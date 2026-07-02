Спал с ножом, избивал до синего лица: что Седокова годами скрывала о браке с Тиммой

Седокова рассказала, что Янис Тимма засыпал с ножом и избивал ее до синего лица

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Баскетболист покончил с собой в 2024 году, после чего певицу стали обвинять в доведении бывшего мужа до самоубийства.

Певица Анна Седокова впервые решилась расставить все точки над «i» после самоубийства бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка утверждает, что в отношениях сталкивалась с физическим и психологическим насилием с его стороны.

«Я ушла от него, потому что у него были проблемы с агрессией», — написала певица.

О чем молчала Седокова и что вытворял спортсмен — в материале 5-tv.ru.

Признания об избиениях

Instagram*/annasedokova

Один из эпизодов, по ее словам, произошел в День святого Валентина.

«Он меня очень сильно избил, так что утром у меня половина лица была синяя. Я проснулась и поняла, что дети сейчас увидят. Я поняла, что нужно срочно это все прятать. Главное, чтобы дети не заметили», — написала Анна в соцсетях.

После этого Тимма тысячу раз просил прощения, но, как утверждает Седокова, страх оставался всегда — и обострялся каждый раз, когда супруг заходил в комнату.

В другом посте Седокова описала инцидент с ножом.

«Мне повезло, что в эту ночь он заснул с ножом. Он кидался им в нас. Но потом устал и заснул. И когда он уснул, у меня получилось выбраться из комнаты и увести ребенка», — написала певица.

Она опубликовала фотографию со следами от ножа и спросила: «Это дырки от ножа. В вас когда-то кидали ножи?».

«Пожалуйста. Я прошу вас. Я очень пытаюсь жить дальше. Я очень стараюсь. Мне очень-очень сложно. Но я живу. Просто дайте мне возможность жить дальше», — попросила Седокова фанатов.

Также она упомянула детали с допроса.

«На допросе мне сказали: либо он бы убил себя, либо он бы убил тебя, а потом сразу себя», — призналась певица.

Признание Яниса Тиммы

Instagram*/annasedokova

Также Седокова показала фанатам сообщение от самого Яниса, в котором он частично признавал свою вину:

«И да я признаюсь я был в какой-то момент очень жестоко один вечер у меня был срыв у нас был дома скандал мы кидались словами обидами и всем чем могли я Аню затянул в холодный душ, чтобы она отрезвила. И честный руку кладя на сердце это был единственный мой посыл мое желание чтобы она отрезвила мы смогли бы нормально поговорить. И потом от него уходя я закрывал двери „сильно“ стукнул дверями ее и она упала (сохранена оригинальные орфография и пунктуация сообщения Яниса Тиммы — Прим. ред.)».

Тимма признавался, что после этого его жизнь начала рушиться, потому что он понял, насколько был агрессивен и не мог себя контролировать. Он вспоминал свое детство, как его папа избивал маму, как они ругались, как он хотел избежать того же в своей семье.

Также Седокова опубликовала скриншоты заметки на телефоне, которую, по ее словам, написала в 2024 году.

«Я пишу это тут, потому что Янис поменял пароль от моего Instagram* и оформил его на себя. Я ушла от мужа и подаю на развод. Я давала много шансов, я все прощала, но я больше не могу. Не могу жить в насилии эмоциональном и физическом. Иногда за красивой картинкой скрываются очень жестокие люди. То, что я пережила за последние несколько лет, не пожелаешь и врагу», — писала Анна.

По ее словам, она меньше всего хотела вмешивать в это прессу и знакомых. Она боялась.

«Да, мне страшен двухметровый мужик с очень сильным ударом, да, моя собака описывается и поджимает хвост каждый раз, когда видит его, да, он каждый раз клянется, что проработает свою агрессию и больше это никогда не повторится, что он найдет команду и работу. После таких приливов он на утро осознает, что сделал, и становится самым добрым человеком на планете. Самым заботливым мужем, самым добрым отцом. Но потом опять наступает опять эта «ночь», — написано в заметках Седоковой.

Также подписчик задал певице вопрос о том, почему она отнимает у родителей баскетболиста и его сына имущество, если называет себя набожной.

