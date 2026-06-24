Фото: 5-tv.ru

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Какой домашний питомец — идеальный сосед по постели?

Споры между собачниками и кошатниками не утихают десятилетиями. И один из самых горячих вопросов — с кем из питомцев лучше делить постель?

Одни утверждают, что собака дарит чувство безопасности и успокаивает, другие настаивают, что мурлыканье кошки способно исцелять от любых недугов. Японские ученые попытались поставить точку в этом вопросе, но, как оказалось, все далеко не так однозначно.

Какие риски таит в себе совместный сон с домашними животными и кому от такой привычки лучше отказаться — в материале 5-tv.ru.

Почему собака — идеальный сосед по постели

Кошка, собака: с кем спать полезнее для здорового сна. www.globallookpress.com/DC_2 via www.imago-images.de

Сотрудники Университета Тиба провели масштабный опрос среди почти четырех тысяч добровольцев и выяснили, что около 40% респондентов разрешают своим питомцам спать с ними в постели. И те, кто делил кровать с собакой, чувствовали себя более отдохнувшими и бодрыми по утрам.

Исследователи объяснили этот эффект тем, что собаки дарят хозяевам ощущение защищенности и спокойствия, что способствует более глубокому и качественному сну.

С кошками ситуация оказалась обратной: питомцы чаще двигаются, просыпаются и проявляют ночную активность, что нарушает человеческий сон и делает отдых неполноценным.

Однако, как подчеркивает ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с URA.RU, результаты этого исследования не стоит воспринимать как истину в последней инстанции. Вопрос совместного сна гораздо глубже и уходит корнями в эволюцию, поведенческие особенности животных и индивидуальные привычки как питомца, так и хозяина.

По словам эксперта, человеческое подсознательное стремление спать рядом с собакой заложено на генном уровне. Тысячи лет назад наши предки жили в пещерах, охотились вместе с собаками и вечерами собирались у костра. Собака была не просто помощником на охоте, но и надежным сторожем, гарантом того, что ночь пройдет спокойно и никто не нападет из темноты.

Когда охота заканчивалась удачно, напряжение спадало, и вся семья могла расслабиться, чувствуя себя в безопасности под защитой верного друга.

Эволюционно мы до сих пор воспринимаем собаку как гарант благополучного завершения дня. Если к этому добавить теплый свет лампы накаливания, который имитирует мерцание костра, эффект усиливается многократно: гены дают сигнал, что все в порядке, можно расслабиться и погрузиться в здоровый сон.

С кошками такой глубокой эволюционной связи у человека не сложилось — они пришли в наши дома значительно позже, и их роль в жизни людей была иной.

Спокойнее всего спать рядом с собакой, которая понимает, когда хозяин отдыхает и не должен быть потревожен. Крупные, флегматичные породы, такие как лабрадоры или бассет-хаунды, идеально подходят для этой роли: они готовы лежать рядом столько, сколько вы спите, не проявляя беспокойства.

Для маломобильных пожилых людей такой питомец становится настоящим живым успокоительным, постоянным спутником, который дарит ощущение защищенности.

Совсем иначе обстоят дела с мелкими и нервными породами — таксами, чихуахуа, той-терьерами и йоркширскими терьерами. Эти собаки острее реагируют на любые шумы: сигнализация за окном, хлопок двери или звук проезжающей машины могут мгновенно вырвать их из сна и вызвать громкий лай.

В условиях города, где техногенные звуки не стихают даже ночью, такой питомец способен превратить ночь в настоящее испытание для нервной системы хозяина. Поэтому выбор породы для совместного сна имеет решающее значение.

Какие риски при регулярном сне в одной постели с собакой

Кошка, собака: с кем спать полезнее для здорового сна. www.globallookpress.com/IMAGO

У совместного сна с собакой есть не только преимущества, но и серьезные риски. Многие ошибочно полагают, что аллергия вызывается исключительно шерстью.

На самом деле, как поясняет Шеляков, аллергическую реакцию провоцируют выделения кожных желез и частички эпителия. Так что лысая собака в этом смысле может оказаться даже более аллергенной, поскольку ее кожа менее защищена и выделяет больше органических веществ.

Но главная опасность, по мнению ветеринара, — это клещи и другие паразиты. Собака ежедневно гуляет на улице, контактирует с травой, землей и другими животными, собирая на себя различных переносчиков заболеваний.

Принеся паразита в постель, питомец может передать его человеку. А последствия клещевых инфекций хорошо известны.

Именно поэтому специалист настаивает на обязательных профилактических обработках: противоглистных, противоклещевых и внешних антипаразитарных средствах, которые необходимо применять регулярно, независимо от времени года.

