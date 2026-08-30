Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Спорный брачный договор и миллионы, исчезнувшие после развода. Отец Яниса Тиммы впервые откровенно рассказал, почему не верит Анне Седоковой и в чем обвиняет бывшую жену сына.

Разбирательства вокруг гибели бывшего мужа певицы Анны Седоковой, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, продолжаются. Семья спортсмена винит во всем российскую артистку, та в свою очередь все отрицает и рассказывает об ужасах совместной жизни.

Но что произошло на самом деле? Как певице удалось получить подпись на брачном договоре, лишившем Яниса всего имущества? Правда ли, что за несколько часов до трагедии между ними произошел страшный скандал? И почему Седокова даже не пришла на прощание с бывшим мужем? На эти и другие вопросы ответил отец баскетболиста Райтис Тимма в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

— Каким был Янис Тимма до встречи с Анной Седоковой? В какой момент он изменился?

— До встречи с Седоковой он был великолепный спортсмен, отец, муж и сын. Уважал и дружил с людьми, которые ему много помогали в жизни и в карьере. Он был великолепным товарищем, коллегой по команде, относился ко всему с пониманием, с уважением. А изменился он в тот момент, когда познакомился с Седоковой.

— Был ли Янис счастлив и спокоен в первом браке с латвийским блогером Саной Ошей?

— Во время первого брака Янис был счастлив, он понимал, для кого он живет и какие цели жизни у него.

— Как вы познакомились с Анной Седоковой? Какое она впечатление она произвела на вас?

— К моему большому сожалению, ничего неладного я не почувствовал. Я вообще никогда ничего неладного не чувствовал, но, конечно, всем было понятно, что жизнь у него сложилась совсем не так, как она должна была сложиться. Познакомился я с ней в ресторане в Москве. После игры команды «Химки». За столом сидели люди из руководства баскетбола России, коллеги по команде, игроки, мой брат, а также еще две женщины: Седокова и (блогер Ида. — Прим. ред.) Галич. Во-первых, я не знал, сколько у ей (Седоковой. — Прим. ред.) лет, но я заметил, что она явно старше Яниса. Мне это не нравилось. Но я подумал, что это не мое дело. Каждый выбирает сам себе женщину, и это его жизнь, а не моя. Во-вторых, Седокова никак не могла понять, что я не слышал о ней никогда и не знаю, кто она такая. Попросила, чтобы я подписался на нее в Instagram*.

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

— Анна Седокова рассказывает об ужасах совместной жизни с Тиммой, якобы он вел себя агрессивно и бросался на нее с ножом. Расскажите, каким Янис возвращался в Латвию из Москвы?

— Раздражительным он точно стал. Помаленьку целеустремленно Седокова достигала своего, как я понимаю. Это все было заранее запланировано. И в итоге, Янис прекратил общаться со всеми, кто ему ранее был дорог. Со всеми, представляете?

— Ваш адвокат заявила, что нотариус из американского штата Флорида никогда не заверяла брачный договор Тиммы и Седоковой. Как именно, по-вашему мнению, Анне удалось получить подпись Яниса на документе, который лишил его всего имущества после развода?

— Думаю, что она Яниса обманула. Но этот документ не имеет никакой юридической силы, он не соответствует никаким законам и правилам, о чем нотариус их предупреждала — это не договор, лишь подписи. Я думаю, что здесь Седокова двигалась по схеме какой-то ранее придуманной. Ну, очевидно, у кого-то, скорее всего, похожая фальсификация получилась. Но тут-то все получилось по-другому, и Седокова, очевидно, не ожидала, что получит такое юридически подкованное противостояние.

— Седокова выкладывает в соцсети видео, где она плачет под грустную музыку. Верите ли вы ей?

— Эта инстаграмная* скорбь стоит крапивницы (Седокова ранее заявила, что заболела крапивницей, когда встретила Тимму. — Прим. ред.) и психиатрической клиники и, наверное, впереди еще что-нибудь такое интересное и полезное для нее.

— В шоу-бизнесе говорят, что Анна — мастер манипуляций. Как вы думаете, использовала алкоголь или психологическое давление, чтобы заставить Яниса подписать документы?