«Это мое личное имущество. Никогда ни одной секунды оно не было совместным. Ипотека оформлена на меня. Каждая выплата — с моего счета. Каждую копейку заработала я. Если вы когда-то выплачивали ипотеку, вы знаете, как это. Скажите, какое отношение бывшая жена и родственники имеют к ипотеке, которую я лично по документам выплачивала годы? Вы вообще понимаете, что происходит? Просто проверьте каждый факт, который я сказала. Просто в базе. И потом напишите мне, что вы не правы», — отметила она.

Знакомство, брак и начало кошмара

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма поженились в 2020 году. Их отношения, которые изначально казались красивой историей любви, стремительно превратились в кошмар.

Осенью 2024 года певица сообщила о расставании, лаконично описав ситуацию словами «все сложно». Однако за этой скупой фразой скрывалась настоящая драма.

Сама Седокова позже признавалась, что последние годы жизни с баскетболистом были для нее настоящим адом. Близкие певицы также подтверждали, что последние месяцы брака были невыносимы. По их словам, Тимма угрожал самоубийством, караулил ее у двери, ночевал под дверью квартиры, чтобы она не ушла.

Смерть Яниса Тиммы

www.globallookpress.com/Aleksandr Kulebyakin

Трагедия произошла в 2024 году. Янис Тимма свел счеты с жизнью в ночь с 16 на 17 декабря, в день рождения Анны Седоковой. Известно, что за пару минут до рокового шага спортсмен тщетно пытался дозвониться до певицы, но она не взяла трубку.

На смартфоне баскетболиста стояла заставка со словами «Позвоните Анне». После случившегося артистка пережила нервный срыв и долго восстанавливалась в клинике.

«Весь мир меня ненавидел после смерти Яниса. Я боялась в такси ехать. Мне казалось, что меня высадят из-за ненависти этой», — признавалась она позже.

Обвинения в доведении до самоубийства

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Родственники погибшего баскетболиста подали заявления в правоохранительные органы России и Латвии с целью привлечь Анну Седокову к уголовной ответственности по статье о доведении до самоубийства. В Латвии правоохранители даже инициировали расследование в отношении артистки.

«И, по моему личному мнению, ответственность за эту смерть лежит на Анне Владимировне Седоковой, которая своим непристойным поведением, обманом и злоупотреблением безграничным доверием, которое испытывал к ней Тимма, подтолкнула его к краю пропасти», — заявила адвокат семьи Яниса Маргарита Гаврилова.

Гаврилова также обнародовала детали допроса Седоковой, который прошел через четыре дня после гибели баскетболиста.

«Гражданка Седокова под протокол заверяла следствие, что была жертвой абьюза со стороны бывшего мужа, который ее терроризировал, угрожал и даже обокрал в ее собственном доме! Но на предложение следователей написать по этому поводу заявление „убитая горем“ вдовица ответила великодушным отказом!» — написала юрист в соцсети.

Судебные разбирательства по имуществу

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Кроме уголовного дела, семья Тиммы судится с Седоковой из-за раздела имущества. После смерти Яниса выяснилось, что при жизни он приобрел пять квартир в Москве, все они были переписаны на Седокову, которая распорядилась ими по своему усмотрению. Сын Тиммы от первого брака не получил ничего. Родители баскетболиста заявили, что готовы отказаться от своей доли наследства в пользу внука.

Семья утверждает, что Тимма вкладывал деньги в покупку квартиры в элитном московском жилом корпусе — Седокова продала ее незадолго до развода за 103 миллиона рублей. Первое судебное заседание по иску семьи о возврате 30 миллионов рублей состоялось в марте 2026 года в Хорошевском суде Москвы.

Гаврилова сообщила, что Седокова представила суду брачный договор. При этом американский нотариус, якобы заверявший этот документ, заявил, что ничего о нем не знает. Адвокат также отметила, что в переписке Тимма писал Седоковой о том, что она его обманула и обворовала. Она назвала брачный договор «абсолютно кабальным» — все имущество, приобретенное до, во время и после брака, отходило Седоковой. Очередное заседание по разделу имущества назначено на 13 июля 2026 года.

Текущая ситуация

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Спустя почти два года после трагедии конфликт не исчерпан. Уголовное дело в Латвии остается открытым, имущественные споры продолжаются. История, начавшаяся как роман, превратилась в затяжной конфликт, в котором каждая сторона приводит свои доказательства и интерпретации произошедшего.

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