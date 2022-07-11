Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?

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Атропсихолог Тиана Атлас рассказала, как некоторым представителям зодиакального круга следует действовать, чтобы поймать удачу за хвост.

Многие люди следят за тем, как меняются фазы Луны. И неспроста! Ведь от них зависит не только наше общее самочувствие, но и характер разных жизненных ситуаций. В этом месяце максимально близко к Земле Луна будет находиться 13 июля в 12:09 по московскому времени. И по подсчетам ученых, расстояние между спутником и планетой составит всего 357 263 километров. Полнолуние же можно будет наблюдать в тот же день в 21:38 минут по московскому времени. Профессиональный астролог, астропсихолог Тиана Атлас в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, каким знакам зодиака полнолуние и суперлуние изменит жизнь и как следует себя вести, чтобы не упустить удачу.

В июля 2022 года полнолуние произойдет на кардинальной оси Рак-Козерог. То есть будут затронуты карьера и семья. И, даже несмотря на летний период, период отпусков, для многих жаркое время станет идеальным для трудоустройства. Но особенно везти будет четырем знакам зодиакам: Тельцам, Девам, Скорпионам и Рыбам.

«Вам рекомендуется пока потерпеть с отдыхом. Ловите удачу за хвост! Причем смена статуса может проиграться даже предложением руки и сердца, а многие представители Тельцов, Дев, Рыб и Скорпионов буквально выйдут замуж уже сейчас, уже в июле», — отметила Атлас.

Совсем противоположного поведения стоит придерживаться Овнам, Весам, Ракам и Козерогам. Им необходимо быть максимально осмотрительными и осторожными. Каждый свой шаг в июле следует тщательно перепроверять, всю информация изучать, уточнять, выяснять. Не верьте на слово никому, предупреждает специалист.

«А вот Ракам, Козерогам наоборот стоит действовать максимально нестандартно. Попробуйте то, что, возможно, вы никогда раньше не пробовали. Именно сейчас такие шаги дадут вам успех», — объяснила Атлас.

При этом с уверенностью сказать, что суперлуние в июле 2022 года что-то масштабно и глобально изменит, нельзя. Однако с 100% уверенностью можно сказать — суперлуние и полнолуние может помочь в том, что было начато еще в начале этого года. К примеру, тогда вы устроились на работу, а уже сейчас получите хорошее денежное вознаграждение. Или вас вдохновили какие-либо идеи и только сейчас они обретают свою форму.

«В любом случае период полнолуния — это всегда очень волнительно, зачастую мы даже не можем уснуть от того, что в голове происходит какое-то невероятное количество мыслей, может возникнуть тревожность. Поэтому крайне рекомендуется употреблять меньше кофе, исключить алкоголь и постараться перед сном меньше думать о проблемах и заботах», — заключила Атлас.

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