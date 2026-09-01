Укротить лихачей доставки: куда жаловаться на курьеров, нарушающих ПДД

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roman Denisov

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Курьеры на электровелосипедах нередко становятся причиной ДТП из-за опасной езды. Разбираемся, куда обращаться, если доставщик нарушает правила, несется по тротуарам и создает угрозу пешеходам.

Летящие со скоростью света курьеры пугают, хотя статистика не показывает катастрофического роста происшествий. По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, с 2024 по 2025-й столичные доставщики получили более 100 тысяч штрафов — в основном за проезд на красный свет и движение по тротуарам.

А ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области в марте прошлого года из 200 остановленных курьеров выявило нарушения у 160 — у большинства мощность электровелосипедов в четыре раза превышала разрешенную.

И все равно число случаев немаленькое. Проблема в том, что на сегодняшний день нет единого закона, регулирующего работу курьеров.

Куда жаловаться на безумных доставщиков? Как вообще обстоят дела с регулированием их передвижения, какие штрафы грозят нарушителям и будет ли единый закон, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков.

Какие правила ПДД должны соблюдать курьеры

Куда жаловаться на курьеров, доставщик нарушил ПДД. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

«В Российской Федерации еще не сформированы требования на федеральном уровне к сервисам доставки. Я надеюсь, что этой осенью появится проект федерального закона», — отметил Митюков.

Пока регулирование осуществляется на уровне регионов.

В Москве с 2024 года действует приказ Департамента транспорта, который регламентирует передвижение курьеров на мопедах и требует обязательной установки специальных модулей.

«Все курьеры данной системы должны быть зарегистрированы, иначе они не могут осуществлять доставку на территории города Москвы. А в этой системе исчерпывающие данные по каждому курьеру — где родился, прописка, откуда приехал, где сейчас живет, номер патента и так далее», — рассказал президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России.

Аналогичные меры действуют в Санкт-Петербурге на основании постановления губернатора. Другие субъекты РФ также прорабатывают локальные акты.

К тому же, правила передвижения курьеров различаются в зависимости от используемого транспорта. Например, водители автомобилей и мотоциклов обязаны двигаться только по проезжей части, а для велосипедов приоритет — велодорожки. При их отсутствии допустимо ехать по правому краю проезжей части либо по обочине.

Под какую категорию ПДД подпадает электровелосипед курьеров

Куда жаловаться на курьеров, доставщик нарушил ПДД. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Значительная часть доставок выполняется на электросамокатах и электровелосипедах.

«Сейчас по сегодняшним требованиям электровелосипед относится к категории велосипед: 250 ватт мотор и скорость не более 25 километров в час», — подчеркнул эксперт.

Если мощность не выше 250 ватт, допускается движение по тротуарам — при условии, что это не создает неудобств для пешеходов. Устройства с большей мощностью приравниваются к мопедам: им следует передвигаться по проезжей части или по велополосам, отмечает эксперт.

«Мы выступали за то, чтобы выделить в отдельную категорию электровелосипед, с тем чтобы не относить их к велосипедам, как это сейчас в действующих ПДД, но посмотрим, что будет в проекте новых изменений ПДД», — подчеркнул Митюков.

Куда жаловаться на несоблюдающих ПДД курьеров

Куда жаловаться на курьеров, доставщик нарушил ПДД. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Новая редакция ПДД ожидается к осени 2026 года, предположительно в конце октября — начале ноября. С высокой долей вероятности в ней будет прописана государственная регистрация велосипедов. Пока неясно, будет ли это регистрация в ГИБДД или через «Госуслуги».

Пока что эффективным методом воздействия на курьеров‑нарушителей считается обращение к их работодателям. Службы доставки легко идентифицировать: у курьеров есть фирменная одежда, аксессуары с логотипом, а на сумке — идентификационный номер. Если сотрудник допустил административное нарушение, сведения о нем можно передать в компанию по телефону на сайте доставки.

