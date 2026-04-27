Фото: legion-media/Photographers

Известная ролью в фильме «Ключ без права передачи» артистка скончалась в возрасте 40 лет, буквально заслонив своим телом дочь от опасности.

Заслуженная артистка России Марина Левтова родилась 27 апреля в 1959 году. В эту же дату, но в феврале 2000-го она трагически погибла, когда ей было всего 40 лет. Вся жизнь актрисы — переплетение знаков судьбы, но только последний оказался роковым.

Актрисой Марину Левтову сделала ее фотография

Кадр из к/ф «Ключ без права передачи», реж. Динара Асанова, 1976 г.

Марина Левтова появилась на свет в глухом якутском поселке Нерюктяйинский наслег Мегино-Кангаласского района. Вообще, ее родители — коренные ленинградцы. В Якутию их направили работать по распределению после окончания медицинского института, так что при первой возможности семья вернулась в Северную столицу, и маленькая Марина даже не успела запомнить морозный край.

Родители надеялись, что дочь продолжит династию. Марина и сама в детстве заявляла, что обязательно станет врачом, однако в старших классах неожиданно передумала.

Получилось это случайно: одноклассница Левтовой, Елена Цыплакова, снялась у режиссера Динары Асановой. Когда пришло время набирать юных актеров для следующих съемок, она попросила Цыплакову помочь с выбором. Та принесла групповое фото своего девятого класса. Среди всех кандидатов режиссер выбрала одного юношу и Марину Левтову.

Атмосфера на съемочной площадке настолько очаровала 16-летнюю школьницу, что о медицинской карьере она забыла раз и навсегда.

В фильме «Ключ без права передачи» ей досталась роль ученицы 10 «Б» Юли Баюшкиной. Картина впоследствии вошла в золотой фонд советского кинематографа, а Левтова после школы с первой же попытки поступила во ВГИК, в мастерскую сценариста Сергея Герасимова.

Муж Марины Левтовой сошел со страниц романа

www.legion-media.com/Photographers

Уже на втором курсе Герасимов предложил Левтовой роль Ольги Буйносовой в своей исторической дилогии «Юность Петра» по роману Алексея Толстого. На этих съемках она встретила своего будущего супруга, актера и режиссера Юрия Мороза.

«Мама тогда училась на третьем курсе, была его студенткой. Вместе с сокурсницами они играли княжен. А папа на следующий год поступил к Сергею Аполлинарьевичу на режиссерский. И тот потом шутил, что стал виновником этого союза», — рассказывала о знакомстве родителей WomanHit.ru их дочь, заслуженная артистка РФ Дарья Мороз.

Еще Левтовой интересовался актер Николай Еременко, но ему Левтова отказала практически сразу.

«Мама была девушкой острой на язычок, отшила так, что бедный Коля потом этот эпизод несколько лет вспоминал. Папа действовал поумнее и похитрее. Поскольку они на съемках были уже давно и успели познакомиться с городом, предложил девочкам экскурсию — показать интересные места, хорошие магазины. Завоевал доверие, в общем. Но за мамой ему пришлось долго ухаживать, поженились они только года через три», — отмечала Дарья Мороз.

Предложение артист сделал в гостиничном номере в Ленинграде. Они поженились в начале 1980-х и прожили вместе больше 20 лет.

Семейная жизнь Марины Левтовой строилась в кадре

Кадр из к/ф «ТАСС уполномочен заявить…», реж. Владимир Фокин, 1984 г.

С участием Левтовой выходило по три-четыре фильма в год, Мороз постепенно уходил в режиссуру.

«Мне они казались идеальной парой, людьми, которые очень любят друг друга. Я вообще считаю, что выросла в очень хорошей, дружной семье, где царили мир и согласие», — делилась их дочь Дарья.

Она родилась в сентябре 1983 года. Левтова не прекращала сниматься даже во время беременности: на седьмом месяце она легко бегала по съемочной площадке «ТАСС уполномочен заявить» и свой живот в кадре аккуратно прикрывала сумочкой.

Левтова изящно балансировала между дорогими сердцу сферами — кино и семьей, а вскоре обе эти стороны жизни стали тесно пересекаться. Их с Морозом дочь снялась в кино уже в несколько месяцев, причем в каком кино! Это был фильм Асановой — режиссера, решившего судьбу самой Левтовой. Маленькая Дарья Мороз сыграла младенца в картине «Милый, дорогой, любимый, единственный…», которого выкрала героиня заслуженной артистки РФ Ольги Машной.

«Мама всегда была для меня эталоном. Вокруг нее было столько людей, которые ее обожали! <…> В подростковом возрасте мне хотелось быть такой, как она, но я понимала, что я другая. И, наверное, от этого злилась», — говорила Дарья Мороз.

Любовь Марины Левтовой к дочери оказалась сильнее страха смерти

www.globallookpress.com / © Natalya Loginova

В феврале 2000 года 16-летняя Дарья получила свою первую главную роль в фильме Георгия Данелии «Фортуна» и захотела отметить радостное событие катанием на снегоходах. Компания собралась на подмосковной даче друга семьи. К ним присоединились приятели Левтовой, артисты Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова.

«Марина была против этой затеи, она словно предчувствовала, что может случиться беда. Но Даша загорелась желанием испробовать новомодное развлечение», — рассказывал Woman.ru Юрий Мороз.

В роковую ночь Марина получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, а знакомый, который был за рулем снегохода — впал в кому.

«Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. Мы в него слетели и врезались в дерево. Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша (друг семьи. — Прим. ред.) хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала», — призналась Дарья Мороз в интервью журналисту Борису Корчевникову.

Лишь Дарья и папа уцелели в ту ночь. Отец артистки Юрий Мороз смог пережить горе только благодаря этой мысли.

«Нужно просто придумать смысл, чтобы жить. Для меня это была Даша, я представил, что бы делала Марина, если б это я умер», — приводит его слова издание StarHit.ru.

Врачи несколько часов отчаянно боролись за жизнь 40-летней актрисы, однако полученные ею повреждения оказались фатальными. Марина Левтова скончалась 27 февраля 2000 года.

«Я очнулась уже в больнице. Потом мне через день-два сказали, что мамы нет в живых. Я рвалась на похороны, хотя была не в состоянии перемещаться. Я только через несколько лет осознала, что мамы больше нет. Но не в тот момент, когда мне впервые папа об этом сказал», — вспоминала Дарья.

Позже знакомые Левтовой вспоминали, что перед тем, как отправиться кататься, компания решила сделать совместную фотографию. На снимке, сделанном за несколько минут до выезда, на лице Марины оказалось странное белое пятно.

«Вообще эта фотография ужасная, просто мороз по коже. Яркое пятно перед ее лицом на фотографии, которая была сделана за несколько минут до того, как она поехала на этом снегоходе, конечно, чудовищно», — отмечала актриса Ксения Хаирова в программе на федеральном телеканале.

Тогда никто не придал этому значения, решив, что это засвет. Или все же знак судьбы?