— На этот вопрос я могу ответить только так, что не знаю, но допускаю, что использовала все свое мастерство и, может быть, и какие-то препараты, алкоголь, не знаю, наркотики. Допускаю это.

— В сети бурно обсуждают версии гибели Яниса Тиммы. Якобы за несколько часов до трагедии он с Седоковой страшно ругался по телефону. Вы что-нибудь знаете про это?

— Абсолютно верно. Этот разговор, который все видели на съемке домофона, стал последней каплей (для Яниса Тиммы. — Прим. ред). И разговаривал Янис с Седоковой. Это понятно по ее же скринам из своего же телефона. Янис (начав жить с. — Прим. ред.) с Седоковой потерял работу, деньги, друзей, семью и в итоге и жизнь.

— Друг Тиммы утверждает, что Седокова не пришла на опознание бывшего мужа. Почему, по-вашему мнению, она так панически побоялась взглянуть на его тело? Ей было стыдно, страшно или безразлично?

— Скажу так, она не знает, что такое стыд. Поэтому ей не было и тогда стыдно, и сейчас. Конечно, безразличие. У нее не было времени, надо было срочно лететь в Америку снимать и прятать все, что было на счетах оставшееся. Ей была безразлична и собака Бу, которая в Америке была в собачьей гостинице больше полугода, и животное там считалось брошенным. Судьба Бу была на волоске, когда мне с помощью моего друга Марка Пугачева удалось спасти его, Седокова объявила, что я собаку украл. Теперь она мечтает, как она сама пишет, что ворвется ко мне домой и отберет собаку. Ну… Я каждый вечер сижу у окна и жду дорогую Анечку, когда же она решится на вторжение. Очень интересно посмотреть на это.

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

— Если бы сейчас Анна Седокова сидела напротив вас и смотрела вам в глаза без камер, без адвокатов, без соцсетей, что бы вы ей сказали?

— Ну, во-первых, она никогда не будет сидеть напротив меня и тем более смотреть мне в глаза. А во-вторых, понять и простить ее я вообще не собираюсь. Почему она не обращалась ни ко мне, ни к маме, когда весь этот так называемый ужас ее жизни, там угрозы от Яниса, еще какие-то там действия, когда это все началось, почему она не обращалась ни ко мне, ни к маме? Мы бы спасли Седокову от Яниса, а Янис жил бы сейчас. Виновата или не виновата, жертва или не жертва, но Седаковой смерть Яниса была на руку.

Любовь, развод, смерть, война: история отношений Седоковой и Тиммы

Анна Седокова и Янис Тимма познакомились летом 2019 года и прожили вместе несколько лет. Для родных баскетболиста певица стала человеком, после которого он отдалился от близких, потерял прежнюю жизнь и оказался эмоционально сломлен. Седокова утверждает обратное: за красивой картинкой их любви скрывались агрессия, страх и эпизоды насилия, о которых она долго боялась говорить.

Сам Тимма ответить уже не может… Спустя неделю после развода, 17 декабря 2024 года, его нашли мертвым в Москве. Рядом был телефон с просьбой: «Позвоните Ане».

www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Седокова и Тимма познакомились летом 2019 года в Москве. Уже через год спортсмен сделал певице предложение, а в сентябре 2020-го они поженились. К 2024 году от прежней яркой картинки почти ничего не осталось. Седокова признавалась, что супруги много раз расходились и возвращались друг к другу. Решение о разводе, по ее словам, зрело уже полтора-два года.

Певица объясняла: отношения стали приносить больше боли, чем счастья. 16 октября заявление о расторжении брака поступило в суд, а 9 декабря суд удовлетворил иск Седоковой.

Янис переживал расставание иначе. Еще за несколько месяцев до финального решения он начал публично упрекать жену. Тимма писал, что не верит ее словам и считал, что все построенное ими она «поменяла на деньги». В другом обращении спортсмен признавался: «Я бы очень хотел много сказать» и называл себя человеком, который «сдался».

После подачи Седоковой на развод тревожные публикации продолжились. Тимма выходил в эмоциональные эфиры, писал о нежелании жить.