Сон в одной постели с кошкой: лечит ли ночное мурчание

Кошка, собака: с кем спать полезнее для здорового сна. www.globallookpress.com/Ingram Images

С кошками ситуация более сложная и неоднозначная. Их урчание действительно благотворно влияет на психику: частота вибраций совпадает с естественными ритмами тела человека, снижая уровень стресса и способствуя расслаблению.

Существует поверье, что кошки лучше видят в темноте и чувствуют энергетику дома, поэтому если питомец спокойно спит рядом, значит, с атмосферой в доме все в порядке.

Однако эволюционно кошки являются сумеречными охотниками. Их пик активности приходится на рассвет, закат и ночные часы. Именно поэтому владельцы кошек просыпаются по ночам в два-три раза чаще собачников: питомцы могут бегать, мяукать, требовать еды или просто менять позу, забираясь на подушку, грудь или голову хозяина.

Хотя, как справедливо отмечает Шеляков, все зависит от конкретного животного. Существует множество кошек-лежебок, которые спят всю ночь без движения, и есть беспокойные собаки, которые не дадут уснуть никому. Индивидуальные особенности всегда важнее общих правил.

Комфорт или зависимость?

Кошка, собака или любимый человек: с кем спать полезнее для здорового сна. www.globallookpress.com/Markus Scholz

Ветеринарный врач-терапевт Софья Семенова в разговоре с «Известиями» дополняет картину, подчеркивая, что совместный сон с питомцами допустим только со здоровыми, привитыми и регулярно обработанными от паразитов животными.

Основную опасность, по ее словам, представляет не столько риск инфекций, сколько возможность случайного травмирования мелких питомцев весом менее пяти килограммов. Таких животных лучше размещать на отдельной лежанке рядом с кроватью, чтобы избежать непреднамеренного повреждения во сне.

Кроме того, даже если в течение дня аллергия на шерсть или слюну никак не проявляется, в замкнутом пространстве спальни за ночь концентрация аллергенов значительно возрастает. Особую осторожность следует проявлять пожилым людям и маленьким детям, у которых риск развития аллергических реакций и беспокойного сна выше.

Семенова также обращает внимание на разницу в поведении: собаки ведут дневной образ жизни и их сон более предсказуем, тогда как кошки демонстрируют пиковую активность в сумерках.

Детский и семейный психолог Мария Тодорова добавляет в интервью изданию, что присутствие животного в постели создает чувство защищенности и снижает уровень тревожности. Для многих людей совместный сон становится источником тепла и средством борьбы с одиночеством, особенно в периоды жизненных трудностей.

Питомец выступает как надежный источник эмоциональной поддержки, помогая справляться со стрессом и чувствовать себя устойчивее.

Однако, если животное становится единственным источником утешения и фактически заменяет человеку общение с другими людьми, это может свидетельствовать о чрезмерной эмоциональной зависимости.

Здоровая привязанность, напротив, помогает чувствовать себя более уверенно, тогда как чрезмерная опора на питомца указывает на дефицит значимых человеческих отношений или нерешенные эмоциональные проблемы. Поэтому важно, чтобы питомец оставался важной, но не единственной частью системы поддержки.

Тодорова также отмечает, что эмоциональная связь с собаками и кошками формируется по-разному. Собаки сильнее ориентированы на человека и чаще открыто демонстрируют привязанность, что воспринимается как безусловная любовь и принятие.

Кошки же более самостоятельны, их чувства выражаются тоньше и не всегда очевидны, что требует от хозяина большей наблюдательности и понимания. Для многих людей контакт с собакой оказывается проще и предсказуемее с точки зрения эмоционального взаимодействия.

Кому лучше воздержаться от сна в одной постели с домашними животными

Кошка, собака или любимый человек: с кем спать полезнее для здорового сна. www.globallookpress.com/Björn Steinz

Прямых медицинских противопоказаний для сна с животными нет, но есть ситуации, когда такой отдых может быть опасен. Прежде всего, это касается семей с грудными детьми. Собака может испугаться резкого звука, нечаянно вскочить и травмировать малыша.

Для маленьких детей совместный сон с крупными питомцами представляет потенциальную угрозу, поэтому врачи рекомендуют избегать такой практики до тех пор, пока ребенок не подрастет.

Также стоит быть осторожными людям с ослабленным иммунитетом, хроническими аллергиями и тем, кто страдает бессонницей или другими расстройствами сна.

Если питомец постоянно нарушает ваш отдых, возможно, стоит переселить его на собственную лежанку, чтобы сохранить качество сна и общее самочувствие.