, в том числе шансы реализовать свои планы и поставить наконец позитивные точки в ранее начатых делах. Используйте момент, чтобы вырваться из застоя и начать ставить новые цели.

Близнецы

Руны тейваз, эваз и ансуз говорят о замечательных перспективах для этого знака зодиака в ближайшие дни. Судьба подарит вам целый набор действенных решений, останется только применить их и порадоваться результатам. Это период эффективных взаимоотношений, побед и возможностей для установления необходимых вам контактов. Важно именно сейчас проявлять решительность, которая обязательно приведет к успеху.

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Рак

Руны ансуз, уруз и ингуз предупреждают, что если вы планируете взяться за урегулирование споров и налаживание личных отношений в какой-либо из сфер жизни, можете смело рассчитывать на положительные результаты. Все дипломатические инструменты уже в ваших руках, а звезды и руны готовы помочь правильно и вовремя их применить. Это период, итогом которого станет установлению необходимых диалогов, но их развитие и эффективная реализация планов будут зависеть только от вашей активности.

Лев

Руны иса, йера и дагаз советуют вам не игнорировать возможности, которые открываются в профессиональной сфере. Не упускайте хороших шансов продвинуться по карьерной лестнице. Даже если решение конкретной задачи не станет для вас судьбоносным, награда за труды от Вселенной все равно не заставит себя долго ждать. Этот период откроет для вас хорошие долгосрочные перспективы и позволит получить положительные промежуточные результаты.

Дева

Руны соуло, наутиз и перевернутая беркана рекомендуют тщательно следить за собой — обращайте внимание, в какую сторону вы направляете свою энергию, на что тратите силы. Потому что велик шанс отдать приоритет бессмысленному упорству и после долгих трудов прийти к нулевому итогу. Выбирайте направления деятельности, в которых могли бы максимально реализовать свой потенциал. Пришло время задуматься о будущем и выбрать правильный путь, потому что вы можете достичь большего, чем предполагаете.

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Весы

Руны вуньо, перевернутый отал и кено открывают для вас отличные возможности для управления наиболее важными процессами в личной и профессиональной областях. Все сферы, что вы считаете наиболее важными, будут преображаться, стоит вам взяться за работу. Вы сможете преодолеть препятствия на пути к цели, получить необходимую информацию и организовать свою жизнь оптимальным образом.

Скорпион

Руны наутиз, перевернутый турисаз и иса советуют сконцентрировать свою энергию на преодолении сложностей, даже если они не столь велики и сейчас кажутся незначительными. Вам стоит по максимуму нивелировать их значение сегодня, чтобы завтра они не переросли в нечто большее. Это период, который идеально подойдет для решения любых проблем. Вот увидите — стоит только начать!

Стрелец

Перевернутая руна феху, ингуз и перевернутая кена просят в ближайшие дни не принимать скоропалительных решений, особенно в сфере финансового благополучия. Лучше постарайтесь проанализировать знания, которыми вы уже владеете, дополнить их и оптимизировать систему трат и доходов, чтобы всегда оставаться в плюсе. Мыслите исключительно рационально — здесь сработает только холодный расчет.

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Козерог

Руны отал, наутиз и уруз советуют исключить чрезмерную активность. Вы обладаете достаточно большим потенциалом энергии, однако существует вероятность, что она не реализуется в полной мере, а лишь истощит ваши ресурсы. Поэтому стоит обратить внимание на какие-то базовые нужды, процессы, которые действительно необходимы и влияют на жизнь — и заниматься исключительно ими.

Водолей

Руны эваз, перевернутый уруз и дагаз не рекомендуют надеяться на помощь извне, на какие-то взаимоотношения, которые станут подспорьем в достижении ваших целей. Лучше сконцентрироваться на развитии собственной личной сферы ответственности, в которой только вы будете решать, каким образом и как будет развиваться необходимая вам сфера. Не отказывайтесь от полезной помощи, но рассчитывайте только на себя.

Рыбы

Рунф вуньо, ингуз и эваз предсказывают достаточно благоприятный период, в котором вы сможете использовать свои таланты в самых разных направлениях. Это касается и сферы деловых взаимоотношений, и вашего личного комфорта. Ближайшая неделя прекрасно подойдет для поездок, налаживания романтических и семейных отношений. Если вы планируете совершить рывок в какой-либо из сфер, действуйте, у вас все сложится наилучшим образом. Однако необходимо четко понимать, что крепкими будут только те связи, что основаны на взаимной выгоде или общем интересе.

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