«Позвоните Ане»: что нашли рядом с телом Яниса Тиммы

www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

16 декабря 2024 года Седоковой исполнилось 42 года. Тимма поздравил ее в социальных сетях. На следующий день, 17 декабря 2024 года, тело 32-летнего баскетболиста обнаружили в подъезде дома в центре Москвы. Спортсмен совершил самоубийство.

Особенно тяжелой деталью стала информация о телефоне Тиммы. На его заставке были размещены номер Седоковой и короткая фраза: «Позвоните Ане». И именно эта деталь практически сразу направила общественный гнев в сторону певицы.

В день, когда стало известно о смерти Тиммы, Седокова записала видео. Она плакала и прежде всего просила не показывать страшные подробности ее маленькому сыну Гектору.

«У меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать», — говорила певица.

Но другая ее фраза прозвучала намного громче.

«Вы не представляете, в каком я аду жила последние годы», — сказала Седокова.

В социальных сетях певицу обвиняли в безразличии и связывали гибель баскетболиста с разводом. Против Седоковой открыто выступили и родственники спортсмена.

«Знаю, что ад начался с ее вмешательства в нашу семью», — сказал тогда отец Тиммы.

Он также рассказал, что последние три года почти не общался с сыном и находился с ним в плохих отношениях.

Позже близкие спортсмена просили проверить артистку на возможное доведение до самоубийства. Однако российская проверка закончилась не в пользу этой версии. 2 марта 2026 года адвокат певицы Татьяна Стукалова сообщила, что Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела.

В Латвии ситуация развивалась отдельно. Адвокат родственников Маргарита Гаврилова утверждала, что там было возбуждено уголовное дело по факту возможного доведения Тиммы до самоубийства и правоохранители запрашивали собранные ею материалы.

Седокова нанесла ответный удар: «Мы все его боялись»

Больше полутора лет певица практически не раскрывала, что именно вкладывала в слова о жизни «в аду». В июле 2026 года молчание закончилось.

Седокова заявила, что Тимма якобы страдал приступами агрессии. По ее словам, однажды он сильно избил ее, и утром ей пришлось скрывать синяки от детей. Певица также опубликовала фотографию спортсмена с ножом и изображения повреждений в доме.

Спал с ножом, избивал до синего лица: что Седокова годами скрывала о браке с Тиммой

«Каждый раз, когда он заходил в комнату, мы все боялись», — утверждала Седокова.

Она объяснила уход из брака именно страхом за себя и детей и призналась, что раньше ей было стыдно говорить о произошедшем. Но для родственников спортсмена обвинения умершего человека стали новой точкой невозврата.

Адвокат семьи Маргарита Гаврилова заявила: «Это ложь от первого и до последнего слова!»

По ее словам, после завершения имущественных разбирательств родственники намерены обратиться с иском о защите чести и достоинства Тиммы. Райтис также предложил бывшей невестке представить доказательства своих слов в суде.

«Лицемерие и игра»: мать Тиммы опубликовала сообщение Седоковой

В августе 2026-го война между Седоковой и родными бывшего мужа стала еще более личной. Мать Яниса Аусма Тимма обнародовала голосовое сообщение, которое получила от Седоковой в день рождения сына. В нем певица говорила, что пыталась сохранить Яниса и не считает себя виновной перед ним.

«Я старалась его беречь, ничего плохого я не сделала», — говорила Анна.

Аусма услышала в этих словах не раскаяние, а фальшь. Она назвала происходящее «лицемерием и игрой», обратив внимание на то, что позднее Седокова вновь рассказала в соцсетях о тяжелой жизни с Тиммой.

«Голого, в мешке из-под мусора»: мать Яниса Тиммы рассказала правду о Седоковой

Певица потом объяснилась подписчикам, что отправила сообщение в момент острой боли, рассчитывая именно на мать Яниса как на человека, способного понять ее состояние.

«В тот день мне было очень больно. Неистовая боль», — объяснила она.

Параллельно Анна стала отвечать на обвинения в том, что она распоряжалась деньгами мужа и мешала ему помогать сыну от первого брака Кристиану. Обвинения в том, что деньги Яниса находились у нее, певица считает несправедливыми.

