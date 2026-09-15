От Бога или от лукавого: как распознать вещий сон и не поддаться обману дьявола

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Священник объяснил, когда стоит прислушаться к ночным видениям, а когда — немедленно забыть.

Православная церковь призывает верующих к трезво и осмотрительно относиться к сновидениям, не впадать в крайности. Грань между полным неприятием и излишним доверием чаще всего приходится проводить самому христианину.

Но как отличить вещий сон от обычной фантазии? И не является ли увлечение толкованием снов грехом, эксклюзивно 5-tv.ru объяснил руководитель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Как церковь относится к вещим снам

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Вообще церковь с большим недоверием относится ко всему, что связано со сном и с подсознательным, ведь богословы еще не раскрыли до конца механизм их формирования. И нельзя сказать, что сновидения можно воспринимать объективно.

«Часто люди слишком доверяют снам, думая, что это та же самая реальность, только ночью. И, конечно, этому способствуют всякие суеверия, оккультные практики и так далее. Но это как раз церковью совсем не поддерживается», — отметил Волков.

Однако церковь не исключает и правильной интерпретации снов. Не запутаться поможет условное разделение на три категории.

Первая — это обычные сновидения, не связанные с духовной жизнью человека. На них вообще не нужно обращать внимания.

«Они обычно бывают в поверхностном сне, ближе к утру, когда человек уже начинает просыпаться. В глубоком сне у человека снов обычно не бывает, поэтому лучше спать ложиться вовремя и перед сном молиться», — пояснил Волков.

Вторая категория — сны от лукавого.

«Это один из очень устойчивых путей, которыми пользуется дьявол для того, чтобы сбить человека с его пути», — предостерег священник.

Третья категория — сны, через которые может действовать Бог.

«Необязательно сам Господь является человеку. Может быть, какой-то ближний, может быть, что-то еще, это может быть даже что-то пугающее, но в любом случае человек чаще всего понимает и осознает, почему это во сне является», — отметил Волков.

Чем опасно толкование снов

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Особую тревогу у церкви вызывает чрезмерное увлечение сновидениями.

Церковь относится неодобрительно к попыткам толковать сны и разгадывать некие загадки, которые якобы в них зашифрованы.

«Бог не играет с человеком в загадки, Бог не фокусник. Если человеку нужно что-то для себя понять или осознать, то он это поймет и осознает, и для него не будет каких-то таких загадок, которые собьют его с толку», — подчеркнул священник.

Не только толкование снов, но и обращение к сонникам, гаданиями — это грех.

Каким снам можно верить

5-tv.ru

Церковь признает, что в некоторых случаях сновидения могут быть значимыми.

«Но для этого нужно, чтобы жизнь человека была праведной, чтобы эти сны повторялись и совершались как-то более-менее регулярно. И опять же, чтобы человек не пытался через сны устроить свою жизнь», — подчеркнул Волков.

Священник отметил, что чаще всего такими оказываются, например, явления усопших. Еще полезно бывает прислушаться, если совесть христианина неспокойна сама по себе.

«Вот человек совершает какое-то безобразие. И он сам себя не очень-то одергивает. Он понимает, что вроде оступился, но себя оправдывает. А тут один, другой сон намекает ему, что вот, может быть, не стоит по этому пути идти, лучше остановиться. Тогда, конечно, надо прислушаться», — посоветовал священник.

Но даже в этом случае не стоит доверять на 100%.

«Здесь есть всегда очень большой процент связи с нейрофизиологией, с тем, из-за чего мы переживаем, о чем думаем, связи с нашим бессознательным, которое где-то начинает проявляться», — добавил он.

Каким снам нельзя верить

5-tv.ru

Существуют сны, источником которых является дьявол.

«Духовная сущность, к которой имеют определенное отношение и наши сновидения в какой-то степени, она ведь не только добрая, но и злая. И эта злая духовная сущность — дьявол», — предупредил священник.

Через духовное и подсознательное Сатана вполне способен забраться в человеческую душу и начать ей управлять. По словам священника, дьяволу довольно просто подбросить человеку во сне что-то, чтобы искусить его и обмануть.

Сны от лукавого могут быть как слишком притягательными, сладкими и теплыми, так и, наоборот, чрезмерно страшными, поднимающими в человеке глубинные скрытые чувства или воспоминания.

Как различать сны от Бога и от лукавого

5-tv.ru

В Писании и житиях святых известны случаи, когда Бог или ангел-хранитель вступали в диалог с человеком через сновидения. Как не упустить их?

«Всегда для христианина должен быть один очень важный, важный инструмент — это трезвость. Трезвое восприятие себя и определенное недоверие. Не грех не доверять снам», — подчеркнул Волков.

Он напомнил, что даже святые, которым являлся Господь во снах, отказывались от этих видений в первый и второй раз.

«Но уж на третий раз, когда какое-то явление происходит, и оно более-менее одинаковое, то тогда уже можно как-то его воспринимать и осознавать», — пояснил священник.

Ключевым условием для правильного восприятия снов является нормальная христианская жизнь. Если человек исповедуется, причащается, не совершает страшных грехов, а также регулярно не находится в состоянии алкогольного опьянения и не имеет психиатрических проблем, то при трезвом, адекватном взгляде на сон разрешено обратить внимание.

«А если у человека и так в жизни какая-то каша, и он то к гадалкам ходит, то в храм, то еще какой-нибудь йогой занимается, то выпьет с друзьями, <…> тогда не надо удивляться тому, что во снах всякий винегрет», — предупредил Волков.

Как избежать греха

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов

Если православный христианин столкнулся со сном, который вызывает тревогу или кажется посланным от лукавого, его важно постараться забыть и не пытаться пересказать его кому-то.

Проснуться, помолиться и заняться своими делами.

«Нужно не оставлять ни секунды для того, чтобы потом про него вспоминать. Сон имеет очень легкую эфемерную сущность. Он очень быстро испаряется, если мы не зацикливаемся на нем и не оставляем его в памяти», — посоветовал он.

В случае, если сон вызывает беспокойство или кажется значимым, священник рекомендовал не предпринимать самостоятельных действий.

«Всегда лучше прийти в храм, помолиться и попросить священника как-то побеседовать на тему, которая беспокоит», — посоветовал Волков.