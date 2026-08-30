Доставка в больницу: в России растет число ДТП с курьерами на электровелосипедах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Минтранс пообещал новые поправки в ПДД.

Будущее наступает с такой скоростью, что нам и не снилось. В Пекине состоялись Вторые Всемирные игры роботов-гуманоидов. Формально было 16 стран, но по сути это были внутрикитайские соревнования, потому что 97% мирового производства подобных устройств сосредоточено в Поднебесной. Да, они еще несовершенные, делают порой нелепые движения, но это все пока, потому что и достижения есть: на дистанциях 400 и 100 метров эти «китайские болванчики» побили человеческие рекорды. Все, Усэйн Болт уже не король, пальма первенства у робота X-Humanoid из команды «Тяньчжуо». К слову, еще в прошлом году он бежал в два раза медленнее. И пока тормозить не научился, ну ничего, научится. И побежит еще быстрее. А потом и на работу выйдет — на завод, в поле, на улицы.

Какая профессия по итогам первой половины 2026 года в России самая популярная вы, наверное, догадываетесь: курьер. Вышла любопытная статистика: самые быстрые курьеры, оказывается, летом работают в Новосибирске. От кафе или ресторана до клиента долетают за девять минут. На втором месте — Уфа, на третьем — Ростов. Логика, на самом деле, простая: чем больше по площади город, тем дольше едет заказ. Поэтому обе столицы в числе отстающих.

Как следствие, за первые пять месяцев этого года, то есть еще до начала «лета подработок», количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 32%. Произошло более 1100 таких аварий, в каждой минимум один пострадавший, 11 человек погибли.

Есть предложения ввести номера на электромопеды, ввести курьерское ОСАГО, чтобы, если что, оплачивать ущерб, но пока это все проекты на бумаге. А как реально навести порядок на тротуарах — задумался корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Санкт-Петербург: курьер на скорости сбивает мужчину на выходе из подъезда.

Новосибирск: девушка спокойно идет по пустому тротуару, позади нее виден силуэт велосипедиста. Объект массой в 100 килограммов летит со скоростью 25 километров в час. При ударе это сравнимо с выпадением человека со второго этажа.

И такое происходит регулярно. С тротуара прыгают на велодорожку, оттуда на проезжую часть. Им можно везде. Потому что непонятно, на чем конкретно они едут.

«Электровелосипед, он до сих пор мы не понимаем, к какой категории транспортных средств он относится, будь то мопед, будь то средства индивидуальной мобильности, будь то велосипед. То есть в целом с определенными допусками он может быть и первым, и вторым, и третьим», — сказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

В ПДД все довольно поверхностно. Мощность электровелосипеда меньше 250 ватт — тротуары и велодорожки в полном распоряжении. Скорость должна быть ограничена — 25 километров в час. Если ватт больше — это уже скутер, для него нужны права.

«Больше 25 километров в час — она уже более опасна, и вероятность смертельного исхода в случае ДТП, она резко возрастает», — прокомментировал профессор кафедры автомобилей МАДИ Виталий Гаевский.

Чтобы получить статус велосипеда, пусть и электро-, нужны еще и педали. И при продаже они есть даже на самых мощных.

Мы стояли 40 минут на оживленном перекрестке. Каждый второй велокурьер проезжал не по правилам, даже не замечая нашу съемочную группу.

На экране карта города с красными и зелеными точками точками — это нарушения ПДД. В Екатеринбурге запустили экспериментальный проект, в котором с помощью камер с искусственным интеллектом отслеживают все средства мобильности, в том числе и велокурьеров. Выяснили, что только 4% поездок проходят по закону из 56 тысяч.

«В режиме реального времени мы видим все нарушения, на каком перекрестке кто не спешился», — поделился начальник отдела автоматизации управления дорожным движением Александр Разумов.

Еще два года назад Минтранс предлагал проект закона: регистрация каждого электровелосипеда, новая система штрафов и четкая классификация. От реализации отказались уже через месяц. Вместо федеральных появились региональные нормы, самые жесткие в Москве.

«Вот эту модель мы чаще всего видим на улице. Его мощность 240 ватт, а максимальная скорость в районе 35 километров в час. Поэтому арендодатели специальным устройством ограничивают скорость до 25 километров в час», — продемонстрировал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Ограничитель или IOT-модуль обязательно нужно устанавливать во все курьерские электровелосипеды в Москве. Но его наличие могут проверить только полицейские и только в ходе специального рейда.

Это Сочи: здесь только за лето выписали больше 2,5 тысячи штрафов. Полицейские вынуждены по наитию отбирать электровелосипеды и отправлять на экспертизу, где уже в лаборатории могут замерить мощность. Заряженной может оказаться даже самая привычная и популярная модель.

Контейнеры, переделанные в гаражи, люди ходят здесь редко. Подходим к местным и представляемся курьерами. После небольшого диалога нам уже готовы помочь снять ограничитель и даже увеличить мощность, чтобы гонять как на мотоцикле. И это очень популярная услуга, говорят курьеры.

Сами продавцы не стесняются занижать цифры в паспорте электровелосипеда. Вот компания, которая сертифицирует любые товары, которые можно привезти из-за границы. За 20 тысяч нам предлагают хоть мотоцикл назвать миксером, причем с мощностью не более 250 ватт.

Только в прошлом году в МВД зафиксировали почти две тысячи аварий с электровелосипедами. И это те случаи, когда они не успевали сбежать с места ДТП.

Пока пешеходам предлагают писать в поддержку. В начале сентября в Санкт-Петербурге начнут тестировать чат-бота, куда люди смогут сообщить о курьерах-нарушителях.

«Чтобы граждане не обращались в массовую инстанцию, у них было одно единственное окно, куда они могли жаловаться, а мы быстро выходить с обратной связью», — пояснил президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александр Митюков.

Минтранс накануне все-таки пообещал новые поправки в ПДД для СИМов и электросамокатов. Они даже могут вступить в силу, теперь уже в конце осени. Как раз, когда сезон будет закончен.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.