Деньги пропали вместе со сном: Олег Газманов переживает тяжелый период

Олег Газманов почти перестал спать. Какие проблемы навалились на звезду шоу-бизнеса, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Вчера у меня был еще один концерт, позавчера еще, а завтра — вот я на промежутке таком прилетел — и завтра у меня концерт в Волгограде, послезавтра в Самаре. Поэтому ощущение такое, что выжить как-то надо», — делится певец.

Олег Газманов негодует. Он признался, что его подводит собственное тело. При такой сумасшедшей гастрольной нагрузке музыкант практически не может спать. И наутро этот вечно молодой и, пожалуй, самый бодрый артист шоу-бизнеса встает совершенно разбитым.

«Я сегодня вообще почти не спал. У меня вчера был концерт… И я пришел, лег спать уже и вроде заснул. В 3:30 меня как подкинуло. Я последние три дня в таком состоянии дурацком. <…> Погулять не очень получается, но я все пытался делать. Клянусь вам. Все физические упражнения и моральные. Не сплю, и все», — рассказывает Олег Газманов.

Исполнитель признался: держится буквально из последних сил. Что только он ни пробовал: и расслабляться перед сном, и заниматься спортом. Но пока проигрывает битву с бессонницей.

«Прекрасно (если в любой момент уснет. — Прим. ред.). Ух, наконец. Я усну только так, совсем», — говорит артист.

Некоторые коллеги Газманова уверены: то, что с ним происходит, — это норма для 74-летнего мужчины.

«Я думаю, что-то, что Олег говорит, — это возраст. И тут ничего не попишешь. Когда в поездке, в гастролях, переезды, смена поясов и так далее, и у тебя время меняется, тяжело прийти в норму, как говорится», — подчеркивает певец Александр Маршал.

Но поклонники считают: дело вовсе не в возрасте. Возможно, что нормально отдыхать певцу мешают тяжелые мысли. Ведь последние годы семью Газманова то и дело сотрясают громкие скандалы. Так, прошлой осенью артист вместе с сыном и женой стали жертвами ненадежного бизнес-партнера. СМИ писали: в результате сомнительной сделки они потеряли около 600 миллионов рублей.

«Не верьте никому. Сейчас мошенников, сами знаете, что со мной происходит, мошенников полно», — отмечает знаменитость.

Все началось еще в 2019 году, когда консультантом Газмановых по всем финансовым делам стал предприниматель Геворк Саркисян. В какой-то момент он убедил певца с супругой вложить сбережения в развлекательный объект под высокие проценты, но музыкант их так и не дождался. В сентябре по заявлению артиста бизнесмена заключили под стражу, где он и остается по сей день. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«Олег Михайлович не заключал никаких инвестиционных договоров, он заключил обычный договор займа. В этом случае для нас не имеет значения с точки зрения права, кроме квалификации, каким образом он использовал полученные деньги, то есть обвиняемый. По займу деньги взял — будь добр, срок истекает, их отдай. Деньги не были отданы», — объясняет адвокат семьи Газмановых Роман Кузьмин.

«На данном этапе приняли решение от каких-либо комментариев воздержаться, поэтому, к сожалению, ничего сказать не могу», — говорит адвокат Геворка Саркисяна Артем Трошин.

А недавно обвинение в финансовом обмане прилетело уже в сторону самого певца. Бывший директор артиста Дмитрий Царенко подал на него судебный иск, в котором заявил, что якобы сотрудники Газманова получали зарплату в конвертах, а в компании годами уходили от налогов.

Однако экс-руководителю никто не поверил, ведь Царенко и сам сейчас находится под следствием. В прошлом году его уже приговорили к четырем годам лишения свободы за мошенничество. А недавно заподозрили в аналогичных действиях и в отношении Газманова. Обвинители считают, что он присвоил себе гонорары звезды на сумму более 15 миллионов рублей.

«Это не дешевое мошенничество, это какие-то серьезные вещи», — заявляет певец.

«Олег уже пожилой человек, его легко обмануть. Он доверчивый. (Нужно. — Прим. ред.) не быть доверчивым, а проверять людей, с кем он работает, и меньше реагировать на мошенников», — говорит музыкальный продюсер Олеся Сазыкина.

Но, несмотря на внешнюю браваду, Газманов так и продолжает бороться с бессонницей. А между тем отсутствие ночного сна и перенапряжение разрушают здоровье, а оно у Олега Михайловича и так уже требует особого внимания.

СМИ писали, что врачи запретили артисту исполнять свои трюки из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Фанаты боятся, как бы стрессы последних недель не усугубили ситуацию, и желают исполнителю поменьше нервничать.