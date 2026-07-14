Год как вдова: Виктория Исакова учится жить заново после смерти Юрия Мороза

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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История любви актрисы и режиссер длилась 25 лет — 14 июня 2025 года она трагически оборвалась.

Спустя год после смерти режиссера Юрия Мороза, актриса Виктория Исакова продолжает жить и работать, находя в этом главную опору. Она не ушла в затворничество и не поддалась отчаянию.

Что сейчас происходит в жизни артистки — в материале 5-tv.ru.

Жизнь Виктории Исаковой сейчас

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

В день годовщины смерти мужа Исакова опубликовала в соцсетях архивное фото режиссера.

«Целый год… Всего лишь год… А до этого почти 25. Неизвестно, сколько после… Не знаю, мы никогда ничего не понимали про длину времени. Но любовь точно может быть вечной», — написала она.

Эти слова стали главным признанием актрисы после утраты.

После похорон мужа Виктория Исакова не ушла в тень — хотя многие ожидали именно этого. Она продолжает работать, воспитывать дочь и понемногу возвращаться к нормальной жизни.

«Когда начинается сумасшедшая жесть в жизни, когда не можешь справиться вообще ни с чем, ну и все вытекающие… Я смотрю сериалы. „Друзья“ от корки до корки, „Как я встретил вашу маму“, „Теория большого взрыва“… Вот что может спасти человечество. Когда все хорошо и может стать еще лучше. Так хочется верить, что это возможно», — написала актриса 8 октября 2025 года в своем блоге.

Сериалы стали для Виктории Исаковой своеобразной терапией — способом отключить голову и не думать о том, что произошло. Но главной опорой остается дочь Варвара, которой в ноябре 2025-го исполнилось десять лет. Ради нее Исакова старается держаться.

Работу актриса тоже не забросила, она продолжает активно сниматься.

Помогает ей и совет Веры Алентовой, с которой Исакову долгие годы связывала совместная работа в театре.

«Она в сложный период мне сказала: «Всегда выходи на сцену, что бы ни было. Сцена тебя спасет», — признавалась Виктория Исакова на церемонии прощания с артисткой.

Причина смерти мужа Виктории Исаковой

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Юрий Мороз ушел из жизни 14 июля 2025 года в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы — с этим диагнозом режиссер боролся около двух лет.

О болезни знали только самые близкие. Режиссер не распространялся о своем состоянии, и Виктория Исакова хранила молчание. Зная о раке мужа, она продолжала активно работать и посещать светские мероприятия, не подавая вида, что в семье не все гладко. Актриса публиковала фото в соцсетях, ходила на дни рождения модных брендов и фестивали.

Незадолго до кончины врачи присвоили Юрию паллиативный статус. В последние дни он уже не вставал и не мог самостоятельно передвигаться. Несмотря на все старания врачей и поддержку семьи, болезнь взяла верх.

Церемония прощания с режиссером состоялась 16 июля 2025-го в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1. После этого его отпели в храме Воскресения Словущего. Похоронили Юрия Мороза на Ваганьковском кладбище в Москве — рядом с первой женой Мариной Левтовой, матерью его старшей дочери Дарьи, которая погибла в 2000 году.

Знак в день смерти: короткая жизнь мамы Дарьи Мороз — актрисы Марины Левтовой

Во время борьбы с онкологией режиссера поддерживала вся семья — жена, дочери Дарья и Варвара, внучка Аня. Но, к сожалению, победить режиссеру болезнь не удалось.

История любви: паром, спектакль и почти 25 лет вместе

Instagram*/v_isakova

История Виктории Исаковой и Юрия Мороза началась в 2002-м, когда обоим нужна была поддержка как никогда. Мороз незадолго до этого потерял первую жену — актрису Марину Левтову, которая погибла в 2000-м. Исакова в свою очередь пережила трагедию в студенчестве: ее первая любовь, однокурсник Александр Чижевский, попал в автоаварию.

Познакомила их дочь Мороза — Дарья. Причем произошло это совершенно случайно.

«Это был паром — с одного берега Волги на другой. Дашка снималась в тех краях в „Дикарке“, а Вика там же неподалеку репетировала спектакль „Лесная песня“, который потом играла во МХАТе. „Здрасьте — здрасьте. Вика — Юра“. И всё знакомство», — рассказывал сам режиссер в интервью Вадиму Вернику.

Следующая встреча произошла спустя полгода на показе в Школе-студии МХАТ. Виктория пригласила Юрия на свой спектакль.

«После спектакля мы пошли… Куда мы отправились? На Бронную. Посидели в кафе. И уже больше не расставались. Я просто почувствовала, что буду и дальше с этим человеком», — вспоминала Исакова на интервью журналу «OK!».

В 2003-м они официально стали мужем и женой — расписались в обеденный перерыв прямо между съемками.

Брак Исаковой и Мороза сразу столкнулся с трудностями. Разница в возрасте составляла 20 лет, и многие не поддерживали их роман. Особенно остро это воспринимала старшая дочь режиссера Дарья, которой на тот момент было 17 лет. Она признавалась, что сильно переживала из-за романа отца, но старалась держать себя в рамках и не мешать ему строить личную жизнь. Позже Дарья смогла принять мачеху, которая всего на семь лет старше ее, и у них сложились крепкие дружеские отношения.

Вскоре после свадьбы у Виктории и Юрия родилась дочка Маша, но она скончалась спустя три месяца. Это стало еще одним тяжелым испытанием для пары. Но они смогли пережить и это. В конце 2015-го в семье родилась долгожданная Варвара.

Говоря о секрете их брака, Мороз признавался, что все дело в различиях. Виктория — взрывная и эмоциональная, а Юрий переживал все внутри. Но именно эти различия помогали им строить гармоничный союз.

Их брак считался одним из самых крепких в российском кино. В комментариях к постам Исаковой пользователи признавались, что история любви актрисы и режиссера всегда была для них примером настоящих чувств.

«Сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Любящий и любимый муж, потрясающий отец, талантливый режиссер. Мы благодарим всех за поддержку, которая льется со всех сторон». А в другом посте добавила: «Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе», — написала Виктория Исакова в своем Telegram-канале в день смерти мужа.

Они прожили вместе почти 25 лет…

* — признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.