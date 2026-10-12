Сон под смертельным грузом: чем и для кого опасны утяжеленные одеяла

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sergey Mironov

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Утяжеленные одеяла обещают крепкий сон и расслабление, но иногда становятся причиной серьезных проблем со здоровьем.

Утяжеленные одеяла покупают в надежде расслабиться и крепче спать. Но дополнительный вес может вызвать дискомфорт, а в некоторых случаях — стать опасным.

Как выбрать нагрузку, на что обратить внимание в составе и кому такой аксессуар не подходит? Ответы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Чем может быть опасно утяжеленное одеяло

www.globallookpress.com/Jeremy Maude

В Свердловской области судят воспитательницу детского сада. Во время тихого часа женщина накрыла трехлетнего мальчика семикилограммовым одеялом и ушла заниматься уборкой. Ребенок задохнулся.

В Магнитогорске после ночи под утяжеленным одеялом у девушки отекло горло и сильно заплыли глаза. Оказалось, из подкладки высыпался наполнитель, который пострадавшая сравнила со стекловатой.

«Эксплуатация утяжеленного одеяла может привести к удушению», — говорит эксперт шоурума товаров для сна Ярослав Панин.

При этом продавцы не скрывают: такой товар — не гарантированное средство от бессонницы, а скорее аксессуар для уюта. Ощущения индивидуальны и зависят не только от веса, но и от размера и толщины изделия.

«Пышное одеяло будет создавать ощущение каркаса, который давит на вас. Если говорить про тонкое одеяло, оно будет вас обволакивать», — объясняет Ярослав Панин.

Идея использовать давление для расслабления связана с концепцией сенсорной терапии. В середине прошлого века в США доктор зоологии Тэмпл Грандин заметила, что испуганные коровы быстро успокаиваются в тесном загоне. Изучение воздействия глубокого давления на нервную систему человека привело к появлению «машины для объятий». Однако обещания крепкого сна сами по себе не решают проблему стресса.

Что внутри одеяла: как наполнитель влияет на уход и безопасность

www.globallookpress.com/Justus Klingel

Вес утяжеленных одеял может составлять от пяти до двадцати килограммов. Дополнительную нагрузку создают разные материалы.

«Наполнители у утяжеленных одеял могут быть из стеклянных шариков, из пластиковых шариков и натуральных наполнителей», — говорит сомнолог Надежда Арсентьева.

Иногда производители используют гречишную шелуху или гималайскую соль. Такие варианты требуют особого ухода.

«Соль при большом количестве воды, соответственно, будет растворяться. Гречишная лузга, соответственно, будет впитывать влагу. Возможно размножение патогенной микрофлоры», — объясняет Ярослав Панин.

Одеяла с пластиковыми гранулами можно стирать, но с их весом справится не каждая машинка. Поэтому нередко приходится делать это вручную. Еще один вопрос — качество самого наполнителя. Профессор базовой кафедры индустрии качества РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Пехташева обращает внимание на возможные риски неизвестного состава.

«А вдруг это сделано из отходов? Вдруг в эти отходы что-то входит, краситель какой-нибудь? А вдруг этот краситель будет что-то содержать? Мы не знаем», — говорит эксперт.

Стеклянные шарики — инертный материал. Но важно, чтобы микросферы были изготовлены из качественного стекла: иначе со временем они могут потрескаться и превратиться в песок с острыми гранями.

Как подобрать вес утяжеленного одеяла и кому оно не подходит

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Wosunan Photost

Чтобы проверить реакцию организма на дополнительную нагрузку, ведущий программы «Страна советов» Роман Перелыгин принял участие в эксперименте под наблюдением сомнолога. Ему измерили пульс, давление, насыщение крови кислородом и электрическую активность мозга с помощью портативного электроэнцефалографа.

До увеличения нагрузки пульс составлял 65 ударов в минуту, давление было нормальным. Затем поверх тяжелого одеяла положили мешок с песком.

«Примерно такое давление испытывает детский организм под взрослым одеялом. Делать это категорически запрещено», — подчеркнул Роман Перелыгин.

Дополнительный вес вызвал дискомфорт. По словам сомнолога, неприятные ощущения — основной сигнал, что нагрузка подобрана неправильно.

«Вы почувствовали дискомфорт, и это основной показатель, что одеяло не подходит с таким весом. Неправильно выбран вес», — объясняет Надежда Арсентьева.

Ориентир для подбора веса утяжеленного одеяла — 10% от массы тела. Для детей от пяти до семи лет норма — два-три килограмма, примерно такое давление оказывает обычное плотное пуховое одеяло.

«Пока ребенок имеет слабый мышечный каркас, может не понять, что ему не хватает воздуха, и не сможет скинуть с себя одеяло», — предупреждает Ярослав Панин.

Утяжеленные одеяла не рекомендуются детям до пяти лет, пожилым людям с проблемами кровообращения и пациентам с астмой. Помните, что во время сна все биологические ритмы замедляются, и дополнительная нагрузка может действовать угнетающе. Если под одеялом тяжело дышать или возникает ощущение чрезмерного давления, терпеть ради обещанного расслабления не стоит.