Время денежных дел! Китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 июля

Фото: 5-tv.ru

Энергии месяца Козы одной рукой помогают, а второй мешают осуществлению планов.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Июль продолжится относительно благоприятной неделей. Относительно — потому что помимо общих благоприятных аспектов, в энергиях недели присутствуют досадные ограничения и мелочи. Они проявятся в некотором замедлении процессов, мелких неурядицах и потерях. Впрочем, эти препятствия — ничто по сравнению с прыжками бешеного Водного Тигра, которых мы в этом году уже насмотрелись.

Неделя в целом благоприятна для эффективной деятельности и денежных дел. Запланируйте сделки по покупке или продаже недвижимости и подписание партнерских договоров. Ну, а если уставшее тело сопротивляется работе — устройте себе не менее эффективный отдых. Пока есть время поднабраться сил и подлечить нервы — лучше это незамедлительно сделать.

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Понедельник, 18 июля. Ян Вода на Обезьяне

В понедельник стоило бы сделать третий выходной. Неделя начнется со столкновения Тигра и Обезьяны, и это значит, что понедельник легким уж точно не будет. День разрушения предполагает отказ от планирования важных дел, ибо энергии в нем непредсказуемые.

Обычно стычка Обезьяны и Тигра проходят бурно. У людей повышается градус эмоций, могут происходить разного рода неприятности и форс-мажоры. Именно поэтому специалисты по бацзы рекомендуют в этот понедельник заниматься обычными повседневными делами.

Рекомендуемые занятия на понедельник — разбор завалов, генеральная уборка, пересмотр планов и отношений. Если вы хотите избавиться от чего-то старого и надоевшего, но вам не хватает для этого ресурсов — воспользуйтесь энергией дня и избавьтесь от чемодана, у которого давно уже нет ручки.

В остальном правила этого понедельника следующие: не назначайте важных встреч, не совершайте крупных покупок, не начинайте ремонтов и строек, не отправляйтесь в большие путешествия и будьте максимально аккуратны на дороге.

Самыми эмоционально уязвимыми в понедельник могут оказаться люди с Обезьяной и Тигром в карте. Поберегите себя и окружающих.

Вторник, 19 июля. Инь Вода на Петухе

Во вторник энергетическая ситуация изменится. Отрываются поток созидания и увеличения благосостояния. День обещает быть благоприятным для множества важных и нужных дел.

Все, что вы начнете в этот день потенциально приумножится. Планируйте на вторник дела по бизнесу, инвестиции и партнерские соглашения. Благоприятно собирать долги и устраивать новоселья.

Не стоит во вторник начинать лечение и брать в долг. Соглашаться на трудные в выполнении обязательства также не рекомендуется. Не начинайте ремонтов и судебных дел. Есть вероятность, что все это затянется на долгий срок.

Все предостережения относительно вторника особенно актуальны для людей с Кроликом в карте. Вас могут преследовать травмы и мелкие неприятности, так что обойдитесь в этот день решением рутинных вопросов.

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Среда, 20 июля. Ян Дерево на Собаке

Среда может принести прибыль. Как материальную — в виде удачной сделки, так и эмоциональную — энергии дня очень благоприятны для решения вопросов взаимоотношений. Смело назначаем важные встречи и свидания.

День будет настроен свести все к балансу. Если вы давно мечтаете с кем-нибудь помириться, наладить сложные взаимоотношения — используйте энергии среды по максимуму. Есть все шансы, что у вас получится мирно договориться с визави о важных для вас условиях. Это касается и разводов — они могут пройти по самому мягкому сценарию из возможных.

На среду можно также планировать покупку или продажу недвижимости. Сделка должна пройти без проблем. Единственное, в этот день бесполезно торговаться — только потратите время. Для рискованных сделок лучше использовать другие даты.

Для людей с Драконом в карте день может показаться довольно неустойчивым — и в этом может скрываться выгода. Важный момент надо держать под контролем эмоциональную сферу.

Четверг, 21 июля. Инь Дерево на Свинье

В четверг можно потихоньку начинать готовиться к выходным. Энергии не очень сильные, поэтому начинать что-то новое будет сложновато. Подбивайте дела, завершайте недоделанные проекты, планируйте следующую неделю.

Если же мир потребует от вас в четверг активных действий, имейте в виду, что могут быть задержки и невыполненные обещания. Вероятны также потери денег и документов, особенно во время путешествия.

Энергии дня способствуют размышлениям о перспективах саморазвития. Выделите время и определите свои зоны роста. Практикуйте интервью с самим собой. Спросите себя — какие качества и компетенции мне необходимо приобрести для достижения успеха? А в чем именно будет выражаться этот успех? Регулярные ответы на такие вопросы помогут вам найти самые эффективные инструменты для достижения ваших личных целей.

Для людей со Змеей в карте четверг может показаться излишне нервным. Змеи, вам в этот день лучше из своей норки не выползать — отдыхайте!

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Пятница, 22 июля. Ян Огонь на Крысе

В пятницу вокруг нас будет много энергий Воды и Огня, а значит движения во всех смыслах этого слова. Дела задвигаются, стратегические планы будут определены, партнерства сложатся. Единственное, будет много эмоций, держите это в уме.

Еще одна особенность этого дня — трансформации. Те, кто готов перейти на другой уровень смогут это сделать. Привычные люди и события покажут себя с иной стороны (необязательно плохой). Долго подготавливаемые процессы могут с успехом в этот день свершиться.

Неплохо бы запланировать на пятницу начало работ по новому проекту, выход на новую работу, подписание партнерских соглашений. Не стоит начинать лечение, путешествовать и переезжать — энергии очень необузданные.

Особенно аккуратными в этот день стоит быть людям с Лошадью в карте. Вам может быть неуютно как физически, так и эмоционально.

Суббота, 23 июля. Инь Огонь на Быке

В субботу хорошо бы устроить настоящий шабат. Валяться на траве, на песке, на диване. Разглядывать облака, картинки в книжке или слушать музыку. Болтать ни о чем с друзьями.

В субботу энергии снова несут столкновения двух тяжелых и неповоротливых земных знаков — Козы и Быка. Что-то вроде небольшого землетрясения. Такие стычки в бацзы не считаются серьезными — максимум, что будет происходить, это резкое ускорение каких-либо замерших процессов.

Вместе с тем есть и негативные стороны. В субботу могут разрушиться торговые сделки, отмениться встречи, нарушиться договоренности. Путешествия в этот день также будут довольно трудными. Не подвергайте себя излишнему риску в этот день.

У людей с Быком или Козой в карте в субботу будет очень эмоциональное, почти лихорадочное состояние. Вам стоит быть предельно спокойными и не рисковать.

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Воскресенье, 24 июля. Ян Земля на Тигре

Воскресенье — день двух Тигров. Хоть хозяин года в июле уже не в силе, но запаса энергии потрепать нам нервы ему хватит. День с очень жесткими энергиями может утомить и измотать, если его не перехитрить. Хороший способ не включаться в игру энергий — оставаться в стороне и заниматься ничего не значащими делами.

Хорошо в воскресенье устроить себе отдых. Отправьтесь туда, где растут цветы и деревья, побродите на природе, послушайте птиц. Постарайтесь не устраивать экстремальные прогулки — в это воскресенье риск совсем не оправдан. Парки развлечений, горные сплавы и автогонки также могут быть в этот день не очень безопасны.

Людям с Обезьяной в карте особенно стоит избегать экстрима и не планировать важных дел. Ожидания могут пойти прахом.

Всем удачного бацзы!