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В каждой службе доставки действует строгий внутренний регламент с правилами, ограничениями и системой штрафов. При поступлении жалобы компания, скорее всего, оперативно примет меры. Главное — зафиксировать сам факт нарушения.

При серьезных инцидентах — например, если курьер нарушил ПДД или сбил пешехода — в первую очередь нужно обращаться в полицию и ГИБДД. Пожаловаться на опасное поведение доставщиков также можно в администрацию города — через мобильное приложение или по горячей линии.

Если же произошло ДТП с курьером, стоит придерживаться такого порядка действий:

Сделать фото и видео, записать контакты очевидцев. Вызвать экстренные службы по номеру 112 — полицию и, если требуется, скорую помощь. Собрать данные о курьере: имя, телефон, название службы доставки. При официальном трудоустройстве можно запросить сведения о работодателе. Обратиться к врачу и оформить медицинское заключение — оно понадобится для дальнейших разбирательств (в суде или со страховой компанией), даже если травмы кажутся незначительными. Подать заявление в полицию. Если курьер уехал с места аварии, это расценивается как административное правонарушение по статье 12.27 КоАП РФ. Связаться со страховой компанией. При наличии у курьера страховки ущерб может быть возмещен по полису. Если страховки нет, компенсацию придется взыскивать через суд — как с самого курьера, так и с его работодателя (если сотрудник оформлен официально).

Как крупные города борются с курьерами-лихачами

Куда жаловаться на курьеров, доставщик нарушил ПДД. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

За нарушение локальных требований предусмотрены штрафы по региональным КоАП. В Москве штрафы для юридических лиц составляют от 50 до 200 тысяч рублей единовременно. В Санкт-Петербурге суммы выше: за неисполнение требований губернатора компания может заплатить от 200 до 800 тысяч рублей.

На региональном уровне определяются составы нарушений. В Москве, например, это отсутствие регистрации в системе или езда без ограничивающего устройства. В Санкт-Петербурге — въезд в запретные зоны или отсутствие идентификационных номеров на сумке или велосипеде.

Одним из ключевых направлений борьбы с беспределом на тротуарах стала идентификация курьеров. В Москве уже создана большая информационная система, где собраны данные по каждому курьеру, включая место рождения, регистрацию и номер патента.

В скором времени аналогичные системы появятся в Санкт-Петербурге и других регионах. Кроме того, в Москве с 2025 года электровелосипеды без IOT-модуля, ограничивающего скорость, считаются вне закона. Однако проблема в том, что это требование соблюдают не все.

«Многие компании достаточно ответственно подошли и поставили на свои парки IoT-модули. Прошло какое-то время, и этот добросовестный бизнес оказался в неконкурентной истории с теми, кто эти парки не оборудовал. Получается, что они потратились, вложили средства, но не было достаточно жесткого администрирования со стороны города. Поэтому курьеры говорят: «Зачем мне брать велосипед с модулем, когда я буду брать велосипед без модуля, гонять на нем 50 километров в час. Мне за это ничего не будет, никаких штрафов не приходят», — констатировал Митюков.

Как государство решает проблему с курьерами-лихачами

Куда жаловаться на курьеров, доставщик нарушил ПДД. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

С сентября 2026 года запускается пилотная версия федерального чат-бота для жалоб на курьеров.

«Мы совместно с бизнесами сейчас в Санкт-Петербурге, а далее в других субъектах Российской Федерации, запускаем чат-бот, которому каждый житель может отправить свое сообщение с жалобой на курьера, и она тут же будет обработана компанией, и она даст обратную связь», — рассказал Митюков.

Бот будет работать на основе искусственного интеллекта. Если заявитель не укажет все необходимые данные, робот задаст наводящие вопросы. К обращению можно будет прикрепить фото и видео. После этого информация направится в конкретные компании. Они будут давать обратную связь заявителю, а через месяц вся статистика о нарушениях будет выгружаться в профильные комитеты регионов.

Параллельно с этим сервисы доставки усиливают внутреннюю работу по обучению курьеров правилам дорожного движения.