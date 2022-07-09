«Кокетничает, как девочка»: политолог объяснил отказ Уоллеса от кресла премьера

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Глава Минобороны очень хочет возглавить правительство Великобритании, но боится проявить амбиции, считает Андрей Манойло.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, официально отказавшийся от борьбы за освободившийся пост лидера Консервативной партии и, соответственно, от кресла премьер-министра, на самом деле очень хочет и рассчитывает возглавить кабинет министров Великобритании. Однако он не может заявить об этом прямо и вынужден прибегать к «обходным маневрам».

Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Андрей Манойло. Он разъяснил тактику Уоллеса, с помощью которой тот намерен все же занять резиденцию премьера на Даунинг-стрит.

По мнению эксперта, британский министр обороны еще довольно молодой человек, который, будучи членом кабинета Бориса Джонсона, по характеру и поведению очень напоминал своего шефа. В частности, с той же регулярностью делал провокационные безответственные заявления.

«И вот пока Джонсон доминировал, и репутация его не упала ниже плинтуса, а британское общество испытывало любопытство к его экстравагантным выходкам, вроде и Уоллес тоже был „в кассу“. Сейчас, когда Джонсон ушел именно из-за своего поведения, Уоллесу сложно и рискованно заявлять свою кандидатуру на должность премьер-министра. Он понимает, что как только заявит себя, как кандидата, ему тут же все припомнят», — пояснил Манойло.

Политолог отметил, что Уоллес — политик не первой категории, поэтому его «могут в грязи вывалять, освистать, окунуть в бочку с дегтем и опозорить на всю дальнейшую жизнь». Не исключено, что и его карьера при этом будет сломана.

В связи с этим Уоллес не рискует напрямую заявлять свои амбиции на пост главы кабинета министров, отмечает Манойло. Сейчас глава Минобороны занял выжидательную позицию в расчете, что «дядечки из политического окружения» вскоре придут к нему и скажут, что только на него осталась надежда.

«И начнут его так „пихать“ на премьерство, что он скажет, что не ищет этого поста, но поскольку он человек ответственный, то вынужден включиться в гонку. Думаю, что тактика у него именно такая. Был бы он сильным политиком, ничего этого бы не было, а так у него, как у девочки, кокетство», — заключил Манойло.

Ранее стало известно, что Бен Уоллес, которого рассматривали как самого вероятного преемника уходящего Бориса Джонсона, отказался выдвигать кандидатуру на пост лидера Консервативной партии, который должен будет возглавить и британское правительство.

«После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии», — написал Уоллес в своем Twitter-аккаунте.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как журналист и радиоведущий Армен Гаспарян прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.