Дана Борисова замерзла при минус 160, а Шаляпин едва не умер: звезды увлеклись биохакингом

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Знаменитости идут на разные ухищрения в попытке сохранить молодость. Что на этот раз оказалось в топе предпочтений селебрити, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Российские звезды повально занялись новомодным течением, имя которому — биохакинг. Что они готовы вытерпеть в погоне за молодостью? Зачем телеведущая Дана Борисова хотела заморозить голову азотом? Из-за чего Прохор Шаляпин едва не отправился на тот свет? И как продюсер Пашу дышит клетками? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Оказывается, на днях поклонники Прохора Шаляпина могли навсегда потерять своего кумира. Певец признался: чуть не отдал душу богу из-за приема витаминов.

«Это не транквилизаторы, это не лекарство. Это БАД. И можно было две таблетки выпить. Я выпил одну, слава богу. <…> В вечный сон чуть не погрузился. У меня вот так голова кружилась», — делится Прохор Шаляпин.

Артисту сразу стало плохо. Он испытал все симптомы сильнейшего отравления. Исполнитель уверен, что купил подделку.

«Я испугался. Мне казалось, что я умираю, то есть что у меня что-то нарушено. Я весь день ничего не хотел есть, ничего не хотел пить. Весь день заставлял себя пить воду, и только через 36 часов после приема меня отпустило. Во мне 96 килограммов, я здоровый бык, извините, и вот так я чуть не помер. Поэтому я всех предостерегаю: ребят, проверяйте», — заявляет Прохор Шаляпин.

Поклонники задумались: зачем Шаляпину понадобились БАДы? Артист не стал утаивать — он был недоволен качеством ночного сна.

«Я в кровати пребываю восемь-девять часов. Я сплю все это время, у меня нет бессонницы, никаких там особо тревожностей. Но стал замечать, что я не набираю глубокий сон, фазы сна. Я прочитал: заявили, что надо, чтобы этого сна было хотя бы полтора-два часа за ночь глубокого, тогда вы перезагружаете мозг», — рассказывает певец.

Прохор Шаляпин увлекся ныне модным биохакингом. Это течение якобы позволяет человеку замедлить старение, улучшить деятельность мозга и физические показатели тела. Звездные поклонники этой науки соблюдают диеты на основе генетических тестов, используют биодобавки и мониторят организм с помощью умных устройств.

«Я занимаюсь силовыми тренировками, на секундочку, функциональными. Я мышечную массу наращиваю. У меня какой-то самый простой (фитнес-браслет. — Прим. ред.), мне кажется, две-три тысячи рублей», — уточняет блогер Ксения Дукалис.

Артисты в погоне за молодостью идут и на более радикальные меры. Муж певицы Ханны, 42-летний продюсер Пашу, увлекся новомодными дыхательными техниками.

Актер Никита Ефремов и певец Влад Топалов посещают ледяные бани.

А телеведущая Дана Борисова решилась на экстремальное охлаждение тела парами жидкого азота. На процедуру она взяла с собой и съемочную группу «Светской хроники». Криолог пообещал звезде обновление кожи и победу над целлюлитом.

«Во время охлаждения кожа охлаждается до нуля градусов. Вы сейчас зайдете, ваша кожа, если померить, 32 градуса. А самое главное, здесь стресс идет для головы, потому что вы стоите и мозги не знают, что происходит с кожей», — объясняет криолог Юрий Ходаковский.

«Может, еще и лицо заморозить?» — спрашивает Дана Борисова.

И вот отважная блондинка смело шагнула в кабину. С первыми клубами пара решительности Даны поубавилось. Температура внутри криосауны — минус 160 градусов.

«Руки поднимайте», — говорит криолог.

«Холодно», — отвечает Борисова.

Биохакинг — увлечение не из дешевых. Стоимость заботы о здоровье варьируется от 40 тысяч до рекордных 160 миллионов рублей в год. Так, недавно шоумен Гарик Харламов, прежде чем сесть на диету, сдал анализ крови на пищевую непереносимость. Его стоимость — примерно 20 тысяч рублей. Кстати, такой же делала и Дана Борисова.

«Мне нутрициолог прописала недельную диету, она называется кофейно-ягодно-белковая. Специально для меня по моим анализам рассчитала», — уточняет телеведущая Дана Борисова.

«Это иммуноферментный анализ. Но здесь нюанс в том, что это все-таки дорогие реактивы. Иммуноглобулин в обычной лаборатории стоит, например, в регионе даже 600 рублей, а в этом анализе он будет стоить 200 рублей. То есть это честная цена. Здесь просто их 111, этих иммуноглобулинов, и, соответственно, считаем цену», — отмечает диетолог Марият Мухина.

Врачи уверяют: в заботе о здоровье важно соблюдать меру. Постоянный мониторинг организма может приводить к неврозам. А неконтролируемый прием различных препаратов для омоложения часто вызывает обратный эффект.

«Даже биодобавка йод может вызвать йод-базедов. Это когда глаза вылазят. Вот это которая уродующая эндокринная офтальмопатия. И красивая женщина может превратиться в монстра с выпученными глазами», — заявляет эндокринолог Евгений Греков.

Врачи предостерегают: прежде чем экспериментировать с омолаживающими процедурами, необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний и оценить риски.