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Чего ожидать Москве от Лондона после отставки скандального премьер-министра, в комментарии 5-tv.ru рассказал политический эксперт Андрей Манойло.

Независимо от того, кто возглавит британское правительство после отставки нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона, отношения Великобритании и России не улучшатся. Напротив, с большой долей вероятности они станут еще хуже, рассказал 5-tv.ru политолог Андрей Манойло.

«Они все примерно такие же, как Джонсон. Придет человек из второго или даже третьего эшелона, еще более обремененный комплексами, и отношения станут еще хуже. Потому что нынешними британскими политиками движут не национальные интересы и не забота о процветании граждан, а мелочные обиды, комплексы и проблемы личного характера», — объяснил эксперт.

Также, по мнению Манойло, преемник Джонсона продолжит его внешнюю политику по поддержке Украины и агрессию в отношении России. Политолог подчеркнул, что вероятность прихода к власти в Британии противника поставок оружия Незалежной даже не нулевая, а отрицательная.

«Вероятность не нулевая, а минус 20%, потому что на участии в украинском конфликте британские чиновники, военные и бизнесмены делают деньги. Они не собираются отказываться от поставок оружия, за которое они рассчитывают получить деньги из реквизированных российских золотовалютных резервов. И скорее всего, по двойной наценке», — резюмировал Манойло.

Политолог также ранее объяснил истинные мотивы отказа от кресла главы британского правительства министра обороны Бена Уоллеса, которого прочили в наиболее вероятные преемники Бориса Джонсона.

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