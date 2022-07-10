Эксперты о возможных преемниках Джонсона: взбесившаяся блондинка и британский Обама

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu; 5-tv.ru

Отставка премьер-министра Великобритании создала странную ситуацию: с одной стороны, «падению клоуна» все радуются; с другой, при сменившем его человеке может стать еще хуже.

В странах «Большой семерки» с лидерами — беда. Во главе ЕС — статисты. Преемник Меркель Шольц не тянет на роль лидера всего Старого Света, он так и остался с мышлением бургомистра. Макрон пытается быть первым, но его действия вычурны, а еще он слишком зациклен на себе, красивом. Последние полгода с ним непрерывно ходили журналисты и записывали, в том числе, конфиденциальные переговоры с мировыми лидерами. Их все опубликовали в документальном фильме.

В российском МИД такой «слив» назвали неприемлемым. Путин и Макрон уже давно не созванивались. В общем-то и все, поговорить в Европе больше не с кем. Британия ушла в глубокое политическое пике, из которого выйдет, хорошо если в сентябре. Даже родная Консервативная партия устала терпеть выходки Бориса Джонсона и вынудила его подать в отставку. Про отношение оппонентов и говорить не надо. Самое мягкое определение в прессе от них — «падение клоуна». Для России его шутки были по большей части злыми. Кто будет вместо Джонсона и изменится ли от этого политика Британии — узнал у экспертов корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Отставка Джонсона обрадовала всех, кроме Зеленского

Перед резиденцией на Даунинг-стрит — стихийный митинг. Десятки телекамер ждали появления премьера. Выход получился долгожданным и лаконичным.

«Я согласился с членами Консервативной партии, что поиск нового лидера и нового премьер-министра должен начаться сейчас», — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Фокус в том, что Джонсон не ушел по-английски. Он остается как минимум до осени — пока не определится новый глава партии и, следовательно, премьер-министр. Может, поэтому он был спокоен во время объявления о своей отставке и даже почесал копчик?

«Борис Джонсон показал себя неграмотным, неструктурным, невзрослым политиком. Борис Джонсон заявил абсолютно свою негативную позицию в отношении Москвы, России», — прокомментировала политолог Инна Литвиненко.

Вот и гранды европейской политики, лидеры ведущих государств политкорректно промолчали. А Зеленский не сдержался. Признался, что будет скучать по Борису больше других. Написал, что все украинцы грустят из-за отставки. И понятно почему — именно Джонсон был самым оголтелым проводником украинских интересов на международной арене.

«У британцев уже прошла эйфория по поводу активной помощи Украине, потому что они сами сталкиваются с многочисленными проблемами, которые были вызваны и Brexit, и пандемией коронавируса. Избиратели уже будут смотреть, как будут расходоваться бюджетные средства» — рассказал Олег Охошин, старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.

Кто станет преемником Бориса Джонсона

Главный вопрос — кто сменит Джонсона. Среди первых кандидатов — министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Та самая, которая отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

«Лиза Трасс, которая прославилась кучей разнообразных ляпов, эта такая, знаете, дань времени. Какие-то взбесившиеся блондинки, специально подготовленные в качестве евробюрократов, выращенные из пробирки», — рассказал политолог Алексей Мартынов.

Второй кандидат — министр обороны Бен Уоллес. И это тот случай, когда один хуже другого, как для внутренней политики, так и для внешней, которая сейчас в Британии благодаря усилиям того же Джонсона сфокусировалась как раз на России.

«Это не значит, что не появится кто-то четвертый или пятый. В этой системе бывают очень неожиданные повороты. Дело в том, что выдвигаться может очень большое количество кандидатов — не три, не четыре, а 25» — сказал политолог, дипломат Ростислав Ищенко.

Другие борцы за пост — так называемый индийский блок. Бывший глава Минфина Риши Сунак уже заявил о намерениях. И если у него получится, он станет британским Бараком Обамой — первым премьером индийского происхождения.

«Возможно, индийский премьер Великобритании так же будет вести политику, которую могут оценить как предательство его индийскости. И пойдет на поводу у глубинного белого истеблишмента», — рассказал программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Неудавшийся Уинстон Черчилль

Джонсон, который всю свою карьеру пытался походить на Уинстона Черчилля и написал про него целую книгу, цитировал неоднократно и не всегда ссылаясь, так и не смог завоевать такого же уважения. Черчилля подданные назвали величайшим британцем в истории. Джонсона — пока только клоуном. И понятно почему: проблемы с мигрантами, энергетический кризис, рекордная инфляция и такой же рекордный рост бедности.

«Банк Англии заявил, что прогнозируется рецессия британской экономики, и спрогнозировал инфляцию порядка 10%. В ближайшее время каждая двадцатая семья столкнется с тем, что ее расходы будут превышать доходы», — рассказал писатель, публицист Алексей Стаценко.

И Джонсон сам вырыл себе яму. Ему сошла с рук даже пьянка с кабинетом в разгар ковидных ограничений. А последней каплей стало назначение Криса Пинчера, который чуть не изнасиловал мужчин на очередной вечеринке, ответственным за дисциплину в парламенте.

«Джонсон знал об этом еще три года назад и все равно назначил его на новую должность вместо того, чтобы уволить. А потом еще и соврал, что ничего не знал о скандале» — рассказал заместитель Бориса Джонсона с 2008-го по 2012 год Ричард Барнс.

Именно после этого правительство Джонсона стало разваливаться на глазах. 6 июля министры потребовали от премьера уйти в отставку. Тот отказался, и тогда они ушли сами — более 50 человек.

Хоть какие-то правила приличия решили соблюсти в Букингемском дворце. Там вообще не стали комментировать происходящее, отделавших дежурным сообщением, что Елизавета II провела с Джонсоном еженедельную аудиенцию. Он стал 14 премьер-министром на ее веку.