«Все имущество принадлежит мне»: за что семья Тиммы судится с Седоковой

После смерти Яниса противостояние неожиданно получило еще одно измерение — наследственное. Родственники спортсмена заявили, что на банковских счетах Тиммы в день гибели практически не осталось средств, и выразили недоумение, куда могли исчезнуть деньги.

Именно тогда в истории появился брачный договор. По данным 5-tv.ru, брачное соглашение Седокова и Тимма заключили в 2022 году в американском штате Флорида. Именно его условия стали главным оружием певицы в имущественном споре и одновременно главным объектом атаки со стороны семьи баскетболиста.

«Как такое возможно?» — семья Тиммы не понимает, куда исчезли деньги спортсмена

По версии родственников Тиммы, документ был составлен крайне невыгодно для Яниса: имущество, приобретенное супругами до брака, в браке и даже после его расторжения, должно было оставаться в собственности Седоковой. Представитель семьи Тиммы Маргарита Гаврилова называла соглашение «абсолютно кабальным».

Когда начался судебный процесс, Гаврилова передавала позицию певицы по договору еще жестче: «Все имущество принадлежит мне».

Именно поэтому для семьи Тиммы действительность этого документа имеет принципиальное значение. Если суд признает соглашение законным, значительная часть активов, оформленных на Седокову в годы брака, может так и остаться ее личной собственностью. Если же договор признают недействительным полностью или частично, родственники получат возможность доказывать, что часть этих активов была совместно нажитой и что доля Яниса должна войти в его наследство.

Сторона Тиммы утверждает, что в годы брака речь шла как минимум о нескольких объектах московской недвижимости. Родственники заявляли о пяти квартирах, чать которых впоследствии были проданы, а Янис, по их версии, своей доли от этих сделок не получил. Защита Седоковой, в свою очередь, утверждает, что деньги от продажи жилья были потрачены на семейные нужды, а Тимма лично подписывал необходимые доверенности.

Весной 2026 года противостояние сосредоточилось вокруг подлинности и юридической силы самого брачного договора. Гаврилова заявила, что связалась с американским нотариусом, чье имя фигурирует на документе. По версии адвоката семьи, нотариус сообщил, что не удостоверяла брачный договор между Седоковой и Тиммой, а лишь заверила подписи сторон.

Адвокаты семьи считают, что из-за нарушений договор может быть признан ничтожным. Адвокат певицы настаивает: оригинал соглашения существует, находится в материалах гражданского дела и уже был представлен суду.

Новый скандал из-за собак: Седокова обвинила семью Тиммы в заработке на щенках

В августе 2026 года конфликт неожиданно перешел еще и на тему животных. Седокова рассказала о питбультерьере Бу, которого когда-то подарила Янису. По ее словам, щенок стоил около 20 тысяч долларов, а после смерти Тиммы собаку передали его родителям.

При этом артистка утверждает, что собака отличалась агрессивным характером и после расставания супругов осталась с Тиммой, поскольку, как она считает, только он мог справляться с питомцем.

Седокова рассказала, что у ее младшего сына Гектора остались шрамы на лице после контакта с собакой. По словам певицы, характер питомца она связывала с поведением его хозяина.

После того как Тимма уехал в Москву, Бу, по словам Седоковой, остался в США. После смерти спортсмена собаку доставили родителям Тиммы. Как утверждает артистка, вскоре после этого компания, у которой ранее приобретался питомец, получила запрос на документы для разведения.

«Моего сладкого агрессивного пупса привезли к его отцу. Туда же, где умер Мамба. Компания, конечно, им документы не дала. Все щенки, с которых они сейчас зарабатывают деньги, — без документов», — написала Седокова.

Певица при этом подчеркнула, что продолжает любить Бу, несмотря на произошедшее, и надеется в будущем вернуть собаку. Седокова также призвала близких Тиммы сохранять достоинство и проявлять милосердие в ситуации, связанной с памятью о спортсмене. Эти обвинения семья Тиммы категорически отвергла. Адвокат родственников Маргарита Гаврилова назвала утверждения о разведении собак ложью и связала новые заявления певицы с продолжающимся судебным процессом.

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